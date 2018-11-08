В Волгограде cхему движения выезда с рокадной дороги организуют по-новому

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-08T14:37:50+03:00

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На загруженность выезда c Нулевой продольной в Ворошиловском районе волгоградцы жалуются уже давно. Когда проектировали новую дорогу, не учли, что поток автомобилей будет плотным, особенно в утренние и вечерние часы пик. Теперь решили, что нужно организовать движение чуть по-другому.

В приоритете будет транспорт, который поднимается по Калинина со стороны Нулевой продольной или поворачивает со стороны рокадной дороги на Циолковского. Также улицу Калинина на участке между Рабоче-Крестьянской и Циолковского сделают второстепенной.

Новые знаки появятся в ночь на 19 ноября. Тогда же и заработает схема. Так что водителям стоит внимательно смотреть по сторонам. Многие будут путаться с непривычки.

- Схема движения, которая работает сейчас, очень неудобна, - говорит Сергей Ганзин, доцент кафедры автомобильного транспорта ВолгГТУ. - Было ясно с самого начала, что надо менять. Но станет ли проще проехать этот перекресток с новой схемой, я спрогнозировать не могу. У нас есть все инструменты и возможности, чтобы сделать полноценный анализ, изучить, как пойдут потоки. Но к нам администрация не обращалась. Все упирается в финансы – за работу надо платить. Сейчас же получается, что как организовать движение решают внутри департамента по наитию.