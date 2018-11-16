2018-11-16T13:53:04+03:00
Происшествия

На трассе Волгоград - Сызрань «шестерка» влетела в «КАМАЗ»: погибли двое взрослых и двое малышей

Еще одного ребенка вертолетом санавиации везут в больницу скорой помощи Волгограда [фото, видео]
Екатерина СИМОХИНА
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От "шестерки" осталась груда металла.От "шестерки" осталась груда металла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткое ДТП произошло в пятницу, 16 ноября на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель «шестерки», в салоне которого помимо него ехали две женщины и пятеро детей (всего в легковушку набилось 8 человек) на границе Дубовского и Камышинского районов вышел на обгон и лоб в лоб столкнулся с «КАМАЗом». От «Жигулей» не осталось живого места, а водитель, его пассажирка и двое пятилетних детей погибли на месте.

Остальным оказывается помощь. Как сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волгоградской области, еще одного ребенка вертолетом санавиации доставят в больницу скорой помощи Волгограда.

ДТП на трассе Волгоград - Сызрань 16 ноября: в салоне ВАЗ-2106 четверо погибли, четверо ранены.Жуткая авария на трассе в Дубовском районе: "шестерка", в которой ехали 8 человек, влетела под "КАМАЗ". Видео предоставлено Егором Воробьевым.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следователи Дубовского отдела полиции, автотехники и представители ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области. Им предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП. По словам очевидцев, в столкновении участвовало 3 легковых автомобиля, но жертвы и пострадавшие есть только в «шестерке».

На месте погибли четыре челоека, из них двое малышей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте погибли четыре челоека, из них двое малышей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Известно, что семья, которая ехала в легковушке – цыганская. И если учесть, что в салоне было 8 человек, понятно, что никто из детей не находился в детском автокресле и не было пристегнут.

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