В Советском районе Волгограда стая собак каждый день нападает на людей

В Советском районе Волгограда стая бездомных собак пугает прохожих. Около десяти псов бегают в районе улицы Чебышева и соседних дворов. По словам местных жителей, до недавнего времени эти собаки были вполне безобидными. А потом стали бросаться на людей. Есть и пострадавшие. И уже немало.

УКУСЫ, УКОЛЫ И ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ

- Вот уже несколько дней подряд по пути на работу и домой я подвергаюсь нападению этих озверевших животных, - рассказала «КП-Волгоград» пострадавшая от укусов стаи бездомных собак Анна. - В итоге покусаны ноги, разорвана одежда, больница, уколы и панический страх.

На девушку собаки напали, когда она шла на работу по тротуару вдоль домов. Стая собак - ей навстречу. Анна притормозила, чтобы их пропустить. И большая часть стаи прошла мимо. Но два пса набросились на нее и вцепились ей в ноги. Одна собака укусила за одну ногу, другая - за другую. Итог: три прокола до крови. Волгоградка обратилась в травмпункт, где ей назначили курс уколов от бешенства. А вечером в тот же день она вновь повстречала тех же самых собак, в том же месте.

- Каждый день я их встречаю, они идут рядом со мной, и лают. А вчера стала свидетелем, как они передо мной бросились в толпу людей с детьми, - делится Анна.

Девушка хочет решить проблему. Единомышленников и других пострадавших решила искать через соцсети.

- Поодиночке бороться с проблемой можно очень долго, поэтому если кому-то знакома данная ситуация, я предлагаю объединить наши усилия, - написала Анна в одном из популярных городских пабликов. - По этой дороге дети ходят в школу, рядом детские площадки, да и вообще, мы живем в городе, а не в дремучем лесу, и государство должно заботиться о нашей безопасности.

И она оказалась вовсе не одинока.

- Эти собаки гуляют по всем близлежащим улицам, бегают только стаями. Нам каждый раз приходится обходить их с разных сторон. Но пока обойдешь, они уже там бегают. Очень страшно! – жалуются волгоградцы.

Нашлось и множество пострадавших от этой стаи. В ближайшее время они планируют подать заявку на отлов собак. Однако ситуация не так проста. Эту стаю подкармливает одна из местных жительниц. И даже чипировала несколько псов. Но соседям от этого не легче.

- Мы ходим с детьми на танцы вечером, в школу и сад, и всегда очень страшно за детей и себя, - говорят волгоградцы. Другие опасаются за своих домашних питомцев. Они тоже не раз становились объектом агрессии.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Отловом бродячих собак в Волгограде занимается одна организация - МКП «Горпитомник».

Если вы обнаружили в своем дворе агрессивную стаю или, наоборот, потеряли своего питомца, позвоните по телефону горпитомника (8442) 60-90-89.

Исполняют заявки обычно в течение одного - двух дней. Как рассказали в мэрии, все заявки объединяются по территориальному признаку и формируются в маршрутные листы. Приоритет - отлову собак, живущих поблизости от социальных учреждений - школ, детских садов, больниц.

Как это происходит? В животное выстреливают из пневматического оружия снарядом со снотворным. После собаку везут в горпитомник. Там ее осматривает ветеринарный врач. Больных - усыпляют. А для остальных ищут хозяев. В этом активно помогают волонтеры, которые выставляют фото бездомных животных в соцсетях.