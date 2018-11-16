В Астрахани футболист жестоко убил пожилого таксиста

Убийцу, который жестоко зарезал 78-летнего астраханского таксиста, поймали. Им оказался 23-летний дагестанец. И кто бы мог подумать - футболист, который стажировался в Астрахани в ФК «Звезда». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по Астраханской области.

Случилось это 3 ноября. В полицию обратилась супруга пожилого таксиста. Она рассказала, что муж подрабатывал частным извозом на своем «Фиате», и в тот день не вернулся домой. Поиски пенсионера не принесли результата, и астраханские следователи СУ СК завели уголовное дело по статье «Убийство».

Стали искать машину пропавшего. И нашли ее в Дагестане в городе Хасавьюрт. Через 10 дней в ходе совместной операции сотрудников УМВД и УФСБ по Астраханской области задержали угонщика и убийцу. Он и рассказал подробности случившегося.

Вечером 3 ноября парень подошел к таксисту и попросил его отвести отвезти в поселок Комсомольский Республики Калмыкия. Там он планировал пересесть на автобус до Хасавьюрта. Но, когда извозчик свернул на проселочную дорогу по направлению села Алгазы Икрянинского района, этот «футболист» достал нож и нанес водителю несколько ножевых ранений в шею. Тело сбросил в камыши, а сам на его иномарке поехал в Дагестан.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается, - уточнили в ведомстве.

В СУ СК по Астраханской области напомнили, что это уже второе убийство таксиста в регионе в этом году. И в обоих случаях - в безлюдных местах.