Жуков, Чуйков и Маресьев: три победителя, чьим именем могут назвать аэропорт Волгограда

Сегодня, 12 ноября, завершился очередной этап голосования «Великие имена России», в честь которых намерены назвать аэропорты в крупных городах страны. Для волгоградской воздушной гавани из восьми предложенных кандидатур выбрали троих победителей: Георгий Жуков, Алексей Маресьев и Василий Чуйков.

- Финалистов определили по результатам соцопросов, которые провели специалисты ВЦИОМ. Людям предлагали выбрать из списка трех кандидатов, которые они считают достойны, чтобы в их честь назвали аэропорт в их городе. Также велось онлайн голосование и опрос в формате телефонного интервью, - пояснил итоги член Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Опросили почти 38 тысяч респондентов — 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше на каждый из предложенных к рассмотрению 47 аэропортов в 39 регионах РФ.

В Волгограде в числе претендентов были и художник Илья Машков, и наша землячка - известный во всем мире композитор Александра Пахмутова, и поэтесса Маргарита Агашина. Но волгоградцы, как впрочем всегда, остановили свой выбор на военных деятелях.

- В Волгограде военная символика и топонимика еще больше усиливаются. Все три варианта - безусловно выдающиеся герои, но они не придают городу дополнительного звучания современного, развивающего города. Очень хочу ошибаться..., - высказался по поводу выбора волгоградцев член региональной Общественной палаты Вячеслав Черепахин.

Конечно, сколько людей, столько будет и мнений на этот счет.

К слову, например, имя Георгия Жукова попало в финальный «шорт-лист» не только в Волгограде, но и еще в ряде городов, чьи воздушные гавани участвуют в проекте.

- Присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо. Члены экспертного совета сошлись во мнении, что это имя должен получить аэропорт, где за него будет отдано больше голосов (в процентном соотношении). Участники экспертного совета рекомендовали Оргкомитету конкурса рассмотреть вариант проведения в этих регионах второго тура финального голосования, - пояснили спорную ситуацию организаторы проекта «Великие имена России».

Финальный этап голосования продлится с 12 по 30 ноября.

Каждый участник Конкурса может проголосовать на сайте «Великие имена России» и в приложении ВКонтакте по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Также вы можете сделать свой выбор, позвонив на "горячую линию" 8-800-707-93-17 или заполнив анкеты в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах.

Напомним, летом 2016-го волгоградские власти уже пытались переименовать нашу воздушную гавань. Предложили 15 вариантов на голосование, в том числе и такие «креативные», как Радужный, Степной, Туманный… И даже выбрали победителя - имя «Сталинград», кто б сомневался. Благо дальше конкурса дело не пошло.