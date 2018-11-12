Так ли дорог НОВЫЙ Volkswagen Touareg?

Сейчас, когда стартовала продажа, один из главных вопросов, который интересует потенциальных владельцев, – стоит ли внедорожник тех денег, которые за него просят производитель и дилерские центры?

ВНЕДОРОЖНИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Визуально обновленный после выставки в Пекине два года назад, и адаптированный под актуальные потребности водителей и пассажиров НОВЫЙ Volkswagen Touareg стал воплощением всего того, о чем мечтает большинство водителей. Быстрый, комфортный, стильный и эргономичный – вот только часть эпитетов, которые внедорожник получил после тест-драйвов.

Однозначно порадуют будущего владельца следующие моменты:

- платформа MLB Evo [i] модульного типа в комбинации с революционными опциями поворота – если на спидометре меньше 37 км в час, то можно повернуть задними колесами в противоположную передним сторону, а на более высокой скорости в одну и ту же;

- уменьшенный вес кузова – теперь кузовная часть на 106 кг легче за счет увеличения содержания сталей повышенной прочности и алюминия;

- вместительное багажное отделение, рассчитанное на 810 литров;

- повышенная устойчивость благодаря интегрированным стабилизаторам электромеханического типа, запитанным на выделенную сеть;

- дополнение к пневматической подвеске (в оптимизированных версиях) в виде двух «внедорожных» режимов» с параметрами 25 и 70 миллиметров;

- увеличенная дальность света фар и функция автоматического переключения с дальнего света на ближний;

- шести-вариантная система управления электроникой НОВОГО Volkswagen Touareg;

- опционный «Off-road Pack» [ii] пакет, который наверняка пригодится любителям езды по настоящему бездорожью – в нем присутствуют элементы защиты днища, топливного бака, проушины для буксировки и т.д.;

- независимые фары на матричных светодиодах (в каждой по 128 элементов);

- отображение данных с инфракрасной камеры на панели управления с цветовым распознаванием объектов в зависимости от степени их опасности.

Среди доступных опций:

- 4-х зонный климатический контроль;

- массаж и вентиляция водительского и пассажирских кресел;

- бесперебойное соединение с Интернетом благодаря интегрированной сим-карте, способной работать в более чем десяти странах Евросоюза;

- громадная крыша с панорамным видом;

- вариативное положение сидений.

Как видим, новинка способна поразить даже весьма придирчивого автомобилиста. О том, что купить НОВЫЙ Volkswagen Touareg – отличная идея, говорят и отзывы, согласно которым внедорожник характеризуется простотой управления бортовыми системами, качественной отработкой неровностей дорожного покрытия, а также весьма скромным расходом топлива (даже в городских условиях).

ЗА ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ ПЛАТИТ ДЕНЬГИ?

Если оценивать объективно, то приличная цена внедорожника вполне обоснована, ведь владелец получает высокотехнологичное авто, которое отличается:

- экономичностью;

- выверенным до мелочей дизайном;

- креативным экстерьером;

- отличной аэродинамикой;

- изобилием интегрированной электроники;

- расширенным функционалом;

- постоянным выходом в Интернет;

- высокими показателями проходимости, надежности и адаптированности к дорожным условиям в любую погоду;

- соответствием экологическим стандартам по выхлопам.

ПОДБОР МОДЕЛИ НОВЫЙ VOLKSWAGEN TOUAREG С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Изучая новое предложение известного автоконцерна, автолюбители могут выбрать комплектацию в зависимости от своего бюджета. Базовая версия, получившая название Respect[iii], оборудована светодиодами для дальнего и ближнего освещения, мультирулем с кожаной отделкой и опцией обогрева, а также системой Light Assist[iv], которая помогает автоматизировать управление дальними огнями. Также в стоимость входят легкосплавные диски 8J x 18, а вот в вариации Status[v] вы можете рассчитывать на 8J x 19. Кроме того, данная модификация предполагает дооснащение в виде серебристых рестайлингов, обогрева всех сидений, доводчика багажного отсека и лобового стекла с шумоизоляционной защитой, атермальным остеклением и подогревом.

Наиболее продвинутая комплектация R-Line[vi] приятно удивит фирменной эксклюзивной радиаторной решеткой, перекрашенными бамперами и встроенными электроприводами в боковые зеркала и передние сиденья.

Подводя итоги, отметим, что с учетом многообразия инноваций запрашиваемая цена нового внедорожника вполне обоснована, и ни один покупатель не пожалеет, вложив деньги в это творение инженерного и дизайнерского искусства.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о НОВОМ Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 78-11-11.

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[i] МЛБ Ево

[ii] Офф-роад Пак

[iii] Респект

[iv] Лайт Ассист

[v] Статус

[vi] Р-лайн