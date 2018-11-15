2018-11-15T15:17:22+03:00
Экономика

Клиенты банка «Возрождение» смогут получать кэшбэк по картам «Мир»

В программе лояльности платежной системы «Мир» теперь доступны новые предложения от партнеров — крупнейших федеральных и региональных торгово-сервисных предприятий
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За покупки по картам «Мир» банка «Возрождение» можно получать кэшбэк, то есть возвращать часть суммы, потраченной за покупку у партнеров программы лояльности платежной системы «Мир».

Размер кэшбэка зависит от предложений партнеров. Чтобы сделать свои повседневные покупки более выгодными, достаточно зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru.

Уже сейчас можно получать кэшбэк за покупки: в сети ресторанов «Бургер Кинг» — 15%, в сети магазинов «Детский мир» — 7%, в сети аптек «Горздрав» — 3%, в интернет-магазине Panasonic — 20%, в онлайн-сервисе «Рамблер/касса» — 15%, при покупке на сумму от 1000 рублей — в сети магазинов «Перекресток» — 5%, при покупке на сумму от 1300 рублей — на АЗС «Роснефть» — 10%, а также во многих других магазинах.

География программы и полный список предложений партнеров в вашем регионе доступны на сайте privetmir.ru.

Подробная информация об акции доступна на сайте банка «Возрождение» в разделе «Банковские карты» — «Специальные предложения».

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