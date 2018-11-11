Мода быть с народом: Астраханский депутат тоже перешел на «макарошки»

«Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», - заявила саратовский министр Наталья Соколова о питании на 3,5 тысячи рублей в месяц. Теперь чиновница уже с приставкой экс. А вызвавший ее на откровения о макарошках депутат Николай Бондаренко все же решился на эксперимент и похудел на шесть кило за пару недель министерской диеты. И, похоже, ввел новую моду среди своих коллег. Депутат Астраханской областной Думы Петр Кириллов решил еще глубже погрузиться в жизнь простого народа. На своей странице в соцсети он объявил, что будет месяц жить на 10 тысяч рублей. Это вместе с отплатой «коммуналки», проезда и всего прочего.

- Чтобы доказать несостоятельность прожиточного минимума (а в него входят и плата за услуги ЖКХ, транспортные расходы, покупка одежды, бытовой химии и многое другое) я проведу эксперимент и попробую целый месяц прожить на 10 126 рублей, из которых 4670 рублей, как и предполагает продуктовая корзина Астраханской области, уйдут на питание, - заявил Петр Кириллов.

При этом 34-летний депутат еще до начала эксперимента уверен, что этих денег для нормальной жизни недостаточно. Тем более, депутатской. Видно, сильно зацепила коллег экс-министр Соколова своим «наш с вами статус не позволяет».

О том, как живется на прожиточный минимум, Кириллов обещает рассказывать в соцсетях. А там этот эксперимент уже вовсю обсуждают.

«Неправильно считаете. Сначала отдайте обслуживающим компаниям и ЖКХ, потом, что останется, тратьте на продукты», - советуют астраханцы.

А другие переживают, что у молодого мужчины после такого эксперимента «на реализацию демографической программы сил не будет». И напоминают, чтобы не забыл про траты на лекарства.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/673134" frameborder="0"></iframe> Министр и прожиточный минимум.«Вы станете моложе, красивее и стройнее», - так о рационе на 3,5 тысячи рублей в месяц высказалась министр Наталья Соколова. Сама она за прошлый год заработала больше 2 млн.

Скандал с участием министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой разгорелся 12 октября. На заседании рабочей группы регионального парламента обсуждали, как изменить в регионе прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Чиновница предложила увеличить его на 288 рублей, депутат пытался убедить, что это очень мало. В пылу дискуссии Соколова заявила, что может составить сбалансированное меню на 3,5 тысячи рублей в месяц и посоветовала питаться «макарошками». Правда, сама от такого испытания отказалась. После волны народного возмущения министра уволили, а депутат решил на своем опыте проверить, реально ли 30 дней питаться на такую сумму.

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