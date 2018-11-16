Когда опасно «прикуривать» от чужого аккумулятора

Особенно проблематично, когда в сильные морозы аккумулятор разряжается не на оживлённой трассе, а на загородной дороге...

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ «ПРИКУРИВАНИЯ» ОТ ЧУЖОГО АКБ

Следует понимать, что «прикуривание» подразумевает подключение к источнику питания другого автомобиля. Это предопределяет ряд возможных рисков и опасностей, которые, как уже было упомянуто, могут возникнуть как у владельца севшего АКБ, так и у владельца автомобиля-донора.

1. Разная пропускная мощность

Перед тем, как завести авто зимой с помощью проводов с клеммами, необходимо убедиться в их соответствии по критерию пропускной мощности. Не менее важно убедиться в их целостности — от идеи «прикуривания» лучше отказаться, если имеющиеся провода имеют даже малейшие повреждения.

Опасность заключается в том, что через пробой в изоляции провода может пробиться ток, который при контакте с кузовной частью того или другого автомобиля может привести к серьёзным неполадкам с электроникой. В данном случае желательно иметь собственный комплект качественных проводов.

2. Наличие запаха жжёного пластика или кислоты

Категорически недопустимо «прикуривание» собственного автомобиля от аккумулятора-донора, когда при обследовании подкапотного пространства обнаруживается запах жжёного пластика или кислоты — это свидетельствует о наличии более глобальной проблемы, нежели простая разрядка АКБ. В таком случае машину следует отбуксировать до ближайшего автосервиса для полной диагностики неполадок и их устранения.

Фото предоставлено компанией Волга-Раст.

3. Неблагоприятные погодные условия

Опасно подключать собственный автомобиль к чужому АКБ при неблагоприятных погодных условиях. Это особенно актуально в сезон дождей или снега, поскольку осадки являются хорошим проводником электричества и могут стать причиной ряда проблем: электроудара, выхода из строя электроники и даже возгорания автомобиля. Поэтому, перед тем как завести авто зимой или в другое время года, важно убедиться в отсутствии осадков и сухости присоединительных клемм.

4. Разный тип двигателей с автомобилем-донором

Проблемы могут возникнуть и при подключении бензинового автомобиля к дизельному, поскольку мощность аккумуляторных установок будет отличаться. Пренебрежение этим нюансом может привести к выходу из строя всей электроники.

Фото предоставлено компанией Волга-Раст.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Застраховаться от быстрой разрядки аккумулятора невозможно, поэтому к подобным неприятностям всегда нужно быть подготовленным. В этих целях желательно контролировать и по возможности ограничивать нагрузку на АКБ, особенно в зимний период, когда разрядка происходит быстрее. Основными потребителями энергии в автомобилях являются:

- печка и медиатехника;

- всевозможные интегрированные и дополнительные системы обогрева;

- противотуманные фары и прочие вспомогательные осветительные приборы;

- устройства, подключённые к прикуривателю (навигатор, регистратор, радар и пр.);

- система сигнализации;

- подключённые розетки, используемые для зарядки планшетов, смартфонов.

Поскольку «прикуривание» севшего аккумулятора может быть чревато для АКБ-донора, многие автомобилисты отказываются предоставлять такую помощь. Более того, даже в случае согласия, у водителя, пришедшего на подмогу, может попросту не оказаться нужных проводов. К этому следует быть готовым, а потому желательно:

1) иметь в багажнике провода для «прикуривания» нужного пропускного сечения;

2) возить с собой дополнительный заряженный аккумулятор с аналогичными техническими параметрами;

3) знать номер компаний, предоставляющих помощь в дорожных ситуациях, или номер вызова эвакуатора;

4) иметь портативное пуско-зарядное устройство.

Купить дополнительный аккумулятор с соответствующими параметрами и любые вспомогательные гаджеты, в том числе пуско-зарядное устройство, можно в Интернет-магазине zapchasty34.ru, причём по весьма умеренным ценам. В широком ассортименте товаров вы найдёте всё необходимое для эффективного решения проблемы севшего аккумулятора.

Фото предоставлено компанией Волга-Раст.

С проблемой разрядки АКБ может столкнуться каждый. Для оперативного выхода из подобных ситуаций следует быть заранее к ним подготовленным и всегда иметь в наличии хотя бы одно из возможных решений. И не забывайте регулярно проверять уровень заряда аккумулятора.

Приглашаем посетить интернет-магазин где представлены актуальные цены. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера интернет-магазина по телефону +7(8442) 55-22-55.

www.zapchasty34.ru

.

На правах рекламы.