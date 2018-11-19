Спит на спине у собаки: как живет кот, ставший героем лучшей короткометражки про бездомных животных

Два месяца назад волгоградка Светлана Чекунова выиграла поездку в Канны. Мечта женщины исполнилась благодаря рыжему коту, которого она сняла в главной роли в клипе для конкурса «Место под солнцем» . Короткометражный фильм про бездомного кота, который находит все-таки дом и любящую хозяйку, выиграл. Девушка готовится для поездки на лазурный берег. А вот герою досталась только виртуальная слава: ни тебе годового запаса любимого корма, ни вида на море из окна. Правда, сам Рыжий – так на самом деле и зовут кота, от этого не сильно расстроился. Так как есть у него любимый хозяин Валера и верная подруга Шарлин.

Кот Рыжий появился у Валерия Данильчука, жителя хутора Сахарный под Краснослабоском, от любимой кошки. Котенок должен был отправиться жить к знакомым, но когда за ним приехали, он спрятался в дровах и вылез оттуда, когда претенденты на него уехали. Видимо, судьба - решил хозяин и оставил Рыжего себе.

Рыжий готов к продолжению своей актерской карьеры. Фото: Валерий Данильчук

Хитрец очень быстро нашел себе друга – большую собаку Шарлин породы бернский зенненхунд. 50-килограммовая дама взяла котенка под опеку. И даже когда Рыжий подрос, дружба только окрепла. Так что теперь любимое место для сна кота – мохнатая спина Шарлин.

Рыжий вырос настоящим боевым котом: периодически приходит из своих вылазок в деревню с боевыми шрамами и добычей в виде мышей, птиц и крыс. Героем фильма он стал случайно.

- Ко мне в Сахарный замок (Валерий сделал из дома настоящее белое королевство – ред.) приехали друзья со знакомой. Светлане приглянулся Рыжий и она попросила его стать героем фильма. Кот поддался обаянию и согласился. Через месяц она позвонила и сказала, что мой Рыжий теперь герой ролика-победителя. А потом случайно увидел в интернете и соцсетях, что Рыжий вдруг стал бездомным. И как-то стало даже обидно за своего питомца, - говорит Валерий Данильчук.

Дружба навеки. Фото: Валерий Данильчук

Кстати, Рыжий совсем не зазнался. Все также любит вкусно поесть, сходить на кошачьи разборки и пригреться на Шарлин. И он совсем не против снова сняться в кино – актерский опыт у него уже есть.