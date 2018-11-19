Десятилетняя волжанка побила рекорд России по подтягиванию

Сколько раз вы подтягиваетесь на турнике? А Виктория Горбачева из Волжского подтянулась 31 раз. В минуту! А ей всего 10 лет! Этот невероятный результат попал в Книгу рекордов России.

Фото - скрин видео с сайта knigarekordovrossii.ru

Маленькая хрупкая девочка из Волжского поразила всех. В ее возрасте не каждый мальчишка подтянется и пять раз, не то, что 31. Но все это результат упорного труда. Виктория с пяти лет занимается в спортшколе Олимпийского резерва Волжского по спортивной гимнастике. Когда девочке исполнилось семь лет, ее папа решил сделать тренировки ежедневными, и добавил занятия дома. Уже через полгода малышка подтягивалась 18 раз. А теперь вот установила рекорд.

Десятилетняя Виктория из Волжского побила рекорд России по подтягиванию.

Сегодня, 19 ноября глава Волжского Игорь Воронин пригласил юную волжанку в администрацию и лично вручил ей Сертификат Книги рекордов России с установленным рекордом в категории «Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за 1 минуту (девочки, 10 лет)». Также глава уже от имени администрации вручил ей благодарственное письмо и подарок.

Глава администрации Волжского вручил спортсменке благодарственное письмо и подарок.

– Благодаря победе маленькой девочки жители нашей страны узнают о городе Волжском! Спасибо за спортивный талант и упорство в достижении цели, за усердный труд во славу родного города! - поблагодарил Игорь Воронин юную спортсменку и ее родителей.

Кстати, останавливаться Виктория на этом не намерена. Родители уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса на количество отжиманий от пола за 1 минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время. Также в ее планах - победить на Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды».