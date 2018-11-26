Где в Волгограде откроют первые катки

Календарная зима скоро придет в Волгоград. Вот только будет ли она морозной и снежной, заранее никто не знает. Тем не менее, волгоградцы с нетерпением ждут открытия сезона зимних развлечений. Покататься на коньках в начале декабря можно будет на пяти катках, если, конечно, погода не подведет.

В начале декабря в Волгограде откроют четыре катка уже известной многим сети «Южный полюс». Уже заливают ледовые площадки в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе и рядом с торговым центром «Акварель». Правда, если ночью ледок и успевает схватиться, днем снова тает. Ведь на улице пока стабильный плюс.

Как рассказали «КП-Волгоград» в сети катков «Южный полюс», всего в этом году под их эгидой будет работать шесть катков:

Красноармейский район

ТЦ «Строймолл» (ул. Бахтурова, 12)

СК «Каустик» (пр. Столетова, 35а)

Советский район

ТРЦ «Акварель» (пр. Университетский, 107)

Ворошиловский район

Сквер Саши Филиппова

Центральный район

Комсомольский сад

Дзержинский район

ТРК «Парк Хаус» (б-р 30-летия Победы, 21)

Режим работы катков сети «Южный Полюс» - ежедневно при морозной погоде с 10.00 до 21.00. Каток у ТЦ «Строймолл» - с 10.00 до 20.00.

Стоимость посещения катка в сезоне 2018 – 2019 будет 120 рублей с человека в будни, 170 – в выходные и праздники. Детей до восьми лет (из многодетных семей – до 14 лет) и пенсионеров покататься на своих коньках пустят бесплатно. Прокат обойдется в 70 рублей.

Ледовый «Каток №1» готовится к открытию в Кировском районе Волгограда. Зальют площадку в парке у «Авангарда» как только позволит погода. Здесь также будет катание под музыку, прокат коньков, чай и выпечка, чтобы согреться.

Покататься на своих коньках можно за 100 рублей. Прокат обойдется в 150 рублей. Время работы – ежедневно с 11.00 до 24.00. Справки по телефону - 8-937-737-76-28.

Чуть позже планируют открыть «Каток №1» и в Краснооктябрьском районе в парке 70-летия Победы. Это будет проект социального формата при поддержке ВолГУ и ДОСААФ. Посещение катка для школьников, студентов, инвалидов, детей из многодетных семей будет по льготным ценам.

В Советском районе на ледовом катке «Новый Свет» на СХИ (ул. Тимирязева, 17а) тоже готовят площадку и собираются заливать лед, как только позволит погода. В прошлом году тюбинг-горка здесь так полюбилась волгоградцам, что в этом году ее решили сделать еще больше и выше. Осталось только дождаться снега.

Строят площадку под ледовый каток и в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия – моя история». Но он откроется еще не скоро.

А вот ледовый каток «Вымпел» у ТЮЗа на Лавочкина, 6/2 в этом году работать не будет. Так что любителям поиграть в хоккей придется искать другое место.

В Волжском катки собираются заливать ближе к середине декабря.

КРЫТЫЕ КАТКИ

Ледовом каток «Волчок» в Кировском районе Волгограда, ул. Никитина 129, т. (8442) 50-14-60.

Так как на катке занимаются детские секции, время катания лучше уточнять по телефону.

Стоимость полуторачасового сеанса катания – 300 руб., студентам и школьникам – 250, детям до 10 лет – 150 (в сопровождении взрослых), взрослым без катания - 100. Прокат коньков обойдется в 50 руб. Оплата только наличными.

Крытый каток «Новое поколение», ул. 8-й Воздушной Армии, 7, тел.: (8442) 59-76-09.

Режим работы: массовые катания в субботу - в 19.30 и в 21.00; в воскресенье – 15.00, 16.30, 18.00, 19.30. Время уточняйте по телефону, могут проходить соревнования.

Цена вопроса за сеанс: детям до 12 лет - 150 руб., коньки напрокат - 50 руб.; детям от 12 до 18 лет вход 200 руб., коньки напрокат - 100 руб.; студентам (по студенческому дневного отделения) вход 200 руб.; взрослым - 250 руб., прокат коньков - 100.