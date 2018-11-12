Концлагерь для безмолвных тварей: Волгоградцы в шоке от условий в зоопарке Тортила

Своего зоопарка в Волгограде нет, если не считать нескольких небольших контактных. Поэтому в город каждый год приезжают передвижные зверинцы. Очередной из них расположился на парковке торгового центра «Европа Сити молл» в привлекающем внимание детей шатре в виде черепахи. Уже побывавшие внутри волгоградцы - в шоке.

Так выглядит передвижной зверинец. Фото: Александр Бородушкин

- Реальный Даха у или Соловки (тут кому что ближе) для всяких безмолвных тварей в центре города, - делится впечатлениями волгоградец Александр Бородушкин. - Запах, грязь, температура сомнительная - это еще куда не шло. Средний размер клетки примерно 1,2 x 0,75 метра и до двух метров в высоту для приматов в треть моего роста. А те, что поменьше, сидят в реальных «аквариумах».

"Аквариумы" с животными расположены вдоль стен. Фото: Александр Бородушкин

И дело тут даже не в цене билета в 200 - 250 рублей. А в далеких от нормального уровня условиях, в которых содержатся животные по мнению горожан. Многие клюнули на яркую рекламу, и пошли в зверинец с детьми, желая показать им забавных мартышек и шиншилл, питона и черепаху, живого крокодила и енота. И потом обратились за помощью в редакцию.

- Побывала в зоопарке с ребенком и пришла в ужас. Дочь вышла оттуда вся в слезах, - рассказывает Алена.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, расположен зоопарк на частной территории, к которой администрация города отношения не имеет.

- Перед тем, как сдать территорию в аренду, мы проверили документы передвижного зоопарка. У них есть ветеринарные разрешения, документы в порядке, - ответили в администрации торгового центра.

Эта мартышка вовсе не похожа на довольную жизнью. Фото: Александр Бородушкин

Прокуратура подобными вопросами не занимается. Единственное ведомство, которое может отреагировать на происходящее, - Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Мы позвонили туда и узнали, что официальных жалоб от волгоградцев пока не поступало, но на нашу публикацию обещали отреагировать.

Редакция «Комсомолки» просит считать этот материал официальным обращением в Роспотребнадзор, чтобы специалисты провели проверку в гастролирующем зоопарке.