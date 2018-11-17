2018-11-17T20:20:12+03:00
Происшествия

Полиция опровергла сообщение о рабах-мигрантах на ферме под Волгоградом

История о насильном удержании работников появилась на сайте одной из радиостанций
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчина ел сало под водочку и смотрел телевизор, когда к нему пришел участковый.Мужчина ел сало под водочку и смотрел телевизор, когда к нему пришел участковый.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградская полиция проверила сообщение одной из столичный радиостанций о том, что 38-летнего жителя Подмосковья с отклонениями в развитии держат в рабстве на ферме в хуторе Верхние Липки Волгоградской области. Якобы родственник сообщил звонившему, что у него нет паспорта и «хозяин» заставляет его работать против воли. При этом в хозяйстве он такой далеко не один. На ферме есть и другие «рабы», в том числе мигранты. Однако эти данные не подтвердились.

- По факту публикации в СМИ в кратчайшие сроки проведена проверка. С учетом того, что хутор Верхние Липки в Волгоградской области находится только во Фроловском районе, на место была направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств и фактов, изложенных в обращении звонившего на радиостанцию, - рассказал «КП-Волгоград» представитель Главного управления МВД по региону Антон Корнаухов.

Полицейские домчались до фермы и действительно обнаружили там 38-летнего бывшего жителя Подмосковья Михаила Шаданова. Мужчина ел сало под водочку и смотрел телевизор, когда к нему пришел участковый. Однако мужчина заявил, что с сентября 2017 года работает на ферме и находится там добровольно.

- По словам мужчины, за свою работу он ежемесячно получает зарплату 10 - 15 тысяч рублей и претензий ни к кому не имеет, - рассказал корреспонденту собеседник.

У работника на ферме есть необходимые условия - домик, кровать, телевизор. И он был в полном недоумении от того, что стал героем скандальной публикации. Кроме того, по его словам, родственников у него нет.

Кстати, фермер предложил мужчине поехать и решить свои проблемы при необходимости. но тот отказался.

- Все законно, - отметили в полиции. - Сообщение оказалось ложным.

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