На девятом месяце гналась за грабителем: волгоградка помогла задержать магазинного вора

Русские женщины не только в горящую избу войдут и коня на ходу остановят, они способны и грабителя задержать на последнем месяце беременности.

Марина Налимова пришла в магазин «Покупочка» в Краснооктябрьском районе Волгограда около полудня, чтобы купить продуктов. Подозрительного мужчину, который присматривался к винным полкам, заметила сразу. Глаз наметан. Ведь женщина работает в этом же супермаркете продавцом-кассиром, просто сейчас в декретном отпуске. И чутье не подвело. На глазах у волгоградки посетитель аккуратненько сложил две бутылки себе в рюкзак и направился к выходу мимо кассы. О покупках Марина уже и не думала. Она побежала вслед за грабителем, который почти в два раза выше ее.

- Не знаю, что мной двигало. Видимо, хотела помочь своим коллегам. Сама на работе не раз сталкивалась с подобным, - говорит бесстрашная Марина. - Я близко к нему не приближалась. Мы так добрались до конца дома. Я заметила полицейского и крикнула ему, что впереди грабитель. Он быстро схватил преступника и повалил на землю. Я забрала рюкзак и передала выбежавшему мне навстречу сотруднику магазина.

Сейчас расследованием уголовного дела занимается полиция.

Поступок Марины руководство магазина оценило и поблагодарило девушку за содействие. А вот домашние такой смелости женщины были не очень рады. Ведь волгоградка станет мамой уже в декабре.