Где в Волгограде появятся новые остановки - адреса

Весной 2019 года на улицах Волгограда установят 69 новых остановочных павильонов из стеклопластика. Изготовит их до 1 марта Волгоградский композитный завод. Сумма контракта – более 13 миллионов рублей. А устанавливать павильоны будут муниципальные предприятия по мере их поступления. Городская администрация уже определилась, где именно появятся новенькие остановки. Предпочтение отдали оживленным магистралям, где проходят основные маршруты общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, больше всего новых остановок достанется Красноармейскому району – 27 штук. Еще 19 павильонов из стеклопластика установят на другом конце города - в Тракторозаводском районе. Дзержинскому району выделили 12 остановочных павильонов. Остальным районам города досталось совсем по чуть-чуть: Краснооктябрьскому – 6, Ворошиловскому - 2, Советскому – 3. А в центре города заменили павильоны еще в прошлом году, к чемпионату мира.

Кстати, эта партия остановочных павильонов будет не такой, как заказывали к ЧМ-2018. Хотя в администрации заверяют, что используемый в них наноструктурированный стеклопластик – материал долговечный. А от солнца летом волгоградцев защитят секции из поликарбоната.

Где в Волгограде установят новые павильоны на остановках общественного транспорта:

Тракторозаводский район

- Гостиница «Старт» (ул. Николая Отрады)

- Кинотеатр «Старт» (ул. Ополченская)

- Колхозный рынок (ул. Ополченская)

- Новая Спартановка (ул. Николая Отрады)

- Парк памяти (ул. Николая Отрады)

- Улица Грамши (61-я школа, ул. Николая Отрады)

- 33-я столовая

- Улица Шурухина (пр. Ленина)

- 3-я школа (пр. Ленина)

- Рынок ВГТЗ

Краснооктябрьский район

- Царицынская опера (пр. Металлургов)

- Площадь имени Титова (ул. Титова)

- Улица Хользунова (ул. Еременко)

- ЖКО (ул. Еременко)

Дзержинский район

- 127-й квартал (б-р 30-летия Победы)

- 28-я поликлиника (ул. Симонова)

- 33-я школа (ул. Симонова)

- Колледж бизнеса (ул. Качинцев)

- Улица Симонова (б-р 30-летия Победы)

- Ул. Рокоссовского (ул. Рокоссовского)

- Завод Ахтуба (ул. Ангарская)

- Ул. Рокоссовского (ул. Ангарская)

Ворошиловский район

- 48 школа (ул. Елецкая)

- Улица Кузнецкая (ул. Елецкая)

Советский район

- Зеленое кольцо (пр. Университетский)

- Ул. Казахская (ул. Электролесовская)

Красноармейский район

- Бульвар Энгельса (пр. Героев Сталинграда)

- Канал имени Ленина (пр. Героев Сталинграда)

- Проспект имени Героев Сталинграда (пр. Героев Сталинграда)

- Судоверфь (пр. Героев Сталинграда)

- Улица Пролетарская (пр. Героев Сталинграда)

- Клуб «Строитель» (ул. 40 лет ВЛКСМ)

- Клуб «Строитель» (пр. Столетова)

- Набережная (ул. Фадеева)

- 55-я школа (ул. Хабаровская)

- Станция Сарепта (ул. Арсеньева)

- Бульвар Энгельса (б-р Энгельса)

- Сбербанк (б-р Энгельса)

- Верхняя Судоверфь (ул. Судостроительная)

- Депо Сарепта (ул. Арсеньева)

- Улица Танеева (ул. Танеева)

- Кладбище Красноармейского района

- Поселок совхоза «Заря» (ул. Куйбышева)

- Красноармейский мясокомбинат (ул. Героев малой земли)

- 603-й микрорайон (ул. Удмуртская)