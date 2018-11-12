Так ли дорог НОВЫЙ Volkswagen Touareg?
Сейчас, когда стартовала продажа, один из главных вопросов, который интересует потенциальных владельцев, – стоит ли внедорожник тех денег, которые за него просят производитель и дилерские центры?
ВНЕДОРОЖНИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Визуально обновленный после выставки в Пекине два года назад, и адаптированный под актуальные потребности водителей и пассажиров НОВЫЙ Volkswagen Touareg стал воплощением всего того, о чем мечтает большинство водителей. Быстрый, комфортный, стильный и эргономичный – вот только часть эпитетов, которые внедорожник получил после тест-драйвов.
Однозначно порадуют будущего владельца следующие моменты:
- платформа MLB Evo [i] модульного типа в комбинации с революционными опциями поворота – если на спидометре меньше 37 км в час, то можно повернуть задними колесами в противоположную передним сторону, а на более высокой скорости в одну и ту же;
- уменьшенный вес кузова – теперь кузовная часть на 106 кг легче за счет увеличения содержания сталей повышенной прочности и алюминия;
- вместительное багажное отделение, рассчитанное на 810 литров;
- повышенная устойчивость благодаря интегрированным стабилизаторам электромеханического типа, запитанным на выделенную сеть;
- дополнение к пневматической подвеске (в оптимизированных версиях) в виде двух «внедорожных» режимов» с параметрами 25 и 70 миллиметров;
- увеличенная дальность света фар и функция автоматического переключения с дальнего света на ближний;
- шести-вариантная система управления электроникой НОВОГО Volkswagen Touareg;
- опционный «Off-road Pack» [ii] пакет, который наверняка пригодится любителям езды по настоящему бездорожью – в нем присутствуют элементы защиты днища, топливного бака, проушины для буксировки и т.д.;
- независимые фары на матричных светодиодах (в каждой по 128 элементов);
- отображение данных с инфракрасной камеры на панели управления с цветовым распознаванием объектов в зависимости от степени их опасности.
Среди доступных опций:
- 4-х зонный климатический контроль;
- массаж и вентиляция водительского и пассажирских кресел;
- бесперебойное соединение с Интернетом благодаря интегрированной сим-карте, способной работать в более чем десяти странах Евросоюза;
- громадная крыша с панорамным видом;
- вариативное положение сидений.
Как видим, новинка способна поразить даже весьма придирчивого автомобилиста. О том, что купить НОВЫЙ Volkswagen Touareg – отличная идея, говорят и отзывы, согласно которым внедорожник характеризуется простотой управления бортовыми системами, качественной отработкой неровностей дорожного покрытия, а также весьма скромным расходом топлива (даже в городских условиях).
ЗА ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ ПЛАТИТ ДЕНЬГИ?
Если оценивать объективно, то приличная цена внедорожника вполне обоснована, ведь владелец получает высокотехнологичное авто, которое отличается:
- экономичностью;
- выверенным до мелочей дизайном;
- креативным экстерьером;
- отличной аэродинамикой;
- изобилием интегрированной электроники;
- расширенным функционалом;
- постоянным выходом в Интернет;
- высокими показателями проходимости, надежности и адаптированности к дорожным условиям в любую погоду;
- соответствием экологическим стандартам по выхлопам.
ПОДБОР МОДЕЛИ НОВЫЙ VOLKSWAGEN TOUAREG С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Изучая новое предложение известного автоконцерна, автолюбители могут выбрать комплектацию в зависимости от своего бюджета. Базовая версия, получившая название Respect[iii], оборудована светодиодами для дальнего и ближнего освещения, мультирулем с кожаной отделкой и опцией обогрева, а также системой Light Assist[iv], которая помогает автоматизировать управление дальними огнями. Также в стоимость входят легкосплавные диски 8J x 18, а вот в вариации Status[v] вы можете рассчитывать на 8J x 19. Кроме того, данная модификация предполагает дооснащение в виде серебристых рестайлингов, обогрева всех сидений, доводчика багажного отсека и лобового стекла с шумоизоляционной защитой, атермальным остеклением и подогревом.
Наиболее продвинутая комплектация R-Line[vi] приятно удивит фирменной эксклюзивной радиаторной решеткой, перекрашенными бамперами и встроенными электроприводами в боковые зеркала и передние сиденья.
Подводя итоги, отметим, что с учетом многообразия инноваций запрашиваемая цена нового внедорожника вполне обоснована, и ни один покупатель не пожалеет, вложив деньги в это творение инженерного и дизайнерского искусства.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о НОВОМ Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 78-11-11.
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[i] МЛБ Ево
[ii] Офф-роад Пак
[iii] Респект
[iv] Лайт Ассист
[v] Статус
[vi] Р-лайн