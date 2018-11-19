В Волгограде лучшие чтецы «Откроют Рот»

8 декабря 2018 в Ворошиловском торговом центре Волгограда выберут лучшего чтеца в рамках Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Принять участие в Чемпионате может любой желающий старше 18 лет, зарегистрировавшись бесплатно на сайте Федерации чтения. Мероприятие начнется в 17 часов.

- По правилам Чемпионата участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные нами тексты, - говорит организатор Чемпионата, телеведущий Сергей Мазанов. - Жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравшие больше всего баллов по итогам туров участники попадают в финал. В финале жюри выбирает, кто будет представлять наш город в финале Конференции Чемпионата. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца.

В сезоне 2018-2019 этапы Чемпионата пройдут более чем в 200 городах России и не только. Финал состоится летом 2019 года в Москве.

Заявки на участие принимаются на сайте Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».

Группа Чемпионата в социальной сети ВК.

С каждым годом чемпионат собирает все большую аудиторию. Фото: Юлия Мазанова

Генеральный партнер Чемпионата «Открой Рот» – Ворошиловский Торговый центр

Главный информационный партнер Чемпионата «Открой Рот» – телекомпания «Волгоград 1»

О Чемпионате по чтению вслух на русском языке «Открой рот»

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» существует с 2011 года и является одним из самых массовых литературных проектов в стране. Начиная с 2018 года “Открой рот” проходит в Страсбурге, Париже, Лондоне и др.

Финал Чемпионата состоялся на международном фестивале “Красная Площадь” в Москве. Победительницей стала Екатерина Романцева из Твери, она получила от организаторов билет на Чемпионат мира по футболу. Судьями отборочных туров и финалов Чемпионата в разное время были телеведущие Владимир Познер и Фекла Толстая, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, писатели Александр Снегирев, Андрей Аствацатуров, Александр Цыпкин, поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, кинорежиссер Борис Хлебников, артисты Екатерина Шпица и Евгений Сытый, издатели Ирина Прохорова, Борис Куприянов, Михаил Котомин и многие другие.

Организатор Чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» на русском языке — Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Лучшие чтецы из регионов поедут на финал в Москву. Фото: Юлия Мазанова

Об издательстве Ad Marginem

Ad Marginem Press — независимое частное издательство, основанное в 1993 году. Название Ad Marginem переводится как «по краям» (лат.), что отражает концепцию издательства. История Ad Marginem начиналась с первых переводов на русский язык текстов Мишеля Фуко, Жака Деррида, Жиля Делёза, Мартина Хайдеггера и др. Затем стали издавать современную русскую и зарубежную литературу (Владимир Сорокин, Михаил Елизаров, Эдуард Лимонов, Кристиан Крахт, Джонатан Литтелл и др.). Последние несколько лет издательство специализируется на издании зарубежных non-fiction текстов об актуальных проблемах современного искусства и теории культуры (Сьюзен Сонтаг, Вальтер Беньямин, Энди Уорхол, Том Маккарти, Джон Бёрджер, Ханс Ульрих Обрист и др.).

О ПАО «Октава»

ПАО «Октава» - лидер по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов. Тульский завод «Октава» обладает многолетним опытом и занимает лидирующие позиции в области разработки и освоения акустической техники в России. Изделия тульского производства работают в звукозаписывающих студиях Англии и США, Германии и далекой Австралии.

Микрофонами тульского производства пользуются мировые звезды — Marylin Manson, Sting, Iron Maiden, Radiohead и другие.

За последние годы предприятие было отмечено рядом наград. ПАО «Октава» – лауреат конкурса «Сто лучших товаров России», лауреат Всероссийской премии «За лучшую отечественную инновацию» в номинации «Студийное оборудование». Тульский завод награжден «Гран-при» международной программы «Партнерство ради прогресса».

Национальная литературная премия «Большая книга»

Одна из наиболее значимых российских литературных премий. В разное время ее лауреатами становились Лев Данилкин, Шамиль Идиатуллин, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович и Гузель Яхина.

Литературная премия им. А.С. Пушкина «Лицей»

Премия создана в 2017 году для поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы. Присуждается в номинации Проза и Поэзия.

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