Учитель с липовым дипломом вела у школьников три предмета

Практически каждый родитель мечтает о том, чтобы дать своим детям хорошее образование. Но ученикам в одной из станиц Иловлинского района Волгоградской области не повезло. Два года английский язык, химию и биологию им преподавала учительница с поддельным дипломом. Да не с одной, а с тремя «липовыми» корочками. Как призналась сама женщина, когда ее махинации раскрыли, дипломы она купила в интернете.

Кстати, ученики говорят, что учительница была вполне нормальная. Они на нее не жаловались. И даже не подозревали, что может так обернуться.

Факт использования поддельных документов об образовании выявили иловлинские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Они выяснили, что женщину приняли на работу учителем английского в младших классах по диплому Сургутского университета. В корочке стояла специальность биолог-эколог, к ней прилагались документы о переподготовке на преподавателя иностранного языка. Но учительница вуз этот так и не окончила и диплом ей там не выдавали. Как и свидетельство о переподготовке. В ходе расследования уголовного дела оказалось, что поддельный диплом был не один. У учительницы были также документы об окончании Казанского Федерального университета по специальности учитель биологии и химии, и ВГСПУ по специальности педагог-дефектолог.

Сейчас на педагога завели уголовное дело и избрали ей меру пресечения в виде подписке о невыезде.

- За использование заведомо подложного документа законодательством предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, пояснили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону.

Кстати, учитель далеко не единственная, кто купил диплом об образовании. В Волгограде женщина двадцать лет работала фармацевтом по фальшивому диплому. А недавно вынесли приговор парикмахеру, которая выдавала себя за педиатра и лечила детей.