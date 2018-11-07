2018-11-07T17:13:57+03:00
Происшествия

В Волгограде из-за буйного курильщика посадили Боинг

Самолет направлялся из Магаса в Москву
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Это уже не первый случай, когда самолеты сажают в Волгограде из-за курильщиков.Это уже не первый случай, когда самолеты сажают в Волгограде из-за курильщиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Не опять, а снова: 7 ноября в Волгограде экстренно посадили самолет из-за курильщика. Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Победа» направлялся из столицы Ингушетии города Магас в Москву. Полет проходил в штатном режиме, вплоть до того момента, пока один из пассажиров не решил закурить. Причем мужчина не отреагировал на требование бортпроводницы немедленно погасить сигарету. Более того, в ответ на замечание разразился грубой бранью. Даже стал проявлять агрессию.

Командир авиалайнера не стал терпеть подобные выходки и принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту. Ближайшим оказался Волгоград.

- Действительно, сегодня, 7 ноября, из-за закурившего на борту пассажира в волгоградском аэропорту совершил экстренную посадку самолет компании «Победа», - подтвердили «КП-Волгоград» в пресс-службе воздушной гавани.

Буйного курильщика сняли с рейса и передали на земле сотрудникам правоохранительных органов, которых уже вызвали к месту ЧП.

Позже представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на курильщика уже составили протокол об административном нарушении. Причем сразу по двум статьям - за «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Кстати, нарушителю всего 23 года.

Напомним, это уже не первый случай, когда в волгоградском аэропорту экстренно сажают самолеты именно из-за нетерпеливых курильщиков. Почему-то именно над Волгоградом их так и тянет к сигаретам. В 2017-м такое случалось, как минимум, четыре раза. 25 декабря 2017-го вынужденно сел в «Гумраке» авиалайнер, летевший из Владикавказа в Москву. В ноябре прошлого года приземлялся рейс из Ростова в Москву – на борту мужчина закурил электронную сигарету. А до этого - в августе по вине курильщицы сел лайнер, который направлялся из Махачкалы в Москву.

В сентябре этого года суд уже наказал 63-летнего жителя Кунгура за подобную выходку на борту самолета. Мужчина заплатит штраф в размере четверти миллиона рублей. В такую сумму оценили экстренную посадку в Волгограде самолета, который летел из Москвы в Назрань. Инцидент случился в марте 2018-го.

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