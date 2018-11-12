2018-11-14T16:29:26+03:00
Общество

В руднике Гремячинского ГОКа начали работу подземный медицинский пункт и комната отдыха

Они мобильные, и могут перемещаться вслед за проведением выработок
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» увеличивает протяженность подземных горных выработок рудника Гремячинского ГОКа. Шахтерам день ото дня нужно преодолевать все большее расстояние от своих рабочих мест до места подъема на поверхность.

Чтобы обеспечить своевременное установление диагноза и оказание незамедлительной медицинской помощи пострадавшему работнику в случае происшествия, а также создать место для отдыха сотрудников в подземном руднике Гремячинского ГОКа начали работу комплектные модульные мобильные медпункт и комната отдыха, которые могут перемещаться вслед за проведением выработок.

Забота о безопасности сотрудников - высший приоритет компании «ЕвроХим-ВолгаКалия». Хотя устройство подземного медицинского пункта не является обязательным требованием законодательства в области охраны труда, но оно было проведено «ЕвроХим-ВолгаКалием» по добровольной инициативе для еще большего повышения безопасности условий труда в подземном руднике.

Медицинский пункт состоит из небольшой входной зоны, приемного отделения и процедурного кабинета, оснащенного всей необходимой мебелью, медицинскими аппаратами и оборудованием. Комната отдыха расположена рядом с медицинским пунктом и представляет собой изолированное помещение, в котором установлены система кондиционирования воздуха, мебель, источник чистой питьевой воды, стол – в общем, есть все необходимое, чтобы шахтеры могли провести рабочий перерыв в комфортных условиях.

Чтобы наладить работу этих объектов потребовались слаженные действия всех структурных подразделений «ЕвроХим-ВолгаКалия». И теперь, спускаясь в рудник, проходчики могут быть уверены в том, что в случае необходимости получат своевременную медицинскую помощь. Их коллеги, успешно выполнив важную и сложную работу по организации монтажа и работы медпункта, от души желают всем, кто спускается под землю, чтобы медпомощь им никогда не понадобилась!

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