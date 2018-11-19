2018-11-19T16:54:00+03:00
Авто

Волгоградцы разобрались в новой схеме движения на улице Калинина без регулировщика

А невнимательным водителям сигналят сзади
Екатерина СИМОХИНА
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Автолюбителей не запутала новая схема проезда перекрестка.Автолюбителей не запутала новая схема проезда перекрестка.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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С 19 ноября на выезде с рокадной дороги заработала новая схема движения. О том, что на перекрестке улиц Калинина и Циолковского меняется направление приоритетного движения, мэрия города предупреждала за несколько недель. И, то ли это сработало, то ли водители такие внимательные и едут по знакам, а не по привычке, но движение на новом участке в первый день изменений вполне спокойное. Даже регулировщик не понадобился.

Есть, конечно, водители, которые еще пытаются уступить дорогу, поднимаясь с рокадной по Калинина. Но сзади им довольно убедительно сигналят те, кто уже разобрался в новых схемах и знаках. А знак главной дороги теперь стоит для тех, кто едет со стороны Нулевой продольной прямо по Калинина или поворачивает на Циолковского. Приоритет в движении и у тех, кто с улицы Циолковского поворачивает в сторону рокадной дороги. Все остальные вынуждены уступать дорогу. Больше всего на перекрестке теперь проводят времени те, кто едет по улице Калинина со стороны Рабоче-Крестьянской: им нужно дождаться, пока проедут все.

Теперь в час пик по улице Калинина со стороны Рабоче-Крестьянской движение стоит. Лучше выбирать другой путь. Фото: Яндекс.Пробки.

Теперь в час пик по улице Калинина со стороны Рабоче-Крестьянской движение стоит. Лучше выбирать другой путь. Фото: Яндекс.Пробки.

- Вообще-то давно так нужно был сделать – дать приоритет тем, кто едет со сторону или в сторону рокадной дороги, - считает автовладелец Николай. - Потому что улица Циолковского сейчас стала продолжением Нулевой продольной – по ней можно доехать до Баррикадной практически без светофоров. Да, там много нерегулируемых пешеходных переходов, но это все равно быстрее, чем ехать по Рабоче-Крестьянской. Это изменение давно напрашивалось, потому что трафик на рокадной дороге увеличился.

В мэрии уточняют, что необходимость изменения схемы движения появилась еще в 2017 году, когда открыли движение по Нулевой продольной магистрали. Но власти решили сначала привести в порядок дорожное покрытие. Этим летом улицы Калинина и Циолковского отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги».

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