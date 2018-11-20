Volkswagen Polo - ассорти комплектаций

Привлекающим фактором среди прочих является большое количество комплектаций, каждая из которых обладает рядом преимуществ и ориентирована под определенную целевую аудиторию.

Цена Volkswagen Polo в 2018 году начинается от 599 900 рублей*, что делает автомобиль экономичным приобретением, но не в ущерб эксплуатационным характеристикам. Достаточно изучить технические параметры, фотографии и отзывы, чтобы убедиться – такая машина будет служить верой и правдой десятилетиями и выглядеть при этом презентабельно.

ЧТО СДЕЛАЛО VOLKSWAGEN POLO ПОПУЛЯРНЫМ?

В 2014 году на территории России продали двухсоттысячный экземпляр седана, и с тех пор продажи продолжают расти: в 2016 году получил ключи от авто 350-тысячный владелец, а в прошлом году цифра увеличилась до 400 тысяч. Анализируя в целом, стоит отметить сочетание приемлемой стоимости, многочисленных опций и красивого оформления.

Основные особенности, мотивирующие купить Volkswagen Polo:

1) Привлекательная стоимость – автомобиль, полностью отвечающий требованиям комфортности, аэродинамики и современного дизайна, обойдется от 599 900 рублей*, что на порядок меньше, чем просят другие автопроизводители за модели аналогичного класса и комплектации.

2) Оптимальное соотношение мощности двигателя, скорости разгона и экономичности расхода топлива.

3) Вариативность дисков и декоративных накладок – бренд предлагает на выбор модели с 4 или 5 фиксирующими болтами. Дополнительно порадуют задние тормоза дискового типа, делающие процесс торможения максимально контролируемым.

4) Широкие возможности дооснащения рулевого колеса, например, доступен вариант управления смартфоном, аудиосистемой и главной приборной панелью.

5) Увеличенный срок гарантии – приобретая в той или иной комплектации Volkswagen Polo российского производства, автомобилист получает трехлетнюю гарантию.

6) Открытие багажного отделения одной кнопкой плюс опция увеличения его вместительности за счет складывания задних сидений.

7) Просторный и стильный салон с высокими показателями шумоизоляции.

Беспроблемный запуск двигателя при низких температурах (до -36 градусов Цельсия).

8) Стильные трехмерные фары заднего света с рисунком и выделяющиеся светодиодные ходовые огни, а также противотуманные фары. Благодаря им путешествовать даже в плохую погоду или зимний период комфортно и безопасно.

9) Системы обеспечения комфорта водителя и пассажиров – круиз-контроль, поворотный свет, датчики дождя и освещения, подогрев сидений и лобового стекла.

10) Разнообразие двигателей – в наличии Volkswagen Polo 1.6 мощностью 110 л. с. или 90 л. с., отвечающий нормативам Евро-5, и 1,4-литровый мотор, вырабатывающий 125 лошадиных сил.

11) Кузов повышенной прочности за счет использования автоматизированной технологии лазерной сварки конструктивных элементов.

На современном этапе продвижения в России бренд делает ставку на максимальную персонализацию Volkswagen Polo, предлагая новые разработки – JOY и Drive, отражающие возросшие запросы автомобилистов. Производитель предлагает автомобили, приспособленные к дорожным реалиям страны, недорогие и отражающие лучшие немецкие традиции в отношении качества деталей и сборки.

VOLKSWAGEN POLO JOY: ЭФФЕКТНЫЙ ВНЕШНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ВНУТРИ

Динамичный и практичный автомобиль, который подходит для повседневного использования в городских условиях и путешествий различной дальности. У автолюбителей большой выбор оснащения – семи, шестиступенчатая или пятиступенчатая механика или автоматическая коробка передач в зависимости от мощности мотора. Также есть разные варианты цветового оформления кузова, начиная от серебристо-черного и серо-красного, заканчивая оранжево-черным.

Что отличает Volkswagen Polo в комплектации JOY:

легкосплавные пятнадцатидюймовые диски Woodstock[i];

упрощение процесса парковки за счет установленной камеры заднего вида;

мультимедийная система R 340 с экраном диагональю 6,5 дюйма и сенсорным типом управления, слотами SD[ii], USB[iii] и AUX[iv], а также возможностью просмотра приложений со смартфона за счет App-Connect[v];

светодиодная оптика и затемненные фары заднего света;

лобовое стекло с электрообогревом.

VOLKSWAGEN POLO DRIVE 2018 ГОДА: ЭКОНОМИЧНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ

Водителям, заинтересованным в минимизации финансовых затрат на приобретение транспортного средства для города, немецкий концерн предлагает версию Volkswagen Polo Drive. Среди преимуществ данной комплектации:

- современная аудиосистема с возможностью передачи данных по Bluetooth[vi];

- оригинальная отделка салона с элементами Dark Illusion[vii];

- эффектный экстерьер – боковые зеркала с поворотниками на светодиодах, интегрированным электроприводом и опцией обогрева, сдвоенные фары головного света H7;

- кресла повышенной комфортности, обитые тканью Cushion[viii];

- повышенная функциональность рулевой колонки за счет модернизированного дизайна;

- функция персонализированного подогрева задних сидений;

- круиз-контроль.

За 8 лет с момента выпуска первого Polo sedan он завоевал доверие россиян благодаря надежности, элегантности, эргономичности, удобству и разумной стоимости, а многообразие комплектаций дает шанс отыскать идеальный автомобиль водителю с любыми предпочтениями и стажем.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111

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*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Conceptline (Концептлайн) при покупке по Программе trade-n (обмен старого автомобиля на новый). Предложение действует с 01.11.2018-30.11.2018г., не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

[i] Вудсток

[ii] СиДи

[iii] ЮСБи

[iv] АУКС

[v] Ап конект

[vi] Блютуз

[vii] Дарк Иллюжн

[viii] Кужн