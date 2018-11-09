Автобусы и маршрутки Волгоградской области: пригородные и междугородные маршруты, остановки, расписание

Справочник пригородных и межмуниципальных автобусных маршрутов Волгограда и Волгоградской области 2018, остановки, расписание.

АВТОБУСЫ ИЗ ВОЛГОГРАДА В РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

Автобус № 103 Волгоград (АК-1208) - с. Ивановка. Остановки: ВЗМЗ, ВКЗ, ул. Караванная, "1000 мелочей", "Клуб "Антей", пл. Столетова, ост. Строитель, Рынок, к-р "Юбилейный", канал им. Ленина, пр. Героев Сталинграда, б-р Энгельса, АВ "Южный", Школа №55, 3-й шлюз, ул. Плеханова, ул. Безымянная, п. Кирова, дачи "Якорь", переправа I, ост. Чапурники, дачи "Электрон", Цветочная, шлюз №4, п. 4-5, дачи "Канатчик-2", дачи "Локомотив", дачи "Литейщиков", Ремзавод, 6-ой шлюз, Полевая, п. Соляной, дачи "Маяк", дачи "Весна", дачи "Строитель". Расписание: ежедневно, 5.00 – 22.22.

Автобус № 104 Волгоград (ВСКПЗ) - п. Солянка. Остановки: 5 км, к-р «Юбилейный», канал им. Ленина, пр. Героев Сталинграда, Б.Энгельса. Расписание: ежедневно, 5.15 – 19.49.

Автобус № 106 Волгоград (ТЭЦ-2) - с. Ивановка. Остановки: Автоколонна 1208, ВЗМЗ, ВКЗ, ул. Караванная, пл. Столетова, к-р «Юбилейный», пр. Героев Сталинграда, АВ «Южный», Школа № 55, Шлюз 3, ул. Плеханова, ул. Безымянная, п. Кирова, дачи «Якорь», Переправа 1, Майская, ост. Чапурники, дачи «Электрон», Цветочная, Шлюз 4, п. 4-5, дачи «Канатчик 2», дачи«локомотив», дачи«Литейщиков», рем.завод, Шлюз 6, Полевая, п. Соляной, дачи «Маяк» (трасса), дачи«Весна» (трасса), дачи«Строитель» (трасса). Расписание: ежедневно, 5.23 – 19.24.

Автобус № 112 Волгоград (АВ) - п. Грачи. Остановки: р.п. Городище (заход). Расписание: ежедневно, 5.50 – 19.30.

Автобус № 113 Волгоград (АВ) - п. Варламовский. Остановки: ЖБИ, р.п. Городище (заход), п. Самофаловка (трасса), п. Котлубань (заход), дачи. Расписание: ежедневно, 6.20 – 21.26.

Автобус № 113 Волгоград (Рынок ТЗР) - п. Каменный. Остановки: ул. Шурухина, Алюминиевый завод, пост ГИБДД, п. Ерзовка, СО "Медик". Расписание: ежедневно, 5.50 – 20.00.

Автобус № 114 Волгоград (ВСКПЗ) - ст. Чапурники. Остановки: 5 км, к-р «Юбилейный», канал им. Ленина, пр. Героев Сталинграда, Б.Энгельса, АВ«Южный», Школа № 55, Шлюз 3, ул. Плеханова, ул. Безымянная, п. Кирова, дачи«Якорь», Переправа 1, ост. Чапурники, дачи «Электрон», ПМК (заход), ул. Геологов (заход). Расписание: ежедневно, 6.04 – 19.23.

Автобус № 115 Волгоград (к/т "Юбилейный") - р.п. Светлый Яр. Остановки: Рынок, Строитель, ул. Командира Рудь, ВНП, ООТ "Каустик", ТЭЦ-3, поворот на Садовый, п. Краснофлотский, ВБС, Техникум. Расписание: ежедневно, 5.32 – 21.39.

Автобус № 115д Волгоград (ул. Пролетарская) - р.п. Светлый Яр. Остановки: б-р Энгельса, пр. Героев Сталинграда, канал им. Ленина, кинотеатр"Юбилейный", Рынок, Строитель, пл. Столетова, ул. Караванная, Школа №117, I проходная "Каустик", II проходная "Каустик", III проходная "Каустик", "Каустик" (южная), "Каустик" (ценрт.), ТЭЦ-3, поворот на Садовый, п. Краснофлотский, ВБС, Техникум. Расписание: ежедневно, 5.49 – 20.27.

Автобус № 116 Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") - п. Райгород. Остановки: Рынок, Строитель, ул. Командира Рудь, ВНП, ООТ "Каустик",ТЭЦ-3, поворот на Садовый, п. Краснофлотский, ВБС, Техникум, р.п. Светлый Яр, Больничный комплекс, магазин. Расписание: ежедневно, 5.44 – 20.27.

Автобус № 117 Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") - с. Цаца. Остановки: дачи «Горчичник», с. М.Чапурники (трасса), с. Б.Чапурники, Универмаг с. Дубовый Овраг (трасса), ост. с/х «Приволжский» (трасса), поворот с. Цаца (заход), Школа (заход). Расписание: ежедневно, 5.20 – 18.20.

Автобус № 118 Волгоград (ДК "Строитель") - п. Пархоменко. Остановки: Рынок, к-р «Юбилейный», канал им. Ленина, пр. Героев Сталинграда, Б.Энгельса, АВ«Южный», школа №55, шлюз№3, ул. Плеханова, п. Кирова, дачи «Электрон», п. 4-5, п. Соляной, дачи «Маяк»(трасса), дачи «Весна» (трасса), дачи «Строитель» (трасса), ост. Ивановка (трасса), Садовая (трасса), дачи «Мечта 2» (трасса), ост. Червленое (трасса), Военный городок (трасса), дачи «ВГСЗ» (трасса), профилакторий ВСПКЗ (трасса), п. Нариманово (трасса), п. Нариманово (Правление) (трасса), к п. Нариманово (трасса), с/х«Заря» (заход). Расписание: ежедневно, 5.05 – 20.22.

Автобус № 119 Волгоград (АВ) - п. Кузьмичи-2. Остановки: р.п. Городище (Церковь), Опытная ст. (ОПХ), п. Кузьмичи 1. Расписание: ежедневно, 6.30 – 21.30.

Автобус № 122 Волгоград (кинотеатр "Юбилейный") - п. Луговой. Остановки: ул. Оросительная, дачи«Горчичник», с. М.Чапурники (трасса), с. Б.Чапурники (трасса), Универмаг с. Дубовой Овраг (трасса), с. Дубовый Овраг (трасса), 4 отд. с/з«Приволжский» (трасса), МТМ (трасса), с/з «Приволжский» (трасса). Расписание: ежедневно, 5.20 – 19.25.

Автобус № 125 Волгоград (АВ) - с. Карповка. Остановки: п. М. Горького (заход), р. п. Н. Рогачик (заход). Расписание: ежедневно, 5.05 – 20.15.

Автобус № 130 Волгоград (кинотеатр "Юбилейный") - Дачи "Химик". Остановки: канал им. Ленина, ул. Довженко, ул. Оросительная, Дачи «Горчичник», Дачи«ВОЭЗ» (трасса), Дачи «ВНП» (трасса), с. М. Чапурники (трасса), Пост ДПС, с. Б. Чапурники, Свиноферма, Звездный, об.Автомобилистов, об. ВЗТУ, Школа 22, Профилакторий (п. Южный),ул. Вишневая (заход). Расписание: ежедневно, 5.52 – 21.52.

Автобус № 534 Волгоград (АВ) - Иловля (АС). Остановки: п. Самофаловка, п. Качалино (заход), п. Кузнецов (заход), п. Краснодонский (заход). Расписание: ежедневно, 6.00 – 20.30.

Автобус № 552Т Волгоград (ЦАВ) - Серафимович (АС). Остановки: х. Березки (трасса), х. Новоалександровский (трасса), х. Пичугин (трасса), х. Подольховский (трасса), х. Грушин (трасса), х. Зимняцкий (трасса), х. Мостовский (трасса), х. Киреевский (трасса), х. Трясиновский (трасса), х. Перепольский (трасса), х. Подгорный(трасса), х. Кепинский(трасса), х. Пимкин (заход), ст. Арчединская (заход), г. Михайловка (АВ), Староселье (трасса), х. Сухов-2 (трасса), г. Фролово (трасса), х. Шляховский (трасса), с. Лог (трасса), х. Тары, п.г.т. Иловля (трасса), х. Краснодонский (трасса), х. Кузнецов (трасса), п. Самофаловка (трасса), р.п. Городище (трасса), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 6.45 – 23.00.

Автобус № 593.1.Т Волгоград (АВ) - с. Старая Полтавка (АС). Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково (АС), г. Николаевск (АС), г.Палласовка (АК), Гмелинка. Расписание: через день, ежедневно, 10.00 – 17.40.

Автобус № 602 Камышин (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: с. Белогорки (трасса), с. Антиповка (трасса), с. Караваинка (трасса), с. Романовка (трасса), с. Горный Балыклей (трасса), ст. Суводская (трасса), с. Горная Пролейка (трасса), с. Стрельноширокое (трасса), с. Горноводяное (трасса), с. Оленье (заход), г. Дубовка (АС). Расписание: ежедневно, 6.45 – 22.15.

Автобус № 650 Михайловка (АВ) - Волгоград (АВ). Остановки: Иловля (трасса), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 4.30 – 19.30.

Автобус № 661.1.Т р.п. Даниловка (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Плотников-2, Сергиевская, Сенной, Большой, Михайловка (АВ), Ветютнев, п.г.т. Иловля (АС), Самофаловка, ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 6.20 – 20.52.

Автобус № 663 п. Белые пруды - Волгоград (АВ) через р.п. Даниловка (АС). Остановки: Лобойково, р.п. Даниловка (АС), Михайловка (АВ), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 5.00 – 20.45.

Автобус № 672 Волгоград (АВ) - ст. Нехаевская (АС). Остановки: ул. Землячки, Иловля ТР, Михайловка ТР, г. Новоаннинский ТР, ст. Алексеевская (АС), ст. Усть- Бузулукская, х. Реченский, х. Денисовский, ст. Упорниковская, х. Панькинский, х. Хорошенский. Расписание: ежедневно, 4.00 – 14.20.

Автобус № 693 с. Ольховка (АС) - Волгоград (АВ) через с. Солодча. Остановки: Каменный Брод, Госконюшня, с. Михайловка, Захаровка, Дмитриевка, с. Солодча, Александровка, Чернозубовка, с\з "Кондрашевский", ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 6.00 – 20.38.

Автобус № 744Т Жирновск (АС) - Волгоград (ЦАВ). Остановки: Линево, Красный Яр, с. Слюсарево, Котово (АС), с. Коростино, с. Барановка, Петров Вал (ОП). Расписание: ежедневно.

Автобус № 744.2.Т Жирновск (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Линево (заход), Н. Добринка ТР, Медведицкий ТР, Красный Яр (заход), Тарасово ТР, Слюсарево ТР, г. Котово (АС), Коростино ТР, Барановка ТР, Петров Вал ТР, Камышин ТР, Антиповка ТР, Г. БалыклейТР, Дубовка ТР. Расписание: ежедневно, 0.30 – 21.35.

Автобус № 755а Елань (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: с. Б. Морец ТР, с. Вязовка, с. Журавка ТР, х. Зеленый ТР, п. Большевик, х. Калачики ТР, х. Секачи, х. Плотников 2 ТР, х. Мишин, ст. Етеревская ТР, х. Большой ТР, с. Сидоры ТР, Михайловка (АВ), Фролово ТР, с. Лог ТР, Иловля ТР, х. Краснодонский ТР, ст. Качалино ТР, ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 8.35 – 0.30.

Автобус № 843 Рудня (АС) - Волгоград (АВ) через Михайловку (АВ). Остановки: ул. Землячки, Иловля ТР, Фролово ТР, Михайловка (АВ), х. Большой ТР, х. Плотников 2 ТР, х. Секачи, п. Большевик, с. Журавка ТР, с. Вязовка, с. Березовка ТР, с. Матышево ТР, с. Ильмень ТР. Расписание: ежедневно, 6.30 – 23.30.

Автобус № 844.Т Рудня (АС) - Волгоград (ЦАВ) через Котово (АС). Остановки: Жирновск (АС), с. Линево, с. Нижняя Добринка ТР, п. Медведицкий ТР, п. Красный Яр, г. Котово (АС). Расписание: ежедневно, 7.00 – 23.30.

Автобус № 880 х. Попов - Волгоград (АВ) через ст. Слащевскую. Остановки: х. Филин (заход 4 км), х. Подковский 1-й (трасса), ст. Слащевская (заход 3 км),ст. Кумылженская (АС), Фролово (трасса), с. Лог (трасса), х. Тары (трасса), Иловля (трасса), х. Краснодонский (трасса), х. Кузнецов (трасса), ст. Качалино (трасса),п. Самофаловка (трасса), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 6.40 – 21.05.

МАРШРУТКИ ИЗ ГОРОДИЩА В ВОЛГОГРАД И КРАСНОСЛОБОДСК

Маршрутка № 110 р.п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской Битвы) - Волгоград (Тулака). Расписание: ежедневно, 6.00 - 22.00.

Маршрутка № 138э р.п. Городище (ОМОН) - Краснослободск (Пристань). Остановки: пл. Промышленная, ул. Андреева, Дачная, Разгуляевка, МЕТРО, ул. Землячки, ул. Комсомольская, пл. Ленина, ул. 7-й Гвардейской, ул. Рокоссовского, ПМК-41, Школа №4, Мебельная фабрика, ул. Бутова, клуб "Речников", Ремзавод, Рынок, Поликлиника. Расписание: будни, 6.40 – 19.30.

Маршрутка № 149 Волгоград (Спартановка, Универсам) - р.п. Городище. Остановки: Рынок ВгТЗ, кинотеатр "Юность", пр. Металлургов, ул. Менделеева, БПК Чайка, пост ГАИ, БСП (Больница скор. помощи), ул. Землячки, Мясокомбинат, ЖБИ, Разгуляевка, ул. Андреева, Дежурный магазин, ул. НефтянниковРасписание: ежедневно.

Маршрутка № 149.2.Т Волгоград (Спартановка, Универсам) - р.п. Городище. Остановки: Рынок ВгТЗ, кинотеатр "Старт", ул. Титова, пр. Металлургов, ул. Газовая, ул. 39-ая Гвардейская, ул. Менделеева, БПК Чайка, пост ГАИ, БСП (Больница скор. помощи), ул. Землячки, Мясокомбинат, ЖБИ, Разгуляевка, ул. Андреева, Дежурный магазин, ул. Нефтянников. Расписание: ежедневно, 7.00 – 19.35.

Маршрутка № 149.3.Т Волгоград (Спартановка Универсам) - р.п. Городище. Остановки: Рынок ВгТЗ, кинотеатр "Старт", ул. Титова, кинотеатр "Юность", пр. Металлургов, ул. Газовая, ул. 39-ая Гвардейская, ул. Менделеева, БПК Чайка, пост ГАИ, БСП (Больница скор. помощи), ул. Землячки, Мясокомбинат, ЖБИ, Разгуляевка, ул. Андреева, Дежурный магазин, ул. Нефтянников. Расписание: ежедневно, 7.10 – 19.30.

МАРШРУТКИ ИЗ ВОЛГОГРАДА В РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

Маршрутка № 83 Автосервис "Москвич" - п. Кирова. Остановки: СТО Москвич-ИФНС №11, ДК Царицын, ул. Марийская, кинотеатр Юбилейный, ул. Виноградная, МФ Ермана. Расписание: ежедневно, 6.00 – 21.30.

Маршрутка № 100 Дубовка (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Монастырь (по требованию), Зеленая волна ТР, с. Пичуга ТР (АП), Ерзовка ТР, пл. ВГТЗ (АП). Расписание: ежедневно, 6.10 – 22.10.

Маршрутка № 101э Волгоград (ДП-3) - п. Ерзовка. Остановки: Школа №3, ТЗР, ДК "Алюминиевого завода", Институт, ул. Кропоткина, Парк Памяти. Расписание: ежедневно, 6.00 – 18.55.

Маршрутка № 102 Дубовка (АС) - Волгоград (ВгТЗ) через с. Пичуга. Остановки: Монастырь (ТР), Зеленая волна (ТР), с/о "Русь" (ТР), дачи Пичуга (ТР), с. Пичуга (заход 2,5 км), Грибная (ТР), р.п. Ерзовка (ТР). Расписание: ежедневно, 5.40 – 19.30.

Маршрутка № 105 Волгоград (ВгТЗ) - п. Орловка. Остановки: ДК "Алюминиевого завода", АТБ- 4, Колледж, Проходные ВГАЗ, Очистные сооружения, Подст. Расписание: ежедневно, 5.47 - 22.41.

Маршрутка № 114 Волгоград (АВ) - п. Самофаловка. Остановки: р.п. Городище (заход). Расписание: ежедневно, 7.00 – 18.40.

Маршрутка № 115.Т Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") - р.п. Светлый Яр. Остановки: Рынок, ДК Строитель, ДК Царица, Депо, овощная база, "Каустик". Расписание: ежедневно, 5.35 – 21.45.

Маршрутка № 117к Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") - п. Большие Чапурники. Остановки: п. Буревестник, Малые Чапурники. Расписание: ежедневно, 4.45 – 22.19.

Маршрутка № 124 Б Волгоград (Рынок ТЗР) - Дубовка (Профилакторий). Остановки: поворот на Волжский, Ерзовка, Каменный, Пичуга, ул. Октябрьская, Рынок, Дубовка (АС). Расписание: ежедневно, 5.56 – 21.15.

Маршрутка № 125 Волгоград (АВ) - п. Н. Рогачик. Остановки: р.п. Городище (заход), Волгоград (АВ), п. М. Горького (заход), п. Новый Рогачик, с. Карповка (заход). Расписание: ежедневно, 6.30 – 18.52.

Маршрутка № 133 Волгоград (АВ) - п. Западновка. Остановки: р.п. Гумрак (заход), Аэропорт (заход), х. Н. Надежда (заход), х. Красный Пахарь (заход). Расписание: ежедневно, 6.30 – 18.25.

Маршрутка № 134 Волгоград (АВ) - п. Красный Пахарь. Остановки: Техучилище, ул. Землячки, Оптовый рынок, р.п. Гумрак (заход), п. Аэропорт (заход), х. Н. Надежда (заход). Расписание: ежедневно, 6.00 – 19.25.

Маршрутка № 143 п. Степной - Волгоград (ул. Хорошева). Остановки: п. Н. Надежды, п. Аэропорт, п. Гумрак, АвтоВАЗ, ул. Землячки . Расписание: ежедневно, 6.00 – 18.40.

Маршрутка № 144 Волгоград (АВ "Южный") - п. Райгород. Остановки: р.п. Светлый Яр. Расписание: ежедневно, 6.00 – 21.05.

Маршрутка № 150 Волгоград (Колхозный рынок) - п. Каменный. Остановки: СО "Медик", с. Ерзовка, пост ГИБДД. Расписание: ежедневно, 5.30 – 20.40.

Маршрутка № 152 Волгоград (Речпорт) - х. Тумак (Среднеахтубинский р-н). Остановки: Современник, пл. Ленина, ул. 7-й Гвардейской, Общежитие, ПМК-41, Бурковский, Фрунзе, МТФ, Рассвет, Заправка, Прыщевка, Дачи. Расписание: ежедневно, 5.40 – 18.25.

Маршрутка № 154 Волгоград (ДК «Строитель») - п. Береславка. Остановки: к/т "Юбилейный", Мост ВДСК,пр. Героев Сталинграда, б-р Энгельса, XIX Партсъезда, п. Соляной, п. Червленое, п. Нариман, с/х «Заря», п. Пархоменко. Расписание: ежедневно, 6.30 – 19.00.

Маршрутка № 156 Волгоград (пл. Ленина) - х. Клетский. Остановки: ул. Хиросимы, ул. Рокосовского, ПМК-41, Озерный, Госпитомник, Бурковский, Поворот, х. Закутский, МТФ. Расписание: ежедневно, 5.50 – 20.00.

Маршрутка № 161 Волгоград (АВ "Южный") - с. Цаца. Остановки: б-р Энгельса, Виноградная, кинотеатр"Юбилейный", 40лет ВЛКСМ, Мачтозаводская, Довженко, Авторынок "Москвич", п. Малые Чапурники, п. Большие Чапурники, с. Дубовый Овраг. Расписание: ежедневно, 5.50 – 18.50.

Маршрутка № 164.1.Т Волгоград (ул. Тулака) - Краснослободск (Пристань). Остановки: ТЮЗ, пл. Чекистов, ул. Комсомольская, пл. Ленина, ул. 7-й Гвардейской, ПМК-41, Мебельная, клуб "Речников". Расписание: ежедневно, 6.08 – 19.08.

Маршрутка № 164.2.Т Волгоград (ул. Тулака) - Краснослободск (Пристань). Остановки: ТЮЗ, ВТЦ, пл. Чекистов, ул. Комсомольская, пл. Ленина, ул. 7-й Гвардейской, Общежитие, ПМК-41, Мебельная, клуб "Речников". Расписание: ежедневно, 6.07 – 19.28.

Маршрутка № 173 Волгоград (ТРК «Парк- Хаус») - р.п. Средняя Ахтуба (Рынок). Остановки: Качинский рынок, Белый Аист, ул. Комсомольская, пл. Ленина, ул. 7-й Гвардейской, ул. Хиросимы, ПМК-41, Госпитомник, п. Маслово, п. Новенький, с. Колхозная Ахтуба. Расписание: ежедневно, 6.00 – 19.16.

Маршрутка № 174 Волгоград (ТЦ "Акварель") - Краснослободск (ВИР). Остановки: Ремзавод, Рынок, Школа №4, Мост, ул. 7-й Гвардейской, пл. Ленина, Современник, Торговый Центр, ул. Академическая, ул. Огарева, Школа №48, кинотеатр "Мир", ВГСХА, Обувная фабрика, ул. Полухина, ул. Зевина, Кардиоцентр, ВОЛГУ. Расписание: ежедневно, 6.00 – 0.33

Маршрутка № 197 Волгоград (Рынок ТЗР) - с. Пичуга. Остановки: с. Ерзовка, поворот на с. Пичуга. Расписание: ежедневно, 6.30 – 19.40.

Маршрутка № 198 Волгоград (Рынок ТЗР) - п. Ерзовка. Остановки: 28-й км, д. Звезда, д. Алюминиевого завода, Колледж. Расписание: ежедневно, 7.00 – 19.12.

Маршрутка № 198Т Волгоград (ТПУ "Северный") - р.п. Ерзовка. Остановки: школа № 3, ТЗР, ДК "Алюминиевого завода", пост ГАИ, перекресток, церковь, мост. Расписание: ежедневно.

Маршрутка № 221 Волгоград (АВ "Южный") - п. Приволжский. Остановки: б-р Энгельса, Виноградная, кинотеатр "Юбилейный", 40лет ВЛКСМ, Мачтозаводская, Довженко, Авторынок "Москвич", п. Малые Чапурники, п. Большие Чапурники, Дубовый Овраг. Расписание: ежедневно, 6.20 – 19.40..

Маршрутка № 257 Волгоград (ДК "Строитель") - п. Червленое. Остановки: п. Соляной, XIX Партсъезда, б-р Энгельса, пр. Героев Сталинграда, Мост ВДСК, к/т "Юбилейный". Расписание: ежедневно, 6.30 – 21.25.

Маршрутка № 258 Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") - п. Дубовый Овраг. Остановки: п. Дубовый овраг, п. Большие Чапурники, п. Малые Чапурники, п. Буревестник. Расписание: ежедневно, 6.40 – 21.20.

Маршрутка № 259 Волгоград (ДК "Строитель") - п. Нариман. Остановки: п. Червленое, п. Соляной, XIX Партсъезда, б-р Энгельса, пр. Героев Сталинграда, Мост ВДСК. Расписание: ежедневно, 6.10 – 17.40.

Маршрутка № 527 Волгоград (АВ) - Урюпинск (АС). Остановки: ул. Землячки, г. Михайловка ТР, г. Новоаннинский ТР, р.п. Новониколаевский ТР. Расписание: ежедневно, 6.50 – 2.00.

Маршрутка № 533к Новоаннинский (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: ул. Землячки, Иловля ТР, Михайловка ТР. Расписание: пн., вт., ср., чт., с 4.30 до 20.20.

Маршрутка № 536 Волгоград (АВ) - х. Медведев. Остановки: ул. Землячки. Расписание: пн., пт., сб., вс., 8.00 – 17.16.

Маршрутка № 537 Волгоград (АВ) - х. Перекопка (Клетский р- н). Остановки: ст. Новогригорьевская ТР, х. Вилтов ТР, Иловля ТР.

Маршрутка № 543 Волгоград (АВ) - х. Верхнечеренский. Остановки: х. Новоцарицынский ТР, х. Перелазовский ТР, Суровикино (АС). Расписание: пн., вт., чт., пт., 5.40 – 19.30.

Маршрутка № 544 Волгоград (АВ) - х. Песковатка. Остановки: Аэропорт, п. Степной, с. Бородино, х. Вертячий (пер), х. Донской, х. Вертячий. Расписание: ежедневно, 5.45 – 20.25.

Маршрутка № 545 Волгоград (АВ) - п. Донской. Остановки: М. Горького ТР, Н. Рогачик ТР, Карповка ТР, Прудбой ТР, Мариновка ТР, п. Октябрьский ТР, Кривая Музга ТР, Вербовский ТР, Н. Ляпичев ТР. Расписание: пн., вт., ср., пт., сб., вс., 6.40 – 20.10.

Маршрутка № 546 Волгоград (АВ) - п. Береславка. Остановки: п. Волгодонский, п. Комсомольский, п. Октябрьский, п. Приканальный, п. Прудбой, с. Карповка, п. Н. Рогачик, п. М. Горького. Расписание: ежедневно, 5.45 – 19.30.

Маршрутка № 548 п. Волгодонский - Волгоград (АВ). Остановки: п. Октябрьский, п. Приканальный, п. Прудбой, с. Карповка, п. Н. Рогачик, п. М. Горького. Расписание: пн., вт., пт., сб., вс., 6.00 – 10.25.

Маршрутка № 549 Волгоград (АВ) - с/з "Крепь". Остановки: п. Н. Рогачик (заход), с. Карповка (трасса), п. Прудбой (трасса), п. Приканальный (трасса), п. Октябрьский (заход), п. Волгодонской (трасса), п. Тихоновка (трасса), п. Приморский (трасса), х. Вербовский (трасса), х. Новоляпичев (трасса), х. Новопетровский (трасса), п. Братский (трасса), п. Белоглинский (трасса). Расписание: ежедневно, 7.15 – 19.40.

Маршрутка № 550 Волгоград (АВ) - ст. Алексеевская (АС). Остановки*: х. Дурновский ТР, г. Новоаннинский ТР, х. Панфилово ТР, г. Михайловка. Расписание: ежедневно, 6.00 – 22.20.

Маршрутка № 551 Волгоград (АВ) - с. Александровка. Остановки: Михайловка ТР, г. Новоаннинский (АС), ст. Преображенская (АС), с. Мачеха, с. Ежовка. Расписание: 6.00 – 18.50.

Маршрутка № 551а Волгоград (АВ) - с. Ежовка. Остановки: Михайловка ТР, г. Новоаннинский ТР, ст. Преображенская (АС), с. Мачеха, с. Калиновский. Расписание: ежедневно.

Маршрутка № 551.1.Тк Волгоград (АВ) - ст. Преображенская (АС). Остановки: Иловля ТР, х. Ветютнев, Михайловка ТР, г. Новоаннинский (АС). Расписание: ежедневно, 5.20 – 22.05.

Маршрутка № 551.2.Тк Волгоград (АВ) - ст. Преображенская (АС). Остановки: Иловля ТР, Михайловка ТР, г. Новоаннинский (ЖДВ). Расписание: ежедневно, 7.30 – 22.00.

Маршрутка № 551к Волгоград (АВ) - с. Мачеха. Остановки: Иловля (АС), г. Новоаннинский (АС), ст. Преображенская (АС). Расписание: пн., вт., ср., пт., сб., вс., 7.20 – 22.55.

Маршрутка № 553 Волгоград (АВ) - ст. Трехостровская. Остановки: р.п. Городище, п. Самофаловка, Качалино, с/з «Первомайский», х. Паньшино, СНТ "Качалинский". Расписание: ежедневно, 5.40 – 20.18.

Маршрутка № 554.1.Т Волгоград (АВ) - Серафимович (АС) через Суровикино (ТР). Остановки: х. Среднецарицынский (заход), г. Суровикино ТР, Калач-на-Дону ТР. Расписание: ежедневно, 10.15 - 16.00.

Маршрутка № 554.2.Т Волгоград (АВ) - Серафимович (АС) через Суровикино (ТР). Остановки: х. Среднецарицынский (заход),х. Верхнечеренский (заход), х. Перелазовский (заход), Суровикино ТР. Расписание: ежедневно, 5.30 – 21.20.

Маршрутка № 557 Волгоград (АВ) - ст. Клетская (ул. Луначарского). Остановки: ст. Новогригорьевская, ст. Кременская, х. Перекопка, х. Логовский ТР, х. Орехов ТР. Расписание: пн., вт., чт., пт., сб., вс., 4.40 - 18.00.

Маршрутка № 564 Волгоград (АВ) - ст. Распопинская (Клетский р-н). Остановки: ст. Клетская (АС), х. КалмыковскийТР, с. Лобакин ТР. Расписание: пн., вт., чт., сб., 5.20 – 16.20.

Маршрутка № 570.1.Т Волгоград (АВ) - ст. Клетская (ул. Луначарского). Остановки: х. Захаров (заход), х. Манойлин (заход), х. Калмыковский (заход), х. Лобакин (заход). Расписание: ежедневно, 5.00 – 20.00.

Маршрутка № 570.2.Т Волгоград (АВ) - ст. Клетская (ул. Луначарского). Остановки: х. Захаров (заход), х. Манойлин (заход), х. Калмыковский (заход), х. Лобакин (заход). Расписание: ежедневно, 4.20 – 20.55.

Маршрутка № 572 р.п. Чернышковский (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: х. Б. Терновой, г. Суровикино ТР, г. Калач-на-Дону ТР. Расписание: ежедневно, 6.00 – 17.45.

Маршрутка № 576 Волгоград (АВ) - х. Нижнегнутов. Остановки: х. Фирсовка,х. Басакин (заход), х. Бирюков, х. Верхнегнутов, р.п. Чернышковский (АС), х. Терновой ТР, г. Суровикино ТР, г. Калач-на-Дону ТР. Расписание: пн, вт, чт, пт, вс, 6:00 - 20:32.

Маршрутка № 577 Волгоград (АВ) - х. Захаров. Остановки: х. Тормосин, х. Алешкин, х. Елкино, х. Богомазовка, х. Красноярский, р.п. Чернышковский (АС), х. Б. Терновой (заход), г. Суровикино (АС), г. Калач-на- Дону (АС). Расписание: пн, пт, 6:40 - 21:17.

Маршрутка № 577 Волгоград (АВ) - х. Тормосин. Остановки: Елкино, Красноярский, г. Суровикино (АС), г. Калач-на-Дону (АС). Расписание: ежедневно, 5.30 – 18.35.

Маршрутка № 593.Т Волгоград (АВ) - с. Старая Полтавка (АС). Остановки: с. Старая Полтавка (АС), с. Харьковка, с. Гмелинка АП, г. Палласовка (АС), г. Николаевск, р.п. Быково (АС), г. Волжский (АВ). Расписание: ежедневно.

Маршрутка № 593.2.Т Волгоград (АВ) - с. Старая Полтавка (АС). Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково (АС), Николаевск (АС), Палласовка (АК), Гмелинка. Расписание: ежедневно, 0.30 – 23.10.

Маршрутка № 595.Т с. Новая Полтавка - Волгоград (АВ). Остановки: с. Старая Полтавка (АС), с. Харьковка, с. Гмелинка АП, г. Палласовка (АС), п. Красный Октябрь, г. Нитколаевск, р.п. Быково (АС), г. Волжский (АВ). Расписание: ежедневно, 1.50 – 2.55.

Маршрутка № 600 Волгоград (АВ) - п. Солдатско-Степное. Остановки: п. Катричев, п. Приморск (заход), с. Новоникольское ТР. Расписание: ежедневно, 5.20 – 17.20.

Маршрутка № 608 Волгоград (АВ) - с. Гусевка (Ольховский р- н). Остановки: ул. Землячки, Иловля ТР, с. Ольховка (АС), с. Зензеватка. Расписание: ежедневно, 7.50 – 17.30.

Маршрутка № 609 Волгоград (АВ) - с. Гурово (Ольховский р- н). Остановки: с. Ольховка (АС), Иловля ТР, ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 4.20 – 18.45.

Маршрутка № 610 Волгоград (АВ) - с. Ольховка (АС) через с. Липовку, с. Романовку. Остановки: Ягодное, с. Липовка, с. Романовка, Студеновка, Оленье, г. Дубовка (АС). Расписание: ежедневно, 6.00 – 19.25.

Маршрутка № 613.1.Т Волгоград (ЦАВ) – Камышин. Остановки: тех. остановка "У пруда". Расписание: ежедневно, 5.30 – 22.40.

Маршрутка № 613.2.Т Волгоград (ЦАВ) - Камышин (АС "Ной"). Остановки: Камышин (АВ). Расписание: ежедневно, 7.00 – 22.30.

Маршрутка № 615 Камышин (АС) - Волгоград (АВ). Расписание: ежедневно, 5.00 – 22.05.

Маршрутка № 624 Петров Вал (АС "Ной") - Волгоград (АВ). Остановки: тех. остановка "У пруда". Расписание: ежедневно, 7.00 – 16.20.

Маршрутка № 627.1.Т Фролово (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: р.п. Иловля(трасса), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 5.00 – 22.30.

Маршрутка № 627.2.Т Фролово (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Новая Паника (трасса), Шляховский (трасса), Голенский (трасса), Лог (трасса), Ширяевский (трасса), Тары (трасса), р.п. Иловля (трасса), Краснодонский (трасса), Кузнецов (трасса), Качалино (трасса), Котлубань (трасса), Самофаловка (трасса), Грачи (трасса), Кузьмичи (трасса), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 6.00 – 20.30.

Маршрутка № 652 п. Пронин - Волгоград (АВ). Остановки: п. Пронин, х. Карасев, х. Песчанный, х. Блиновский, х. Большой, х. Котовский, х. Чеботаревский, ст. Усть- Хоперская, г. Серафимович (АС), х. СреднецарицынскийТР, х. Верхнечеренский, х. Перелазовский, Суровикино ТР, Калач-на-Дону (АС ). Расписание: ежедневно, 5.50 – 23.47.

Маршрутка № 653Т п. Реконструкция - Волгоград (АВ). Остановки: х. Троицкий (АЗС), Михайловка (АВ). Расписание: ежедневно, 5.32 – 15.45.

Маршрутка № 661.2.Т р.п. Даниловка (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Березовская, Плотников-1, Сергиевская, Сенной, Большой, Михайловка (АВ), Иловля (АС), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 11.50 – 22.10.

Маршрутка № 661.3.Т р.п. Даниловка (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Березовская, Плотников-1, Сергиевская, Сенной, Большой, г. Михайловка (АВ), Ветютнев, Фролово, п.г.т. Иловля (АС), ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 4.15 – 21.45.

Маршрутка № 664 Волгоград (АВ) - ст. Букановская. Остановки: Слащевская, ст. Кумылженская (АС), г. Михайловка ТР, Иловля ТР. Расписание: пн., вт., ср., чт., пт., вс., 4.50 – 21.15.

Маршрутка № 664.1.Тк Волгоград (АВ) - ст. Кумылженская (АС). Остановки: ул. Землячки, Михайловка (АВ). Расписание: ежедневно, 7.15 – 17.00.

Маршрутка № 664.2.Тк Волгоград (АВ) - ст. Кумылженская (АС). Остановки: ул. Землячки, Михайловка ТР. Расписание: ежедневно, 9.35 – 21.20.

Маршрутка № 685 Волгоград (центральный АВ) - Калач-на-Дону (АС, ул. Пархоменко, 2). Остановки: с. Н. Рогачик, с. Карповка ТР, п. Прудбой. Расписание: ежедневно, 6.30 – 21.25.

Маршрутка № 700к Волгоград (АВ "Южный") - Калач-на-Дону (АС). Остановки: п. Соляной ТР, п. Нариман ТР, п. Пархоменко ТР, п. Береславка ТР, Волгодонской, Комсомольский, п. Пятиморский. Расписание: ежедневно, 8.20 – 21.30.

Маршрутка № 702 Волгоград (АВ) - ст. Ложки. Остановки: п. М. Горького, п. Н. Рогачик, Карповка, п. Прудбой, с. Мариновка, п. Октябрьский, Кр. Музга, х. Вербовский, Н. Ляпичев, Донской. Расписание: ежедневно, 6.40 – 19.05.

Маршрутка № 704 Волгоград (АВ) - х. Степаневка. Остановки: х. Ярки-Рубежный, х. Бузиновка, х. Степной, п. Октябрьский, с. Приканальный, п. Прудбой, с. Карповка, п. Н. Рогачик, п. М. Горького. Расписание: ежедневно, 6.30 – 18.45.

Маршрутка № 712 Волгоград (АВ) - п. Первомайский. Остановки: п. Н. Рогачик ТР, п. Прудбой ТР, п. Октябрьский ТР, п. Волгодонской ТР, Вербовский ТР, Н. Ляпичев ТР, х. Логовский ТР. Расписание: пн., вт., чт., пт., сб., вс., 6.10 – 19.57.

Маршрутка № 735 Николаевск (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: с. Солодушино, с. Кислово, р.п. Быково (АС), п. Молодежный, п. В. Балыклей (по треб.), п. Приморск (по треб.), Волжский (АВ). Расписание: ежедневно, 5.35 – 23.05.

Маршрутка № 740Т с. Бережновка (пл. Калинина) - Волгоград (АВ). Остановки: с. Политотдельское ТР, с. Левчуновка ТР, Николаевск (АС). Расписание: пн., вт., чт., сб., 6.30 – 17.35.

Маршрутка № 744.1.Т Жирновск (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Линево, Красный Яр, с. Слюсарево, Котово (АС), Коростино, Барановка, Петров Вал (АС "Ной"). Расписание: ежедневно, 1.30 – 22.56.

Маршрутка № 744.3.Т Жирновск (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Линево, с. Н.Добринка ТР, х. Медведицкий, Красный Яр, Котово (АС). Расписание: ежедневно, 4.30 – 16.10.

Маршрутка № 755.1.Т Елань (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: с. Тростянка, с. Мачеха, ст. Преображенская (АС), г. Новоаннинский (АС), Михайловка (АВ), Иловля (АС). Расписание: ежедневно, 2.00 – 0.05.

Маршрутка № 781 Волгоград (АВ) - ст. Усть-Бузулукская (Алексеевский р-н). Остановки: ст. Алексеевская (АП), г. Новоаннинский ТР, г. Михайловка АВ. Расписание: ежедневно, 5.30 – 21.00.

Маршрутка № 800 Суровикино (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: х. Жирковский, х. Яблоневый, г. Калач-на-Дону (АС), х. Мариновка, х. Прудбой, х. Карповка, п. Н. Рогачик. Расписание: ежедневно, 5.00 – 22.20.

Маршрутка № 807 п. Нижний Чир - Волгоград (АВ). Остановки: х. В. Солоновский, х. Сысоевский, г. Суровикино (АС). Расписание: ежедневно, 8.00 – 21.00.

Маршрутка № 820.Т Волгоград (АВ) - х. Ильмень-Суворовский. Остановки: х. Верхнерубежный (заход), х. Шебалино (заход), х. Нижнекумкский ТР, с. Громославка (заход), р.п. Октябрьский (АС), с. Аксай ТР, с. Абганерово (заход), Волгоград (АВ "Южный"). Расписание: пн., чт., пт., сб., вс., 6.05 – 18.05.

Маршрутка № 821 р.п. Октябрьский (ЖДВ) - Волгоград (АВ) через с. Аксай. Остановки: р.п. Октябрьский (АС), с. Жутово, с. Ковалевка, с. Перегрузное (по треб.), с. Аксай (заход), с. Шелество (заход), с. Гончаровское, с. Абганерово, ст. Абганерово, с/з"Привольный", п. Прудовый, с. Червленое, г. Волгоград (АВ "Южный"). Расписание: ежедневно, 5.47 – 20.55.

Маршрутка № 832 с. Ромашки - Волгоград (АВ). Остановки: Палласовка (АС), г. Николаевск ТР, р.п. Быково (АС), Волжский (АВ). Расписание: ежедневно, 3.35 – 19.55.

Маршрутка № 833 Котово (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: с. Коростино, с. Барановка, станция Петров Вал, с. Белогорки, с. Караваинка, с. Горный Балыклей, с. Оленье (АП), Дубовка (АС), с. Ерзовка (АП). Расписание: ежедневно, 4.30 – 24.00.

Маршрутка № 834 х. Суляевский (Кумылженский р-н) - Волгоград (АВ). Остановки: ст. Кумылженская (АС), Михайловка ТР, ул. Землячки. Расписание: ежедневно, 3.50 – 18.55.

Маршрутка № 844.1.Т Рудня (АС) - Волгоград (АВ) через Котово (АС). Остановки: Жирновск (АС), с. Линево, с. Нижняя Добринка ТР, п. Медведицкий ТР, п. Красный Яр, Котово (АС). Расписание: ежедневно, 7.00 – 21.05.

Маршрутка № 844.2.Т Рудня (АС) - Волгоград (АВ) через Котово (АС). Остановки: Жирновск (АС), с. Линево, с. Нижняя Добринка ТР, п. Медведицкий ТР, п. Красный Яр, Котово. Расписание: ежедневно, кроме сб., 0.15 – 22.00.

Маршрутка № 846э Котельниково (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Волгоград (АВ "Южный"), р.п. Октябрьский (АС). Расписание: ежедневно, 5.10 – 22.05.

Маршрутка № 868 с. Савинка - Волгоград (АВ). Остановки: Палласовка (АС), Николаевск ТР, р.п. Быково (АС), Волжский (АВ). Расписание: пн., вт., ср., чт., пт., вс., 3.00 - 18.40.

Маршрутка № 869.1.Т Палласовка (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Красный Октябрь, Вербенский, Николаевск (АС), с. Солодушкино, Кислово, р.п. Быково (АС), с. В. Балыклей, с. Н. Балыклей, п. Луговая Пролейка, п. Приморск, с. Новоникольское, с. Рахинка, с. В. Погромное, Волжский (АВ). Расписание: пн., вт., ср., чт., пт., вс., 3.00 – 23.15.

Маршрутка № 869.2.Т Палласовка (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Николаевск (АС), р.п. Быково (АС), Волжский (АВ). Расписание: ежедневно, 5.00 – 1.45.

Маршрутка № 869.3.Т Палласовка (АС) - Волгоград (АВ). Остановки: Николаевск (АС), р.п. Быково (АС), Волжский (АВ). Расписание: ежедневно, 5.30 – 21.35.

Маршрутка № 870 Волгоград (АВ) - п. Эльтон. Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково ТР, Николаевск ТР, Палласовка (АС), с. Кайсацкое, п. Комсомольский, п. Вишневка, п. Венгеловка. Расписание: ежедневно, 9.00 – 17.55.

Маршрутка № 876.1.Т Волгоград (АВ) - п. Эльтон через с. Кайсацкое. Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково (АС), Красноселец ТР, с. СадовоеТР, с. Прудентов (заход), с. Золотари ТР, с. Кайсацкое ТР, п. Комсомольский ТР, с. Вишневка ТР, с. Венгеловка ТР. Расписание: ежедневно, 6.15 – 19.15.

Маршрутка № 876.2.Т Волгоград (АВ) - п. Эльтон через с. Кайсацкое. Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково (АС), Красноселец ТР, с. СадовоеТР, с. Прудентов (заход), с. Золотари ТР, с. Кайсацкое ТР, п. Комсомольский ТР, с. Вишневка ТР, с. Венгеловка ТР. Расписание: ежедневно, 1.25 – 0.00.

Маршрутка № 876.3.Т Волгоград (АВ) - п. Эльтон через с. Кайсацкое. Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково (АС), Красноселец ТР, с. СадовоеТР, с. Прудентов (заход), с. Золотари ТР, с. Кайсацкое ТР, п. Комсомольский ТР, с. Вишневка ТР, с. Венгеловка ТР. Расписание: ежедневно, 2.10 – 22.12.

Маршрутка № 896 Волгоград (АВ) - с. Валуевка через с. Старая Полтавка (АС). Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково (АС), г. Николаевск ТР, г. Палласовка (АС), с. Гмелинка ТР, с. Харьковка ТР, с. Старая Полтавка (АС), с. Новая Полтавка ТР. Расписание: ежедневно, 5.50 – 21.20.

Маршрутка № 897 Волгоград (АВ) - с. Беляевка. Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково ТР, г. Николаевск ТР, п. Красный Октябрь, г. Палласовка (АС), с. Гмелинка, с. Старая Полтавка (АС). Расписание: ежедневно, 6.10 – 20.35.

Маршрутка № 898 Волгоград (АВ) - с. Иловатка. Остановки: Волжский (АВ), р.п. Быково (АС), г. Николаевск ТР, г. Палласовка (АС), с. Гмелинка, с. Старая Полтавка (АС), с. Валуевка. Расписание: ежедневно, 3.25 – 23.50.

Маршрутка № 903 ст. Островская - Волгоград (АВ). Остановки: ул. Землячки, Иловля (АС), Ветютнев, Б. Лычак, Малодельская, Атамановка, Березовская, Даниловка (АС), Красный, Каменный. Расписание: ежедневно, 4.50 – 22.57.

АВТОБУСЫ И МАРШРУТКИ ИЗ ВОЛЖСКОГО (включая Волжский – Волгоград)

Маршрутка № 101.1.Т Волжский (ЖДВ) - Ленинск (АС). Остановки: пл. Свердлова, Трансагентство, пл. Ленина, 7 мкр, ул. Александрова, 27 мкр, р.п. Средняя Ахтуба. Расписание: ежедневно, 5.38 – 21.33.

Маршрутка № 101.2.Т Волжский (ЖДВ) - Ленинск (АС). Остановки: пл. Свердлова, Трансагентство, пл. Ленина, 7 мкр, ул. Александрова, 27 мкр, р.п. Средняя Ахтуба. Расписание: ежедневно, 6.38 – 19.33.

Маршрутка № 102.2.Т Волжский (пл. Строителей) - с. Заплавное (АТС). Остановки: пл. Дворцовая, Трансагентство, ул. Космонавтов, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Карбышева, 8 мкр, ВПЗ 15, 10 мкр, магазин "Стимул", рынок 10/16, магазин "Техника в быту", 21 мкр, п. Металлург 1, п. Металлург 2, п. Энтузиастов, Аэродром, Микрорайон, пост ГАИ, Керамзитный завод, Военный городок, МТФ, с. Заяр, Птицефабрика, Подст., Кладбище, АЗС. Расписание: ежедневно, 5.35 – 19.55.

Автобус № 102.1.Т г. Волжский (пл. Строителей) - с. Заплавное (АТС). Остановки: пл. Дворцовая, Трансагентство, ул. Космонавтов, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Карбышева, 8 мкр, ВПЗ 15, 10 мкр, магазин "Стимул", рынок 10/16, магазин "Техника в быту", 21 мкр, п. Металлург 1, п. Металлург 2, п. Энтузиастов, Аэродром, Микрорайон, пост ГАИ, Керамзитный завод, Военный городок, МТФ, с. Заяр, Птицефабрика, Подст., Кладбище, АЗС. Расписание: ежедневно, 6.00 – 20.15.

Автобус № 102 Волжский (ЖДВ) - с. Заплавное. Остановки: Молочный магазин, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, Центральный. Расписание: будни, 6.25 – 19.20.

Автобус № 102к Волжский (п. Рабочий) - с. Заплавное. Остановки: п. Металлург 1, п. Металлург 2, РТС, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Кирпичный завод, Воинская часть, Заяр, Птицефабрика, Поворот, Дачи. Расписание: будни, 6.25 – 19.20.

Маршрутка № 103.Т Волжский (ЖДВ) - р.п. Средняя Ахтуба (ул. Воровского). Остановки: ул. Космонавтов, ЦУМ, Центральный рынок, 7 мкр, ул. Карбышева, ул. Александрова,27 мкр, п. Металлургов, Аэродром, Поворот, Почта, ул. Ст. Разина, ул. Кавказкая. Расписание: ежедневно, 5.55 – 21.05.

Автобус № 104 Волжский (ЖДВ) - п. Лебяжья Поляна. Остановки: Молочный магазин, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, магазин "Товары. Расписание: ежедневно, 5.43 – 20.30.

Маршрутка № 104.Т Волжский (ЖДВ) - х. Старенький. Остановки: пл. Свердлова, пл. Ленина, Центральный рынок, магазин "Школьник", ул. Королева. Расписание: ежедневно, 6.30 – 20.50.

Маршрутка № 105.Т Волжский (ЖДВ) - пос. Киляковка. Остановки: пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, Товары для школьников, Центральный рынок, 7 мкр., Поликлиника, школа № 3, 12 мкр., к-р. Юность, ул. Пионерская, Торговый центр, АТС 9, 23 мкр, 26 мкр, 27 мкр, Авторынок. Расписание: ежедневно, .7.03 – 19.31

Автобус № 108 Волжский (ЖДВ) - п. Куйбышев. Остановки: пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, магазин "Товары для школьников", Центральный рынок, 7 мкр, 12 мкр, 19 мкр, ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы, Лесопитомник, п. Металлургов 1, п. Металлургов2, РТС, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Школа, Почта, Мост, ПМК, Воинская часть, 3-я ост. Расписание: пн, вт, ср, чт, пт, 5.55 – 18.00.

Маршрутка № 110 Волжский (ЖДВ) - п. Рахинка. Остановки: СО "Исток", СО "Степное 2", п. Верхнепогромное, Волжанка, Правление Столовая, Дом культуры. Расписание: ежедневно, 5.30 – 22.00.

Маршрутка № 111а Волжский (ЖДВ) - п. Калинина. Остановки: ул. Космонавтов, ЦУМ, Центральный рынок, 7 мкр, 12 мкр, 19 мкр, 27 мкр, п. Металлургов, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Школа, Старая Почта, п. Куйбышев, п. Первомайский, п. Красный сад. Расписание: ежедневно, 6.02 – 20.27.

Автобус № 111 Волжский (ЖДВ) - п. Калинина. Остановки: пл. Свердлова, пл. Ленина, 7 мкр,12 мкр, 19 мкр, ул. 40 лет Победы, п. Металлургов 2, Поворот, Почта, Мост, Воинская часть, Поворот на п. Калинина, п. Первомайский, п. Красный сад. Расписание: пн, вт, ср, чт, пт, 5.40 – 19.30.

Автобус № 112 Волжский (ЖДВ) - п. Чапаевец. Остановки: пл. Ленина, 12 мкр, 19 мкр, ул. 40 лет Победы, п. Металлургов 2, Поворот, Почта, Мост, Воинская часть, пов. на п. Калинин, Кочетки (развилка), х. Кочетково, Бор, СО "Автомобилист", п. Красный Партизан. Расписание: будни, 5.35 – 19.20.

Автобус № 113 Волжский (ЖДВ) - п. Суходол. Остановки: пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, магазин "Товары для школьников", Центральный рынок, 7 мкр, 12 мкр, 19 мкр, ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы, п.Металлургов 1, п. Металлургов2, РТС, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Школа, Почта, Мост, Воинская часть, поворот на п. Калинина, х. Кочетково, Бор, Жилгородок. Расписание: будни, 5.25 – 20.10.

Маршрутка № 113.Т Волжский (ЖДВ) - п. Суходол. Остановки: ул. Космонавтов, пл. Ленина, Центральный рынок, 12 мкр, 19 мкр, ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы, п.Металлургов 1, п. Металлургов2, РТС, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Школа, Почта, Мост, Воинская часть, поворот на п. Калинина, х. Кочетково, Бор, Жилгородок. Расписание: ежедневно, 6.00 – 18.35.

Маршрутка № 114 Б Волгоград (ВгТЗ) – Волжский (37 мкр). Остановки: Храм, 25 мкр, ул. Александрова, Универсам, ул. Нариманова, ул. Мира, магазин "Стимул", 9 мкр, ВПЗ,10 мкр, магазин "Стимул", ул. Мира, ул. Нариманова, Универсам, ул. Александрова, Дом Торговли, 25 мкр, Храм, Торговый Дом, пл. Ленина, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, ДК "ВГС", пл. Строителей, Шлюзы, ГЭС, Монумент, Школа, Универсам, Магазин, Изумрудная, Институт. Расписание: ежедневно, 5.40 – 19.40.

Маршрутка № 114.Т Волжский (пл. Ленина) - Волгоград (ВгТЗ). Остановки: пл. Свердлова, Больничный городок, ул. Комсомольская, пл. Дворцовая, пл. Строителей, ЦРМЗ, Шлюзы, Управление ГЭС, Монумент, Школа, Универсам, Новая Спартановка, Парк Памяти, Институт. Расписание: ежедневно, 6.42 – 19.43.

Маршрутка № 115 Волжский (27 мкр) - Волгоград (рынок ТЗР). Остановки: пл. Дзержинского, Институт, Парк Памяти, Универсам, Школа №61, Монумент, Управление ГЭС, Шлюзы, ЦРМЗ, пл. Строителей, пл. Дворцовая, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, пл. Ленина, ул. Советская, пл. Карбышева, 8-9 мкр, ВПЗ, ост "Магазин", магазин "Стимул", ул. Мира, ул. Нариманова, Универсам, ул. Александрова, магазин "Заря", Дом Торговли, 26 мкр. Расписание: ежедневно, 5.51 – 19.46.

Автобус № 116 Волжский (ЖДВ) - п. Рассвет. Остановки: пл. Свердлова, пл. Ленина, Центральный рынок, 7 мкр, 12 мкр, 19 мкр, ул. 40 летПобеды, п. Металлургов 1, п. Металлургов 2, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Школа, Почта, Мост, п. Колхозная Ахтуба 1, п. Колхозная Ахтуба2, Турбаза, х. Новенький, п. Рыбачий, п. 3й Решающий, Поворот, Цыган Заря, Фрунзе, МТФ. Расписание: будни, 5.55 – 19.55.

Маршрутка № 116.Т Волжский (ЖДВ) - х. Клетский. Остановки: пл. Свердлова, ул. Энгельса, п. Рабочий, р.п. Средняя Ахтуба, п. Фрунзе. Расписание: ежедневно, 5.30 – 19.30.

Автобус № 117 Волжский (ЖДВ) - с. Верхнепогромное. Остановки: СО "Исток", Поворот, ул. Уральская, ул. Советская, ул. Яркина. Расписание: ежедневно, 5.35 – 19.50.

Маршрутка № 118а Волжский (ОАО "Сибур") - р.п. Средняя Ахтуба (ул. Воровского). Остановки: Аэродром, Металлург 2, Металлург 1, Гуманитарный институт, 26 мкр, Дом торговли, 21-22 мкр, ул. Мира, магазин "Стимул", ВПЗ, ВТЗ, Горэлектротранс, Лада-1, ТЭЦ-1, ОАО "Каучук", ТПЦ-3, ОАО "Волтайр". Расписание: ежедневно, 5.58 – 19.38.

Автобус № 119 Волжский (ЖДВ) - п. Великий Октябрь. Остановки: пл. Свердлова, пл. Ленина, Центральный рынок, 7 мкр, 12 мкр, 19 мкр, ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы, п. Металлургов 1, п. Металлургов2, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Школа, Почта, Мост, п. Колхозная Ахтуба 1, п. Колхозная Ахтуба 2, Турбаза, х. Новенький, п. Рыбачий 1, п. Рыбачий 2, ерик Песчаный. Расписание: будни, 6.15 – 17.10.

Маршрутка № 122.Т Волжский (ЖДВ) - Краснослободск (Пристань). Остановки: клуб «Речников», ПМК-41, п. Бурковский, 3-ий Решающий, п. Рыбачий, п. Новенький, с. Колхозная Ахтуба, Мост, Школа, Поворот, Микрорайон, Аэродром, п. Металлургов, 27 мкр, 19 мкр, 7 мкр, Центральный рынок, ЦУМ, ул. Космонавтов. Расписание: ежедневно, 6.00 – 20.55.

Маршрутка № 123.Т Волгоград (ЖДВ) - Волжский (30 мкр). Остановки: ул. Александрова, п. Рабочий, пл. Ленина, пл. Свердлова, пл. Строителей, ГЭС, Спартановка, ВгТЗ, Рынок, Стадион, Богунская, ДК "Ленина", Возрождение, Мамаев Курган, ЦПКиО. Расписание: ежедневно, 5.20 – 21.10.

Автобус № 143 Волжский (37 мкр) - СО "Лилия". Остановки: 25 мкр, магазин "Заря", ул. Александрова, 18 мкр, ул. Дружбы, 12мкр, 7 мкр, магазин "Товары для школьников", пл. Ленина, пл. Свердлова, ДК, пл. Строителей, ул. Логинова, пост ГИБДД, СО "Исток",Гаражи, Частный поселок. Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс, 7.00 - 19.30.

Маршрутка № 146 Волжский (магазин "Стимул") через р.п. Средняя Ахтуба - Волгоград (АВ). Остановки: ул. Мира, ул. Нариманова, Универсам, ул. Александрова, ТК "Заря", Дом торговли, 25 мкр, 30 мкр, мкр Южный, п. Металлургов 1, п. Металлургов2, РТС, Аэродром, Микрорайон, Поворот, Почта, Мост, п. Колхозная Ахтуба 1, Турбаза, х. Новенький, х. Рыбачий, п. 3-й Решающий, Вал, Поворот, с. Бурковка, с. Масловка, с. Госпитомник, Озерная, Дачи, ПМК-41, Мост, 2-ая Продольная, ул. 7-й Гвардейской, ВолгГТУ, Планетарий, ЖДВ. Расписание: ежедневно, 6.00 – 19.12.

Маршрутка № 159.Т Волгоград (ул. Землячки) - Волжский (пл. Ленина). Остановки: пл. Свердлова, пл. Дворцовая, пл. Строителей, ул. Н. Отрады, Универсам, Новая Спартановка, Парк Памяти, пл. Дзержинского, Школа № 3, Рынок ТЗР, кинотеатр "Старт", ул. Ополченская, ул. Титова, пл. Металлургов, ул. Менделеева, Мамаев Курган, МНТК, ул. Космонавтов, Школа №33, Поликлиника № 28. Расписание: ежедневно, 5.50 – 20.50.

Маршрутка № 159.2.Т Волгоград (ул. Землячки) - Волжский (пл. Ленина). Остановки: пл. Свердлова, пл. Дворцовая, пл. Строителей, ул. Н. Отрады, Универсам, Новая Спартановка, Парк Памяти, пл. Дзержинского, Школа № 3, Рынок ТЗР, кинотеатр "Старт", ул. Ополченская, ул. Титова, кинотеатр "Юность", пл. Металлургов, ул. Менделеева, Мамаев Курган, МНТК, ул. Космонавтов, Школа №33, Поликлиника № 28, б-р 30 лет Победы. Расписание: ежедневно, 6.00 – 22.01.

Маршрутка № 160 Волгоград (ул. Тулака) - Волжский (18 мкр). Остановки: ТЮЗ, Торговый центр, пл. Ленина, пл. Дзержинского, ул. Грамши, Волжская ГЭС. Расписание: ежедневно, 6.00 – 20.57.

Маршрутка № 218.1.Т Волжский (Химволокно) - Средняя Ахтуба (ул. Воровского). Остановки: ул. Кавказкая, ул. Ст. Разина, Поликлиника, Почта, Поворот, Микрорайон, Аэродром, п. Металлургов, 31 мкр, 25 мкр, магазин "Техника в быту", ул. Александрова, Поликлиника, мкр 10/16, Стимул, 9 мкр, ВПЗ, ВТЗ,ТПЦ-2, Трампарк, ТЭЦ-1, СК, Шинный. Расписание: ежедневно, 6.01 – 19.26.

Маршрутка № 218.2.Т Волжский (Химволокно) - Средняя Ахтуба (ул. Воровского). Остановки: ул. Кавказкая, ул. Ст. Разина, Поликлиника, Почта, Поворот, Микрорайон, Аэродром, п. Металлургов, 31 мкр, 25 мкр, магазин "Техника в быту", ул. Александрова, Поликлиника, мкр 10/16, Стимул, 9 мкр, ВПЗ, ВТЗ,ТПЦ-2, Трампарк, ТЭЦ-1, СК, Шинный. Расписание: ежедневно, 6.00 – 20.31.

Маршрутка № 222.1.Т Волжский (ВПЗ) - Краснослободск (Пристань). Остановки: магазин «Стимул», ул. Мира, ул. Нариманова, ул. Александрова, магазин "Заря", Детская Поликлиника, ул. Дружбы, 27 мкр, п. Металлургов, Аэродром, Поворот, Почта, с. Колхозная Ахтуба, п. Новенький, п. 3-й Решающий, п. Фрунзе, Госпитомник, Ремзавод. Расписание: ежедневно, 6.00 – 21.30.

Маршрутка № 246 Волжский (ТЦ "Волжский Пассаж") - Волгоград (ВОСР Тулака) через р.п. Средняя Ахтуба. Остановки: 17 м/н, Рынок 10/16, Стимул, пл. Труда, 9 м/н, Кольцо ВПЗ, ТЦ "Идея", Стимул, 16 м/н, 17 м/н, 21 м/н, ТЦ "Заря", 25 мкр,31 мкр, ВГИ, Аквапарк, п. Металлургов, Поворот, п. К. Ахтуба, х. Новенький, п. Рыбачий, п. 3-й Решающий, Масловка, Госпитомник, ПМК-41, Общежитие, ул. 7-й Гвардейской, пл. Ленина, пл. Чекистов, Торговый центр, пл. Советская, ТЮЗ. Расписание: ежедневно, 5.30 – 21.45.

Маршрутка № 251 р.п. Средняя Ахтуба - с. Верхнепогромное через г. Волжский. Остановки: Мебельная, 12 мкр, 32 мкр. Расписание: ежедневно, 5.55 – 19.40.

Маршрутка № 260 Волгоград (Кардиоцентр) - Волжский (37 мкр). Остановки: 32 мкр,21 мкр, рынок 10/16, пл. Труда, 40 квартал, кольцо Свердлова, кинотеатр "Спутник", Управление, пост ГАИ, ул. Грамши, ТРК "Диамант", Монолит, пл. Возрождения, Мамаев Курган, пл. Ленина, Современник, пл. Советская, кинотеатр "Мир", ВолГАУ, ВолГУ. Расписание: ежедневно, 6.00 – 22.03.

Маршрутка № 533 Волжский (АВ) - Новоаннинский (ЖДВ). Остановки: Волгоград (АВ), ул. Землячки, Михайловка (АВ), п. Панфилово ТР. Расписание: ежедневно, кроме пн., с 11.00 до 22.45.

Маршрутка № 577 Волжский (АВ) - п. Луговая Пролейка. Остановки: с. Рахинка ТР, с. Новоникольское (заход), п. Приморск (заход), п. Луговая Пролейка (заход). Расписание: ежедневно, 6.10 – 19.10.

Маршрутка № 579 Волжский (АВ) - р.п. Даниловка (АС). Остановки: Волгоград (АВ), ул. Землячки, Иловля (АС), Михайловка (АВ), х. Большой, х. Сенной, ст. Сергиевская (заход), Плотников-1, ст. Березовская (заход). Расписание: ежедневно, 7.00 – 22.00.

Автобус № 582.1. Камышин (АС) - Волжский (АВ). Остановки: с. Горный Балыклей (заход), Дубовка (АС) (заход), Волгоград (пл. ВГТЗ). Расписание: ежедневно, 7.10 – 19.51.

Маршрутка № 582.2.Т Камышин (АС) - Волжский (АВ). Остановки: ), с. Горный Балыклей (заход), Дубовка (АС) (заход), Волгоград (пл. ВГТЗ). Расписание: ежедневно, 7.00 – 19.30.

Маршрутка № 586 п. Красный Октябрь - р.п. Средняя Ахтуба (Сбербанк) через Волжский (ЖДВ). Остановки: ЖБИ, Мебельная фабрика, завод "Метеор", Волжский (ЖДВ), пл. Свердлова, п. Рабочий, п. Металлург, пост ГИБДД. Расписание: ежедневно, 7.20 – 18.30.

Автобус № 588 Волжский (АВ) - Елань (АС). Остановки: Волгоград (АВ), ул. Землячки, п. Самофаловка ТР, с. Качалино ТР, х. Кузнецов ТР, х. Краснодонский ТР, Иловля ТР, х. Тары ТР, х. Лог ТР, п. Ветютнев ТР, Михайловка (АВ), г. Новоаннинский (АС), х. Саломатин ТР, ст. Преображенская (АС), с. Мачеха, с. Тростянка. Расписание: через день, 6.20 – 16.36.

Маршрутка № 589 Волжский (АВ) - Котово (АС) через г. Камышин (АС). Остановки: Рынок ТЗР, Дубовка (АС), Горный Балыклей ТР, Камышин (АС). Расписание: ежедневно, 6.50 – 17.50.

Маршрутка № 592.1.Т Волжский (АВ) - п. Маяк Октября. Остановки: поворот на М. Горького ТР, п. Красный Октябрь, п. Рассвет. Расписание: ежедневно, 6.20 – 20.50.

Маршрутка № 592.2.Т Волжский (АВ) - п. Маяк Октября. Остановки: поворот на М. Горького ТР, п. Красный Октябрь, п. Рассвет. Расписание: ежедневно, 7.00 – 20.45.

Маршрутка № 594 Волжский (АВ) - с. Новоникольское. Расписание: ежедневно, 7.00 – 18.15.

Маршрутка № 664а Волжский (АВ) - ст. Кумылженская (АС). Остановки: Волгоград (АВ), ул. Землячки, Иловля ТР, Ветютнев ТР, Михайловка ТР, Княженский 1, Глазуновская ТР. Расписание: пн., вт., ср., чт., пт., вс., 6.45 – 20.02.

Маршрутка № 755к Елань (АС) - Волжский (АВ). Остановки: Волгоград (АВ), ул. Землячки, Иловля (АС), Лог, Фролово (АС), Михайловка (АВ), х. Большой, Секачи, Большевик, с. Журавка, с. Краишево. Расписание: ежедневно, 11.30 – 20.30.

Маршрутка № 869к Волжский (АВ) - Палласовка (АС). Остановки: р.п. Быково (АС), Николаевск (АС). Расписание: ежедневно, 6.55 – 22.45.

Используемые сокращения:

АВ – автовокзал

АС – автостанция

ЖДВ – железнодорожный вокзал

ТР - трасса

Остановки* - промежуточные остановки

Не включены сезонные маршруты и внутрирайонные маршруты области.

По данным на октябрь 2018 года.