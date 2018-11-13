QR-коды на достопримечательностях Астрахани вели туристов на порносайты

В неприглядной ситуации оказались самые красивые исторические здания и туристические объекты Астрахани. Их культура внезапно пала до откровенной пошлости. И виной тому оказались позабытые и позаброшенные QR-коды на достопримечательностях. При считывании этих кодов турист попадал не на историческую справку объекта, а на порносайты. Вместо культурного обогащения, вуаля - полуголые дамы.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Эти таблички с QR-кодами установили на астраханских достопримечательностях пять лет назад. Принцип известный: сканируешь с помощью мобильного телефона или планшета и получаешь информацию о каждом объекте (в виде текста или даже аудиозаписи). Между объектами даже нарисовали стрелки на пешеходных зонах, следуя по которым можно было устроить себе самостоятельную экскурсию по городу. Проект, который запустил региональный минкульт так и назывался «Зеленая стрелка». Но, как часто бывает в нашей стране, проект запустили, отчитались и о нем забыли. Домен вовремя не оплатили, и он оказался бесхозным. Популярную платформу тут же перехватили любители других достопримечательностей. И вот уже таблички с QR-кодами стали предлагать туристам путеводитель по «любвеобильным» местам.

Проект "зеленая стрелка" запустили в Астрахани в 2013 году, и забыли. Фото администрации АО.

«ДОСТУП ЗАБЛОКИРОВАН»

Причем, перекупили культурный домен не вчера. И сколько астраханских туристов уже воспользовались этими «падшими» табличками с QR-кодами, теперь не сосчитать. Исправили чиновники ситуацию лишь после громкой огласки.

В министерстве культуры и туризма Астраханской области корреспонденту «КП-Волгоград» сообщили, что на данный момент ссылки, ведущие на порносайты, заблокированы. Что будет дальше с табличками с QR-кодами на исторических зданиях Астрахани, пока не известно.

- Сейчас решается вопрос, восстановят ли права на "культурные" домены или заменят таблички, - рассказала наш собеседник.

К слову, это не первый случай, когда распространители «клубнички» пользуются забывчивостью чиновников, бросающих без присмотра популярные домены. Напомним, в 2016-м году эротические рассказы появились на сайте «Stalingrad70», который в 2012-м запустили волгоградские власти к юбилею победы в Сталинградской битве. Исторический проект также забросили, и забыли вовремя проплатить. И сразу нашлись те, кто ухватился за раскрученный бренд. К счастью, тогда завершилось все благополучно: депутат Волгоградской областной думы Николай Лукьяненко, когда узнал о бессовестном использовании громкого имени, тут же выкупил домен и сегодня на сайте «Stalingrad70» только правильная информация.

Волгоградские коды работают исправно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

P.S

Журналисты «КП-Волгоград» проверили, как обстоят дела с волгоградскими QR-кодами на достопримечательностях города. Надо сказать, что на наши туристы получат только достоверные и проверенные исторические данные. При сканировании таблички ты попадаешь на красочный сайт «ВелкомВолгоград», который разработали и запустили накануне ЧМ-2018.