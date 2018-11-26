В Волгоградской области обещают гололед, туман и изморозь

До зимы осталась меньше недели и природа активно готовится к такому событию. Уже к вечеру 26 ноября и 27 ноября весь день в Волгограде обещают мокрый снег и туманы. Как сообщает "КП-Волгоград" МЧС по Волгоградской области, дороги превратятся в сплошной каток. Водителям придется несладко. Даже тем, кто поменял резину, стоит быть очень осторожными. Видимость сильно снизится. У кого есть возможность, лучше оставить машину дома и передвигаться по городу на маршрутках. Если же ехать нужно срочно, то снизьте скорость, соблюдайте дистанцию. По данным мэрии, дорожная техника уже дежурит во всех районах города.

Стоит быть осторожными и обычным пешеходам. Вряд ли дворники успеют вовремя обработать тротуары ото льда. На особый режим работы переходят и энергетики: возможны обледенения проводов. Так что если вы где-то увидели прорыв – сообщите в местную администрацию.

Как сообщили "КП-Волгоград" в МЧС по Волгоградской области, при ЧП звоните по телефону 101 или 112.

Кстати, уже 28 ноября в Волгограде обещают дождь, а 29 ноября до -9. Так что сложная ситуация на дорогах и во дворах сохранится практически до конца недели.