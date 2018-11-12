В Волгограде создадут торговый дом, чтобы налоги завода «Красный октябрь» оставались в регионе

Сегодня в Волгограде самая обсуждаемая тема - ситуация на заводе «Красный Октябрь». 12 ноября на оперативном совещании с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым вновь обсуждали планы по его обновлению.

Долго длилась судебная эпопея с собственником предприятия, пока 8 ноября Арбитражный суд Волгоградской области признал завод банкротом и назначил нового конкурсного управляющего (как уже писала «КП-Волгоград», не в пользу владельца). Власти региона решили вмешаться в ситуацию на заводе, которая, по словам главы Волгоградской области Андрея Бочарова, там очень сложная.

Что решено:

- Создать Наблюдательный совет, который будет контролировать изменения на заводе.

- Не допустить сокращение работников. По словам главы региона, с начала года отсюда уволили уже около 2 тысяч сотрудников, и в ближайшее время планировали сократить еще 1200 человек.

- Запустить производство. Напомним, с 9 ноября на «КО» остановили все линии.

- Заместителю губернатора Роману Бекову лично провести встречи во всех цехах и пояснить рабочим сложившуюся ситуацию. «Зарегистрировать в Волгоградской области торговый дом, чтобы перевести налоговую базу в регион и обеспечить прозрачность финансовых потоков», - сказано в релизе администрации.

- С сотрудниками Ростехнадора обследовать техническое состояние завода, исправить критические моменты и наметить график выхода на плановый текущий ремонт и обслуживание оборудования и инфраструктуры предприятия.

- Главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву совместно с руководством предприятия поручили запустить котельную завода, чтобы обеспечить подачу тепла и горячей воды в цеха. А также проработать вопрос благоустройства территории вокруг предприятия.

- Провести встречи с представителями министерства промышленности и торговли, подтвердить действиющие заказы и проработать новые на перспективу.

- Представить план-график по установке на «КО» в цеху ЭСПЦ-2 новых очистных сооружений. Вместе с региональным Росприроднадзором изучить экологическую ситуацию на предприятии и разработать план ликвидации накопленного экологического ущерба и предотвращения нового.

Пошаговый план по заводу подчиненные должны предоставить Бочарову к 1 декабря.

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Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» признан банкротом. На предприятии временно остановлено производство. Однако власти региона и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявляют, что заинтересованы в том, чтобы завод продолжал работать (подробности).