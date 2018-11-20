Волгоградцы воюют друг с другом из-за бездомных собак

О стае псов, которые держат в страхе жителей улицы Чебышева, «КП-Волгоград» писала неделю назад. По словам волгоградцев, до недавнего времени эти собаки были вполне безобидными - целый собачий приют на улице устроили для них сердобольные волгоградки. Но вдруг псы с этой улицы стали бросаться на людей. Есть и пострадавшие, которым приходится колоть уколы от бешенства. Эта история вновь вызвала бурную дискуссию между теми, кто бездомных собак защищает и теми, кто боится их агрессии. В стае были не только псы, которые покусали людей, но и чипированные собаки.

Занимается отловом безнадзорных собак в городе МКП «Горпитомник». Когда ловцы приехали на улицу Чебышева, волонтеры грудью встали на защиту животных. И забрать их не дали. Мол, где доказательства, что псы кого-то кусали? Сотрудники Горпитомника уехали ни с чем.

ВОЛОНТЕРЫ: У НАШИХ СОБАК НЕТ ГОРМОНОВ, ОНИ НЕ ОПАСНЫ

А доказательства на самом деле есть. Есть и в редакции «КП». Как минимум одна жительница предоставила нам выписку из травмпункта, подтверждающую и укусы, и уколы.

Местные женщины, которые подкармливали собак и за свои деньги стерилизовали, утверждают, что их подопечные на это не способны. У них нет гормонов, и они не могут быть агрессивными.

- Представляете, что такое собачья свадьба? Это катастрофа. Поэтому женщины собрались, стерилизовали и привили всех щенков, - поделилась с корреспондентом «КП» волонтер Маргарита Губина. - Мы знаем, что они не кусают и дают себя погладить.

На ушах у таких дворовых собак стоят бирки. Но многие не знают, что они означают. Дело в том, что в Волгограде работает программа «Гуманное соседство», суть которой в том, что стерилизованных животных выпускают в городскую среду.

- Они не должны представлять опасности для человека. Их привили, проверили кинологи. У них нет гормонов. Такие собаки думают только о том, чтобы поесть и поспать. Они не охраняют территорию, не заводят щенков. Они всегда на видном месте. Поэтому и попали под удар, - считает Маргарита. - Лаять они, конечно, могут, но бросаться на людей? Такого за ними никогда не водилось.

Почему тогда так произошло? У волонтеров есть версия, что их подопечные спутались с агрессивной стаей. А ведь покусанному человеку все равно, какая псина это сделала. Логично, что люди бы предпочли полностью избавить свой путь домой от встречи с бездомными животными. Ведь рано или поздно от их зубов пострадает кто-то еще.

- Мы согласны, что если где-то собака покусала человека, то эту собаку нужно найти и уничтожить, - говорит Маргарита Губина. - И не важно, бездомная она или у нее есть хозяин. Потому что такая собака будет проявлять агрессию и дальше. А еще она может быть больна бешенством.

И это уже – смертельная опасность. В прошлом году в Волгограде уже была вспышка бешенства, когда на карантине были все районы города.

- Если вас укусили - непременно идите к врачу. Необходимо сделать уколы от бешенства. А на место, где это произошло, нужно вызывать ветеринаров. Мы соседствуем с частным сектором. И там тоже нужно искать, - считает зоозащитник. - Нужно проводить рейды, делать прививки и выявлять животных, проявляющих агрессию. Ведь они представляют опасность для всех - и для человека, и для живущих здесь домашних питомцев.

СОБАК ЗАБРАЛИ, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ

Чипированных собак волонтеры зоозащитники с улицы Чебышева увезли сами. Получается, что остались там бегать как раз те, что уже почувствовали вкус человеческой крови. И вскоре здесь появится другая стая. И эти собаки будут уже без прививок от бешенства, стерилизации и бирок. Они будут рожать новые своры. Это замкнутый круг. И таким способом проблему безнадзорных животных не решить.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Сегодня городские власти работают над проблемой безнадзорных животных вместе с волонтерами. В этом году Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных выиграл грант в размере 300 тысяч рублей. Деньги эти пойдут на строительство дополнительных вольеров и на улучшение условий для содержания собак.

Когда собак забирают с улицы, их везут в Горпитомник. Там их осматривает ветеринарный врач. Больных – усыпляют. Остальные остаются и ищут любящих хозяев и настоящий дом. Совместно с приютом «Дино» здесь запустили проект, который так и называется - «Ищу хозяина».

Если вы обнаружили в своем дворе агрессивную стаю или, наоборот, потеряли своего питомца, звоните по телефону горпитомника (8442) 60-90-89.