2018-11-16T10:55:00+03:00
Общество

Tele2 отвечает на вопросы в прямом эфире

Специалист ответит на вопросы пользователей 15 ноября в 17:00
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Оператор мобильной связи Tele2 проведет прямой эфир с сотрудником группы поддержки в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте». Специалист ответит на вопросы пользователей 15 ноября в 17:00. Первый подобный эфир собрал более 412 тысяч просмотров и попал в топ трансляций VK Live.

Компания общается с абонентами за пределами официальных каналов коммуникации. Такой формат взаимодействия позволяет получить информацию от реальных пользователей напрямую и без купюр. При этом оператор стал первой компанией на российском телеком-рынке, которая организовала прямой эфир с сотрудником группы поддержки.

Сегодня, в 17:00, пользователи соцсети «ВКонтакте» могут задать любой вопрос Анастасии Качан. Присоединиться к прямому эфиру можно по ссылке https://vk.com/tele2.

Первый прямой эфир с Анастасией Качан состоялся в соцсети «ВКонтакте» 20 сентября и привлек большую аудиторию. Поступило так много вопросов, что вместо запланированных 60 минут общение продлилось более двух часов.

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