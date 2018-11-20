КПК «Станичник»: Надежность, проверенная временем

Кредитный потребительский кооператив «Станичник» - надежный кооператив, проверенный временем. Работает он в Волгограде уже более двадцати лет, пережил дефолт и не один кризис, заслужил доверие своих пайщиков и продолжает стабильно работать.

В основном в кооператив обращаются за финансовой помощью для решения жизненных и бытовых проблем. Помогут здесь не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Все финансовые услуги предоставляются только членам кооператива - пайщикам. В 90-е годы, когда КПК появился, вступить в него могли только представители казачьего общества. Сейчас такого требования нет и воспользоваться услугами может любой волгоградец.

- Как мы умудряемся преодолевать кризисы и стабильно работать? Честностью берем, наверное, - говорят сотрудники. - Основала кооператив казачья дружина во главе с подъесаулом Владимиром Григорьевичем Мишко. Люди привыкли, это вопрос доверия.

На сегодняшний день в кооперативе около двух тысяч пайщиков. Некоторые кредитуются или держат вклады в КПК «Станичник» уже по 15 - 20 лет. Суммы у каждого разные - от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. КПК предоставляет займы и на первоочередные нужды, и на покупку жилья.

Многие пайщики, попробовав раз, в дальнейшем возвращаются. Ведь в жизни случаются непредвиденные ситуации. А они уже точно знают, что если вдруг срочно понадобятся деньги, то «Станичник» всегда готов выручить и предоставить заем под залог недвижимого имущества, а также автомобиля, причем на наиболее выгодных условиях.

- Мы не «быстрые деньги» и не банк. Те, кому по той или иной причине не дают кредит в банке, идут к нам. Мы помогаем, даже, если у вас когда-то была испорчена кредитная история, без подтверждения дохода. Все займы у нас с обеспечением, в основном под залог недвижимости. На срок до трех лет, - отмечают в КПК «Станичник».

Вкладчики могут получить от 16% годовых. Есть разные варианты размещения средств, капитализация процентов, которые повышают доходность вклада.

Также КПК «Станичник» выдает займы под материнский капитал на законных основаниях.

- По закону потратить капитал можно на покупку или на строительство жилья, на образование детей. Мы выдаем заем, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года, и пенсионный фонд его закрывает. И мы полностью сопровождаем человека, пока ПФР не перечислит деньги по сертификату, - отмечают в кооперативе.

Занимается КПК и сопровождением сделок по покупке-продаже жилья, а также производит срочный выкуп недвижимости в Волгограде и Волжском. Специалисты кооператива гарантируют чистоту сделки - проверяют и сам объект недвижимости, и продавца, и историю квартиры, чтобы избежать подводных камней. Сами затребуют все справки, выписки. Решат проблемы с приставами, долгами по ЖКХ и другие.

БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ И «МЕЛКОГО ШРИФТА»

Коллектив проверенный. Специалисты постоянно проходят обучение, чтобы идти в ногу со временем. Повышают квалификацию, изучают финансовые новинки, лучшие из них применяют в КПК «Станичник».

- У нас нет скрытых комиссий, мелкого шрифта в договоре. Нет дополнительных навязанных услуг, принудительного страхования, - отмечают в КПК «Станичник». - Поэтому часто о нас узнают по «сарафанному радио», люди друг другу о нас рассказывают. Пайщики не только из Волгограда, но и приезжают из районов области. А если у вас есть проблемы с мобильностью, здоровьем или не хватает времени, мы можем приехать к пайщику сами.

К каждому в «Станичнике» полностью индивидуальный подход. Здесь всегда идут навстречу и с вкладами, и с займами.

- Единственные рамки, которые мы никогда не переступаем, - это закон. Все остальное решается, - отмечают в кооперативе. - У нас нет жестких фиксированных ставок. Человек может обратиться к нам с любым вопросом. Мы всегда входим в ситуацию, предоставляем индивидуальные условия для каждого клиента.

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КПК «Станичник»

Волгоград, ул. М. Еременко, 142а.

+7 (8442) 71-23-90

+7 (8442) 600-590

kpkstanichnik.ru

stanichnik34.ru

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