Ирина Гусева: Проект федерального бюджета на 2019-2021 годы принят во втором чтении

«Со следующего года мы выходим на бездефицитный бюджет: профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,9 трлн рублей, в 2020 году – 1,2 трлн рублей, в 2021 году — 952 млрд рублей. Еще одним новшеством является реализация национальных проектов. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены амбициозные цели развития страны: ускорение темпов роста экономики на уровне не ниже мировых, обеспечение роста реальных доходов населения и снижения бедности, обеспечение роста пенсий выше уровня инфляции, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание современной комфортной инфраструктуры.

Учитывая важность этих задач при формировании проекта федерального бюджета бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов предусмотрены в приоритетном порядке. И нужно понимать, что реализация национальных проектов во многом зависит от регионов, поэтому так важна их финансовая поддержка, чтобы в каждом регионе, бедный он или богатый, программы поддержки и населения и бизнеса работали одинаково хорошо. Поэтому в 2019 году регионам будет выделено из федерального бюджета 2 трлн 95 млрд рублей. Кроме того, чтобы помочь регионам были реализованы дополнительные меры:

- увеличение уровня софинансирования из федерального бюджета в рамках субсидирования регионов по федеральным проектам;

- увеличение доходной базы регионов (поэтапная передача с федерального на региональный уровень доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты с учетом необходимости решения задачи по поддержке транспортной инфраструктуры городских агломераций, акцизов на крепкий алкоголь», - прокомментировала парламентарий.

По словам депутата, при рассмотрении проекта бюджета Спикер Госдумы В.В.Володин и депутаты обращали огромное внимание на сбалансированность региональных бюджетов, при рассмотрении распределения средств по регионам смотрели на текущее состояние отрасли на конкретной территории и необходимость ее модернизации и возможности региона. У нас в стране сохраняется ряд системных проблем, в том числе связанных с недостаточной доступностью образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, особенно в сельских территориях и труднодоступных районах. На значительной территории страны отсутствует современная инфраструктура оказания медицинской помощи детям, сохраняется высокая заболеваемость и смертность от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленная недостаточным уровнем диагностики и поздней выявляемостью. Поэтому с 2019 года начинается программа строительства в регионах онкологических центров и наш регион будет одним из первых, где будет построен онкодиспансер, на его строительство выделяется по 1 млрд ежегодно в 2019-2021 годах.

«Будет оказана существенная поддержка, чтобы снизить диспропорции, которые сейчас есть между городами и селом, между разными регионами. С 2019 года на развитие малых городов и села выделяются средства на их комплексное развитие, на обустройство парков, дворовых территорий, строительство и модернизацию дорог, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, строительство спортивных объектов, также предполагается поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами регионов и другими городами. Для депутатов же всех уровней ключевым вопросом является парламентский контроль. Ведь ресурс выделяется огромнейший, поставлены амбициозные задачи перед всей страной, поэтому сегодня особенно важно, чтобы каждая копейка, инвестированная в конкретные объекты, в конкретные проекты работала, и чтобы каждый мог отследить как она тратится. И очень важным здесь является общественный контроль со стороны граждан, чтобы люди видели, могли проверить и дать оценку того, как тратятся деньги, и какие результаты мы в итоге получим, каково качество построенных объектов. Потому как именно для людей это все делается», - завершила депутат.