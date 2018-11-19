За рулем Honda CR-V по волгоградским дорогам: что следует знать, выбирая японский кроссовер для себя

Ну что, волгоградцы, готовы к зимним авралам на дорогах и дворах? Мы тут решили проверить, как со снежными заносами, ямами на дорогах и нечищенными дворами справится HONDA CR-V?

В 2018-м году дороги Волгограда по-прежнему не радуют. Водители не устают жаловаться на их неудовлетворительное состояние, а чиновники только обещают учесть каждую жалобу, но пока лишь на словах. Поэтому остро стоит вопрос покупки автомобиля с высокой проходимостью, на котором ямы, трещины и ухабы чувствуются не так сильно. Кроме того, с приближением зимы стоит отдавать большое значение и возможностям управления на снегу, увязнуть в котором — не самое большое удовольствие.

На протяжении долгого времени японский кроссовер HONDA CR-V входил в число флагманов мирового рынка по критерию популярности. Большое количество поклонников данной модели проживает и в России — в 2017-м году HONDA увеличила здесь свои продажи на целых 39%, в первую очередь благодаря выходу нового CR-V.

Новый HONDA CR-V — это 5-е поколение излюбленного внедорожника с обновлённым экстерьером, доработанным интерьером и улучшенными техническими параметрами. Новое авто, представленное в 2018 году, доступно для российского потребителя в двух бензиновых исполнениях. Первый вариант имеет 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с., а второй оснащён движком на 2,4 л, мощность которого достигает 186 л.с. Это полноприводные автомобили с повышенной устойчивостью на дороге в процессе движения. Выбор варианта трансмиссии отсутствует — на двух авто предустановлен вариатор.

Каждый автолюбитель, пожелавший купить HONDA CR-V, получает возможность выбора оснащения автомобиля. Между собой варианты отличаются по функциональности, доступным опциям и наличию дополнительных возможностей, что, конечно же, сказывается на конечной стоимости кроссовера. Так, самая дорогая комплектация Prestige отличается от более доступной Lifestyle объёмом двигателя (2,4 л против 2,0 л), наличием электрического люка, русскоязычной навигации и т.д.

УЛУЧШЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

При передвижении на HONDA CR-V по волгоградским дорогам невозможно не обратить внимания на такое важнейшее преимущество, как повышенная проходимость. Это стало возможным благодаря тому, что длина колёсной была увеличена.

“Как” следствие, заметно возросла устойчивость автомобиля даже на мокрой и замёрзшей дороге.”

Об этом свидетельствуют и отзывы о HONDA CR-V 2018.

Евгений, Волгоград: «Попал в глубокий снег, за которым резкая горка - машина сначала подумала пару секунд, затем включила 4WD и выползла, благо 21 см просвет позволяет. Широкая резина 235/60 R18 позволяет комфортно чувствовать на дороге и в снегу. С потеплением 50 см снега во дворе превратились в непроходимую кашу при +2+4 градусах. Ехала по моей колее Niva Chevrolet, в итоге застряла и пришлось ее вытаскивать. Советую ездить по неглубокому бездорожью только при отключенной системе антизанос, чтобы не застрять.»

Николай, х. Сухов-2, Волгоградская обл.: «Живу в сельской местности, соответственно, какие тут могут быть дороги? Так вот клиренс точно не менее 200 мм - проверно Ямы съедает хорошо и так же мелкие неровности. Постоянно езжу между деревнями по ямам, ухабам и колдобинам - тачка супер. Тормоза четкие. Огромное удовольствие получаешь от езды по таким "как бы дорогам".»

HONDA CR-V - роскошь, способная покорить волгоградские дороги. Фото: официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура».

Автомобиль набирает скорость легко, быстро реагирует на любые манипуляции водителя, при этом обеспечивая плавное движение. Кроме того, покупателя порадует высокий клиренс, благодаря чему HONDA CR-V 2018 отменно подходит к дорожным условиям Волгограда и бездорожью окрестностей.

“Клиренс, равный 20,8 см, достаточен для беспрепятственной езды даже в условиях бездорожья.”

Увеличенный клиренс HONDA CR-V IV. Фото: официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура».

Для более комфортности обновлённый японский кроссовер HONDA CR-V 5 предлагает адаптивный электроусилитель руля (EPS). С такой системой чувствительность HONDA CR-V 2018 приведена к максимуму, независимо от скорости и выполняемых манёвров.

“К заносам модель не склонна. Управление лёгкое, а отклик на любые манипуляции водителя практически моментальный.”

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность — важнейший показатель качества авто, и специалисты японского концерна уделили ему особое внимание.

Кроссовер HONDA CR-V буквально состоит из всевозможных элементов безопасности. Так, активные системы безопасности в реальном режиме отслеживают позицию транспортного средства во время манёвров. Это позволяет исключить множество опасных ситуаций. Изображение из камер нового кроссовера HONDA CR-V выводится на главный дисплей при поворотах и движении задним ходом. Такой функционал весьма уместен и полезен как для начинающих, так и для опытных водителей.

Главный дисплей кроссовера — основной информационный инструмент водителя. Фото: официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура».

Очевидным преимуществом, благодаря которому водитель HONDA CR-V в Волгограде может чувствовать себя максимально безопасно и уверенно, является наличие в обновлённой версии авто интеллектуальных систем помощи: система курсовой устойчивости, система помощи при маневрировании, система контроля за усталостью водителя, противоугонная сигнализация.

“При перестроении HONDA CR-V IV оценивает сложность и безопасность манёвра, выводя на дисплей эти данные и текущую скорость транспортного средства.”

Отдельно стоит отметить наличие системы контроля давления в шинах. Она позволяет избежать опасных ситуаций, вероятных при езде по ухабистым дорогам, камням и дорожному мусору, который порой встречается на асфальтном полотне волгоградских дорог.

В чрезвычайных ситуациях водителя и пассажиров оберегают 8 подушек безопасности, которыми оснащён CR-V 2018. Они настроены на быстрое реагирование, поэтому за рулём такого авто можно почувствовать себя абсолютно защищённым.

В полной безопасности передвижения на кроссовере HONDA CR-V 2018 по волгоградским дорогам можно убедиться лично, воспользовавшись помощью компании «Волга-Раст», которая предоставляет возможность самостоятельно протестировать данный автомобиль в реальных условиях.

КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

Новая HONDA CR-V получилась весьма комфортабельной, что неоднократно отмечали представители компании-производителя на презентациях. Увеличенная длина колёсной базы благоприятно сказалась на расстоянии между рядами сидений. Более того, теперь и пассажиры, сидящие сзади, имеют возможность воспользоваться USB-панелью для зарядки мобильных устройств.

Расстояние между сидениями увеличено. Фото: официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура».

Особого внимания заслуживает подогрев сидений и климат-контроль, благодаря чему вы не ощутите дискомфорта в салоне даже в самые лютые морозы, которые, к слову, в Волгограде нередки. HONDA CR-V располагает интегрированной системой дистанционного пуска. Благодаря этому удобному функционалу в зимнее время года водитель может садиться уже в предварительно разогретую машину. Кроме прочего, кроссовер HONDA CR-V RD1 имеет функцию обогрева боковых зеркал. Это важная опция, которую к тому же следует причислять и к преимуществам безопасности.

CR-V имеет большой вместительный багажник общим объёмом 522 литра. При необходимости увеличения его ёмкости задний ряд сидений можно сложить.

Багажник способен вместить практически любой груз. Фото: официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура».

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

HONDA CR-V, цена которой зависит от комплектации и выбранных опций, достаточно экономична. Заявленный производителем расход топлива по трассе составляет ориентировочно 10 л на 100 км пути. В городских условиях этот показатель может несколько вырасти, но несущественно — до 12.0 л.

Лично протестировать и приобрести кроссовер HONDA CR-V в Волгограде можно у официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура» по телефону (8442) 55-26-55 или, приехав по адресу, г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

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