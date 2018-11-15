2018-11-15T15:16:18+03:00
Авто

40% автолюбителей Волгоградской области не попадали в ДТП

Наш регион оказался в пятерке самых «безаварийных» в стране
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградские водители предпочитают классический стиль вождения.Волгоградские водители предпочитают классический стиль вождения.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградские водители – одни из самых дисциплинированных в стране. По крайней мере, такими они сами себя считают. Опрос провели аналитики «Авито Авто». Спрашивали у автомобилистов, как часто они попадают в ДТП и какой стиль вождения для них предпочтительней. Как оказалось, 40% опрошенных водителей в волгоградской области никогда не попадали в аварии. В стране этот показатель ниже – около 31%. А любителей скорости, которые предпочитают агрессивный стиль вождения у нас порядка 16%.

БОЛЬШИНСТВО ПАРУ РАЗ ПОПАДАЛИ В ДТП

И хотя 40% волгоградских водителей могут похвастаться безаварийным вождением, остальные 60% становились участниками ДТП. 43% автомобилистов били машину один – два раза, 15% респондентов заявили, что на их счету от трех до пяти аварий. И лишь 2% опрошенных за свою водительскую карьеру становились участниками дорожно-транспортных происшествий от шести до десяти раз.

В ближайшие выходные в Волгограде обещают первый снег и гололед. Так что готовьтесь к дню жестянщика и, надеемся, личную статистику он нашим автомобилистам не подпортит.

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ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

На вопрос о стиле вождения 68% волгоградских автолюбителей ответили, что им по душе классический стиль вождения. 16% признались, что больше всего любят гонять на высоких скоростях и придерживаются агрессивного поведения на дороге. «Медленных» водителей оказалось меньше - всего 10%. Еще реже признавались волгоградцы в том, что водят по настроению. Таких среди респондентов оказалось 6%.

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«БЕЗАВАРИЙНЫЙ» РЕГИОН

На основе опроса в разных городах страны аналитики составили рейтинг самых агрессивных и аварийных регионов. Волгоградская область не стала ни той, ни другой. А, напротив, оказалась среди самых «безаварийных» и «спокойных». Правда, самые аккуратные водители все же на Ставрополье. Там не попадал в ДТП каждый второй. А по манере вождения край делит первое место с Воронежской областью, как самый спокойный. Самыми «аварийными» стали Пермь и Татарстан. Там не становился участником аварии лишь каждый пятый из опрошенных автомобилистов. И экстремальное вождение больше всего любят суровые челябинские водители. Там признался в любви к скорости почти каждый третий.

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