Ради концерта «Ленинграда» для поля Волгоград Арены купят защитное покрытие

В субботу волгоградский «Ротор» сыграл на поле «Волгоград Арены» свой последний матч в этом году. Теперь не только команда, но и стадион уходит на каникулы до весны. Как готовят арену к зиме, спячке и будущему футбольному сезону, и какие планы у чиновников на ее дальнейшее использование, в понедельник, 26 ноября журналистам рассказал председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко.

СТАДИОН ДОЛЖЕН ВЫЙТИ НА САМООКУПАЕМОСТЬ ЧЕРЕЗ 6 ЛЕТ

План использования арены расписан чиновниками до 2024 году. Именно к этому году арена должна выйти на самоокупаемость. Все эти годы волгоградцев и гостей города будут приучать к тому, что «Волгоград Арена» - это не только футбольная площадка. Ее превратят в зону семейного отдыха.

- Это первая полноценная зимовка стадиона. 2018 год для «Волгоград Арены» был очень интенсивным по нагрузкам – это и тестовые матчи перед чемпионатом, и сам ЧМ, и последующие игры «Ротора», которые здесь прошли. Я считаю, что команда стадиона очень хорошо справилась с поставленной задачей. На зимовку поле уходит в очень приличном состоянии. Ждем март - начало сезона, и хороших результатов нашей команды, - говорит Аркадий Грушко.

На чем, кроме футбола, может заработать стадион, сейчас решает Облтуризм. В планах чиновников провести в будущем году на стадионе около 25 крупных мероприятий.

- Мы разработали бизнес-план использования арены. Наша задача к 2024 году вывести стадион на самоокупаемость , чтобы он не был обузой Волгоградской области, а наоборот приносил кроме дохода еще и хорошее настроение. Разумеется, кроме футбольных матчей, которые пройдут на стадионе (порядка 20 игр), планируем использовать стадион для значимых серьезных культурных мероприятий, в том числе и концерта группы «Ленинград», который запланирован на 6 сентября. Мы будем к этому готовиться с эксплуатирующей компанией. Будет закуплено специальное покрытие для футбольного поля, чтобы безопасно провести мероприятие. Но это только одно направление. Есть большое количество площадей, которые можно использовать для создания спортивного семейного досуга. Ну и для выставок это хорошая площадка.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, на территории стадиона также хотят сделать музей спорта Волгоградской области, выставочный центр и дополнительную детскую инфраструктуру.

ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ

На стадионе уже зачехлили кресла в секторе А – те, что с более мягким покрытием, чем в других секторах. А вот поле ничем закрывать не будут – оно перезимует в естественных условиях, под снегом.

Как рассказал главный инженер стадиона Валерий Кузенков, сейчас специалисты осушают систему полива поля, вносят ингредиенты в почву для благоприятной зимовки газона, калий и фосфор. А также уменьшают подогрев. Постепенно, за две недели трава должна уйти в спячку.

- Все идет по графику. Скоро мы отключим все системы, кроме той, которая мониторит влажность почвы и ее кислородное насыщение, - уточнил главный инженер.