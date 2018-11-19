2018-11-19T15:19:43+03:00
Дом. Семья

Спит на спине у собаки: как живет кот, ставший героем лучшей короткометражки про бездомных животных

Режиссер, снявший фильм с участием Рыжего, выиграла путевку в Канны
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Любимой место для сна. Фото: Валерий ДанильчукЛюбимой место для сна. Фото: Валерий Данильчук
Изменить размер текста:

Два месяца назад волгоградка Светлана Чекунова выиграла поездку в Канны. Мечта женщины исполнилась благодаря рыжему коту, которого она сняла в главной роли в клипе для конкурса «Место под солнцем» . Короткометражный фильм про бездомного кота, который находит все-таки дом и любящую хозяйку, выиграл. Девушка готовится для поездки на лазурный берег. А вот герою досталась только виртуальная слава: ни тебе годового запаса любимого корма, ни вида на море из окна. Правда, сам Рыжий – так на самом деле и зовут кота, от этого не сильно расстроился. Так как есть у него любимый хозяин Валера и верная подруга Шарлин.

Кот Рыжий появился у Валерия Данильчука, жителя хутора Сахарный под Краснослабоском, от любимой кошки. Котенок должен был отправиться жить к знакомым, но когда за ним приехали, он спрятался в дровах и вылез оттуда, когда претенденты на него уехали. Видимо, судьба - решил хозяин и оставил Рыжего себе.

Рыжий готов к продолжению своей актерской карьеры. Фото: Валерий Данильчук

Рыжий готов к продолжению своей актерской карьеры. Фото: Валерий Данильчук

Хитрец очень быстро нашел себе друга – большую собаку Шарлин породы бернский зенненхунд. 50-килограммовая дама взяла котенка под опеку. И даже когда Рыжий подрос, дружба только окрепла. Так что теперь любимое место для сна кота – мохнатая спина Шарлин.

Рыжий вырос настоящим боевым котом: периодически приходит из своих вылазок в деревню с боевыми шрамами и добычей в виде мышей, птиц и крыс. Героем фильма он стал случайно.

- Ко мне в Сахарный замок (Валерий сделал из дома настоящее белое королевство – ред.) приехали друзья со знакомой. Светлане приглянулся Рыжий и она попросила его стать героем фильма. Кот поддался обаянию и согласился. Через месяц она позвонила и сказала, что мой Рыжий теперь герой ролика-победителя. А потом случайно увидел в интернете и соцсетях, что Рыжий вдруг стал бездомным. И как-то стало даже обидно за своего питомца, - говорит Валерий Данильчук.

Дружба навеки. Фото: Валерий Данильчук

Дружба навеки. Фото: Валерий Данильчук

Кстати, Рыжий совсем не зазнался. Все также любит вкусно поесть, сходить на кошачьи разборки и пригреться на Шарлин. И он совсем не против снова сняться в кино – актерский опыт у него уже есть.

Рыжий живет в настоящем замке. Фото: Валерий Данильчук

Рыжий живет в настоящем замке. Фото: Валерий Данильчук

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Читатели «Комсомолки» помогли собрать 120 тысяч рублей собаке-поводырю из Березовского, которую сбила машина
Однако впереди у Барри длительная реабилитация. Сейчас в неделю на уколы и лекарства хозяин пса тратит по 15-20 тысяч рублей. А в целом восстановление займет не меньше года
Новости 24
В Волгограде уложили новый асфальт на парковке у Главпочтамта
Пьяная волгоградка чуть не зарезала отца за нравоучения
В Волгограде полыхает склад с туалетной бумагой
В Волжском 13-летнего мальчика ударило высоковольтным током на вагоне-цистерне
В Астрахани пропавшего четыре дня назад охотника нашли мертвым
Прокуратура проверит «Сады Придонья» после того, как их пьяный водитель устроил аварию
Под Волгоградом задержали калмыка со ста килограммами икры
В Волгоградской области проверят справедливость цен в аптеках
В Волгограде черные риэлторы получили за сдачу мифических квартир пять миллионов рублей
Под Саратовом перевернулся автобус с вахтовиками из Волгограда
Пьяный водитель на «четырнадцатой» вылетел в кювет под Фролово
500 человек эвакуировали из-за пожара в хирургическом корпусе областной больницы Волгограда
Волгоградцы чаще платят картой и покупают в интернете
В Волгограде мошенник «купил» квартиру уже мертвой бабушки
Волгоградец бросил собаку на даче на цепи умирать от голода
Елена Исинбаева: Дети – как полноценная тренировка
«Ротор» сыграл по нолям с сибиряками из «Томи»
Мороз нипочем: на матч «Ротора» с «Томью» пришли более 10 тысяч волгоградцев
В Волгограде фитнес-центр наказали на 30 тысяч рублей за воду с кишечной палочкой
Волгоградец погубил себя и мать, в третий раз устроив пожар
Под Волгоградом пять сторожевых собак загрызли пьяного рабочего с фермы
В Волгограде девушку сбили на тротуаре
В Волгограде две пассажирки такси попали в больницу после аварии
18 ноября в центре Волгограда перекроют дорогу
Волгоградцев просят отложить поездки в Грузию на авто