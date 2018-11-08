2018-11-08T15:53:17+03:00
Общество

В Волгограде коммунальщики спасли пса, провалившегося в колодец с ледяной водой

Животное несколько дней пыталось самостоятельно выбраться из плена
Екатерина МАЛИНИНА
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Собака фотографироваться отказалась, а сразу удрала.Собака фотографироваться отказалась, а сразу удрала.
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О несчастном животном, вой которого вот уже не первый день терзает душу местным жителям, волгоградским коммунальщикам сообщили 8 ноября. Животное застряло в трехметровом канализационном колодце, откуда не могло выбраться. Спуститься в яму, полную мусора и воды, никто не решился.

Сотрудники «Концесиии водоснабжения» не могли остаться равнодушными к такой "заявке". Они сразу же организовали спецоперацию по спасению.

- Колодец принадлежит не нам, он частный. Но не оставлять же пса умирать. Поэтому мы стали искать ветеринара, который бы усыпил на время животное. Мы не знали, насколько агрессивно поведет себя «пленник». Уже были случаи, когда на наших сотрудников нападали бродячие собаки, - рассказала "КП-Волгоград" замдиректора по корпоративным коммуникациям ООО «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова.

В Волгограде коммунальщики вызволили собаку из ледяного плена.Видео представлено ООО "Концессии водоснабжения"

На месте спасатели увидели несчастного пса в воде, который прыгал на бетонные стены. Замерзшее животное из последних сил пыталось освободиться. Когда он увидел людей, то затих, видимо, почувствовал, что они пришли с добром. Животному спустили деревянный сход, по которому тот пулей вылетел из своей тюрьмы.

Ветеринар не потребовался. Бедолага даже не успел поблагодарить людей за свое спасение и бросился прочь от опасного места.

- Мы готовы помогать и животным, хотя это в наши обязанности и не входит. Главное, про ветеринара не забудьте. Не все животные такие спокойные, как этот пес, - пояснили в компании.

Кстати, опасный колодец прикрыли. Сейчас ищут его владельца, чтобы он замуровал ловушку и присматривал за собственностью.

Владельца обяжут закрыть колодец: туда может упасть не только собака.

Владельца обяжут закрыть колодец: туда может упасть не только собака.

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