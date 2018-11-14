Новая звезда: Волгоградскую область в телебитве голосов представит Анна Кравченко

На телевидении запускают очередной всероссийский вокальный конкурс под названием «Новая звезда». Отличается он от всех подобных шоу тем, что в этом музыкальном соревновании принимают участие певцы со всех 85-ти регионов России. Каждый собственно и представляет на сцене свой родной край. И уже известно, что Волгоградскую область на этом проекте будет представлять наша землячка - Анна Кравченко.

Фото проекта "Новая звезда"

Что известно об этой талантливой девушке?

Она с самого детства была очень активной, в 6 лет пошла на художественную гимнастику, потом на бальные танцы, потом на фигурное катание. Впрочем, было в кого - отец в Ани тренер по Кудо, и к спорту приучал с рождения. Но все-таки музыка взяла верх. Девушка окончила музыкальную школу по классу фортепьяно и стала петь.

После был Волгоградский колледж искусств (факультет академического вокала), а сейчас Анна учится в Российском Институте Искусств и Культуры.

Поет она, надо сказать, прекрасно. И это не наше мнение. На счету этой талантливой девушки уже десятки престижных наград. Она лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, победитель проекта «Мой Голос». Волгоградцы не раз могли видеть ее на нашей сцене - Аня выступает на городских концертах. И даже пела на свадьбе у нашей олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Сейчас она - участница четвертого сезона проекта «Новая звезда». Поддержать ее теплыми словами можно уже сегодня. Но на ТВ проект начнут показывать только 23 декабря. Финалы и полуфиналы пройдут со 2 по 4 января 2019 года. голосовать будут и строгие члены жюри (во главе с председателем Максимом Дунаевским) и зрители. Победит тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей. Так что готовьтесь поддержать Анюту!

Волгоградка Анна Кравченко представит нашу область в новом вокальном телешоу.