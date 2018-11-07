10 фишек SKODA OCTAVIA HOCKEY EDITION

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T14:32:24+03:00

Купить Шкоду Октавию в Волгограде спецсерии Hockey Edition по выгодной цене у официального дилера Волга-Раст

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Приближается зима, а компания ŠKODA приготовила приятный сюрприз для отечественных автовладельцев. Чешский бренд и один из самых популярных у нас видов спорта, хоккей, имеют тесные связи. ŠKODA выступает партнером крупных мировых соревнований, а в России еще и проводит собственный детский хоккейный турнир. Все это привело к появлению специальной версии седана OCTAVIA. ŠKODA OCTAVIA серии HOCKEY EDITION получила изменения как во внешнем виде, так и в перечне установленных систем и оборудования. Модернизация затронула не только оформление автомобиля, но и облегчила управление им в условиях нашей зимы.

ВНЕШНИЙ ВИД

Изменения в экстерьере автомобиля включают:

1. Стильные легкосплавные диски. Владелец получает OCTAVIA HOCKEY EDITION на 16-дюймовых литых колесах Tunga[1], которые обеспечивают устойчивое поведение седана на дороге.

2. Цвет металлик и логотип серии HOCKEY EDITION выделит машину в городском потоке и обратит на нее внимание других участников движения.

3. Лобовое стекло с электрообогревом. Благодаря этой функции требуется минимум времени, чтобы утром очистить стекло от снега или наледи. Теперь не надо соскребать лед или ждать пока теплый воздух печки нагреет салон, а лед снаружи начнет таять.

4. Оптика. Конструкторы оснастили OCTAVIA серии HOCKEY EDITION противотуманками, которые используют функцию Corner. Такие фары, расположенные спереди в бампере автомобиля, кроме движения во время тумана, используются для увеличения видимой зоны дороги при повороте. Их конструкция позволяет изменять угол освещения в диапазоне от минус 30° до плюс 60°.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ŠKODA OCTAVIA HOCKEY EDITION - 7 комбинаций двигатель/трансмиссия. Фото: Волга-Раст.

OCTAVIA HOCKEY EDITION предоставляет большие возможности для будущего владельца с точки зрения выбора силового агрегата:

1) Двигатель MPI мощностью 110 л. с. и объемом в 1,6 литра выступает базовым для данной серии чешского седана. Он работает вместе с 5-ступенчатой механикой или 5-ступенчатым автоматом. По данным производителя расход топлива в смешанном режиме составит 6,1л на 100 км.

2) Мотор 1.4 TSI развивает мощность в 150 л.с. и потребляет бензин в смешанном режиме – 5,4 л/ 100 км, что делает его одним из самых экономичных в классе. Автомобиль поставляет вместе с 6МКПП или 7DSG.

3) Самым мощным бензиновым двигателем выступает - 1.8 TSI (180 л.с.). Расход на 100 км в смешанном режиме составит 6,2 л. В качестве коробки передач доступна 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый DSG.

4) ŠKODA OCTAVIA специальной серии доступна на российском рынке с дизельным мотором TDI, мощностью в 150 л.с. Он работает вместе с 6-ступенчатой DSG. Заявленный производителем расход в смешанном режиме – 5 литров на 100 км.

ИНТЕРЬЕР

ŠKODA OCTAVIA: комфорт и забота о водителе и пассажирах. Фото: Волга-Раст.

Внутреннее пространство чешского седана спецсерии получило богатое оснащение и интересные дизайнерские находки:

5. Декоративные накладки. Открыв дверь салона сразу видно, что перед нами лимитированная серия чешского седана. На порогах нас встречают алюминиевые накладки с логотипом HOCKEY EDITION, которые помимо декоративной функции защищают от грязи.

6. Обивка передних сидений. Кресла водителя и пассажира на первом ряду получили новую специальную обивку, которая приятна на ощупь и устойчива к загрязнению. Спереди установлен удобный подлокотник, который поможет при длительных поездках.

7. 3-спицевый мультируль. Кожаное рулевое колесо, с удобным расположением кнопок управления мультимедийной системой и смартфоном, обладает хорошим эргономическим профилем и позволяет не отвлекаться на переключение радиостанций или выбор аудиофайла для проигрывания.

8. Климат-контроль. В салоне ŠKODA OCTAVIA HOCKEY EDITION за поддержание температуры отвечает 2-х зонный климат-контроль Climatronic[2], который не только создаст благоприятные условия, но и поможет справиться с запотеванием стекол. Совместная работа датчика влажности и электронные регулировки климат-контроля снизят степень запотевания во время дождя или высокой влажности на улице.

9. Датчики парковки. Парковаться в современном городе приходится в тесных условиях, попытки, когда нужно аккуратно поставить автомобиль в минимально свободное место происходят довольно часто. У ŠKODA OCTAVIA в рамках спецсерии парктроники установлены не только сзади, но и спереди, что увеличивает безопасность вождения авто.

10. Многофункциональный дисплей Maxi-Dot[3], на экран которого можно вывести всю необходимую для водителя информацию о машине: время, температура на улице, скорость, пробег, запас бензина, температура масла и т.д.

Несмотря на изменения и новшества, ŠKODA OCTAVIA HOCKEY EDITION сохраняет те качества, за которые автомобиль любят и ценят в России:

- Один из самых больших в классе багажников объемом в 568 литров;

- Высокий уровень безопасности подтвержден независимыми тестами Euro NCAP[4] и обеспечивается специальной конструкцией кузова и до девятью подушками безопасности;

- Широкие возможности персонализации. За счет большого перечня дополнительного оборудования владелец конструирует ŠKODA OCTAVIA под свои потребности, выбирая из перечня наиболее подходящие опции.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55-23-55.

[1] Тунга

[2] Климатроник

[3] Макси-Дот

[4] Евро НКАП

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