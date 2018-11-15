2018-11-15T16:23:45+03:00
Авто

Волгоградцев законно штрафовали за превышение скорости на Комсомольском мосту

Ограничение «40» сделали для безопасности движения и отразили в схеме расположения дорожных знаков
Екатерина СИМОХИНА
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На мосту стоит и знак ограничения скорости, и камера видеофиксации нарушений. О чем тоже предупреждает знак.На мосту стоит и знак ограничения скорости, и камера видеофиксации нарушений. О чем тоже предупреждает знак.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Массово получать штрафы в 500 рублей за превышение скорости на Комсомольскому мосту волгоградцы начали еще весной этого года. Когда в мае одно за одним стали сыпаться «письма счастья», автомобилисты поняли, что, во-первых, на путепроводе появилась камера. И, во-вторых, ограничение скорости здесь заменили на «40». А ведь большинство водителей у нас едут по привычке, не обращая внимания на указатели.

Немного повозмущавшись (логику изменения скоростного режима на этом участке поняли не все), но законопослушно оплатив штрафы, водители про эту историю забыли. Но на днях она всплыла снова. С подачи «Движения автомобилистов России». Председатель волгоградского отделения «ДАР» Армен Оганесян засомневался в легальности этих знаков, а некоторые СМИ поспешили сделать выводы и даже успели убедить водителей, что штрафы они оплачивали зря. Мол, на бумагах этих знаков не существует, значит стоят они там незаконно.

Чтобы внести ясность, мы позвонили в мэрию и спросили, законно или незаконно установлены знаки «Ограничение максимальной скорости» до 40 км/ч на въезде на мост. И в ответ получили не только схему расположения знаков и разметки на этом путепроводе и прилегающих к нему перекрестках, но и распоряжение Департамента городского хозяйства Волгоград. Его утвердили еще 28 марта 2018 года. И в нем черным по белому написано, что предприятие МБУ «Северное» должно изготовить эти знаки и установить их в соответствии со схемой расположения дорожных знаков, и делается все это для безопасности движения автомобилей, пешеходов на этом мосту, и увеличения пропускной способности транспорта. Есть они и на бумаге, и на дороге.

Знак есть не только на мосту, но и на бумаге - в схеме расположения дорожных знаков этого участка.

Знак есть не только на мосту, но и на бумаге - в схеме расположения дорожных знаков этого участка.

Как объяснили «КП» в мэрии, сделано это по аналогии с организацией дорожного движения на других путепроводах Волгограда, где менее 3 полос для движения.

- Появившаяся в соцсетях схема подъезда к Комсомольскому путепроводу не содержит изменений, внесенных в 2018 году, и является рабочей схемой по состоянию на начало 2017 года, - в мэрии объясняли, откуда вообще пошла эта неразбериха.

Так что все штрафы, полученные автомобилистами с камер на этом мосту, выписаны законно. Не нарушайте, удачи на дорогах и безаварийной езды!

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