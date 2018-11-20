10 крутых зимних лайфхаков для автомобилистов

Иметь собственный автомобиль для современного россиянина – жизненная необходимость, удобство и одновременно источник периодически возникающих проблем. Даже если машина новая и системы работают исправно нельзя застраховаться от неблагоприятных погодных условий, угонщиков и внезапных поломок. От правильности поведения владельца в сложной ситуации напрямую зависит, сколько времени и денежных средств придется потратить на решение вопроса. Самостоятельно пытаться справиться, конечно, можно, но есть давно проверенные методы, зная которые, вы будете точно представлять, что и в какой последовательности делать, если случится неприятность.

10 проверенных лайфхаков от опытных автомобилистов

Представленные ниже лайфхаки помогут найти ответы на самые распространенные вопросы:

1) Как разморозить стекла зимой? Опаснее всего, когда корка образуется на лобовом стекле, но и если по бокам ничего не видно, то хорошего мало. В данном случае лучшее решение – профилактическое. Как только видите, что температура воздуха снизилась, обработайте с вечера стеклянные поверхности раствором обыкновенного уксуса и воды в соотношении 3:1. Удобнее наносить получившуюся смесь распрыскивателем.

2) Что делать, чтобы очистить грязные фары в холодное время года? Из-за регулярного контакта со смесью, в которую превращаются противоскользящие реагенты после обработки дорожного полотна зимой, фары постоянно залепляет. В мойку зимой ездить часто нецелесообразно (и дорого), поэтому используйте следующий рецепт – возьмите обычную пасту для чистки зубов и тщательно обработайте поверхность фар, затем помойте и протрите поверхность сухой тканью. Так удастся справиться с затуманиванием фар и не дать образоваться корке изо льда на стекле.

3) Как завести авто зимой и прогреть мотор? Чем быстрее двигатель прогреется, тем меньшим будет износ, поэтому вхолостую это делать нужно не больше 3 минут, если на улице до -10 градусов и около 5 минут при более низких температурах. Еще один важный совет – начинайте двигаться медленно и первые пять минут резко не газуйте. Если не хотите рисковать, обратитесь заранее в автосервис, чтобы установить специальное приспособление для автозапуска при необходимости прогрева машины. Webasto[i] (предпусковой подогреватель мотора) стоит не так уж дорого, зато вы гарантированно сможете завестись даже в самый сильный мороз.

Фото: Волга-Раст.

4) Что делать с царапинами и небольшими вмятинами? Если царапины мелкие, то удастся обойтись аккуратным нанесением лака для ногтей в тон, а, чтобы убрать вмятину нужно приложить к проблемному месту фольгу, а затем протереть там сухим льдом, предварительно надев для защиты перчатки. Правда, нужно помнить, что такие методы автомобилисты используют «на свой страх и риск», ведь можно испортить покрытие. Быть уверенными в восстановлении внешнего вида авто удастся только при условии обращения к специалистам автомастерской.

5) Как завести авто с подсевшим аккумулятором? В случае, если хоть какой-то заряд остался, автомобилисты советуют до того, как заводить мотор, один-два раза включить и выключить фары. «Подбадривание» происходит за счет незначительного увеличения температуры батареи, которое дает шанс двигателю запуститься.

6) Как поступить с замерзшим замком? Если, придя утром на стоянку или в гараж, вы поняли, что вставить ключ из-за льда невозможно, то попробуйте сначала подогреть ключ, подержав его пару минут в руках. Ни в коем случае нельзя использовать для удаления корки теплую или горячую воду, иначе вход будет полностью заблокирован. Не помогло? Тогда необходимо найти плотные перчатки, надеть их и нагреть ключ, используя зажигалку. Как альтернатива – обработать замок антисептиком для рук, который срабатывает также, как размораживающий состав.

Фото: Волга-Раст.

7) Как спасти автомобиль от снегопада? Трудность заключается в рыхлости снежной массы, из-за чего машине не удается обрести устойчивость. Сперва нужно лопатой или другими средствами, что есть под рукой, максимально очистить колеса автомобиля, а потом вынуть из салона резиновые коврики и использовать их в качестве подложки. Так будет обеспечено сцепление колес с поверхностью и удастся выехать из снежного заноса. Помощником в таком деле способен стать и кошачий наполнитель (если он есть при себе), который насыпают под колеса. Есть способ предотвратить проблему в принципе – купить тент и ставить машину под него (если стоянка открытая).

8) Как сэкономить расход топлива в холодное время года? Способы есть разные, но, что реально помогает, – это порядок в багажном отделении. Многие автомобилисты возят в багажнике вещи, которые им не нужны, например, остатки стройматериалов, предметы мебели, одежду и т.д., и вес хлама может достигать десятков килограмм. Проверено, что загрузка багажника на 45 кг способна повысить расход на 2%, поэтому есть смысл потратить час-два на уборку, чтобы потом не переплачивать.

9) Как быть, если замерзли двери? Универсальный выход из ситуации – заблаговременно нанести на резиновые уплотнители вазелиновое либо касторовое масло, потом промокнуть сухой салфеткой, чтобы потом не запачкать одежду.

10) Как избавиться от старой наклейки на стекле? Нет ничего сложного, главное – поместить автомобиль в теплое место, например, на парковку с отоплением, затем положить сверху на наклейку, смоченную теплой водой бумагу. Через четверть часа бумагу вместе с наклейкой легко получится снять.

Запоминайте предложенные лайфхаки, и будете готовы к любому повороту событий!

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