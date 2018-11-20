Волгоградский Железный человек специально учит Despacito для Роберта Дауни-младшего

Железного человека волгоградцы знают не только по фильмам вселенной Марвел. Они часто встречают его на улице, играющим "Смуглянку" или "Калинку" на аккордеоне. Теперь же и настоящий Железный человек Роберт Дауни-младший знает про своего коллегу. Артист запостил на своей странице в Фейсбук фотографию с надписью «Когда все злодеи повержены, но зарабатывать на жизнь все же надо». На ней наш земляк в костюме супергероя играет на улице. Снимок он сопроводил фразой: «Так печально, когда Джарвис (искусственный интеллект - ред.) играет Despacito.

Шутку волгоградец оценил. Он одним из первых увидел свое фото у любимого актера. И теперь Алексей разучивает ноты Despacito, чтобы, если что, сыграть для Дауни. В обычный «народный» репертуар молодого человека известный хит пока не входит.

Роберт Дауни младший пошутил над Железным человеком из Волгограда.

Железный человек вместе с другом Иваном (в костюме Бамблби) не первый год играют на улицах города.

- Сначала костюм был только у Ивана - трансформера. Когда встал вопрос, какой выбрать мне, даже не сомневался. Фильм мне очень нравится и его супергерой – мой любимый персонаж. Правда, летом в костюме жарковато, зато осенью и зимой – самое то. Большинство людей очень позитивно реагируют на наш дуэт: просят сфотографироваться, даже подпевают. Но есть и те, кто ругают и называют бездельниками, - говорит «КП-Волгоград» Алексей.

Бамблби и Железный человек играют " Смуглянку" в центре Волгограда.

Но на улицу парень выходит для удовольствия – это хобби. Настоящая официальная работа – учитель музыки в школе и обычно волгоградец носит классический костюм и белую рубашку. Он несколько лет назад окончил консерваторию имени Серебрякова.

- Мне нравится играть для разных людей. Мечтаю о дуэте с Дауни-младшим и готов разучить его любимую песню. Вдруг он решит приехать в Волгоград и придет меня послушать. Ну а если вдруг позовет к себе в гости - тоже не откажусь, - смеется Алексей.

Если раньше у Алексея был один шанс на миллион исполнить свою мечту, то теперь вероятность чуть больше. Вместе с голливудским актером о волгоградском Железном человеке узнали 28 миллионов его подписчиков.