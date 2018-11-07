Музей "Сталинградская битва" готов принять орден фронтовички, найденный "Комсомолкой"

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-07T14:25:44+03:00

В 2003 году Галина Висоцкая пришла на Мамаев курган, чтобы встретиться с президентом. Фото: kremlin.ru

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Орден Красной Звезды редакция "КП-Новосибирск" нашла во время генеральной уборки среди газет. Внутри небольшой красной коробочки был настоящий раритет. Как награда попала к журналистам, никто не знал. Возможно, принес кто-то из читаталей. Корреспонденты решили вернуть орден владельцу. На то, чтобы выяснить, кто же своим подвигом заслужил его, ушло несколько месяцев переписки с военными ведомствами. И хозяйку отыскали. Оказалось, Красную Звезду получила в 1943 году Галина Шарова.

Орден вернется на Сталинградскую землю.Фото: Виктория МИНАЕВА

«По документам Центрального архива МО РФ установлено, что указанный орден вручен красноармейцу Галине Андреевне Шаровой, награждена приказом по 70-й гвардейской стрелковой дивизии от 17 февраля 1943 года», - прислали «КП-Новосибирск» ответ из Министерства обороны.

Галина Висоцкая вытаскивала раненых с поля боя во время тяжелейших боев за остров ЛюдниковаФото: Виктория МИНАЕВА

70-я гвардейская дивизия образовалась из частей 138-й стрелковой Краснознаменной дивизии, отличившихся в боях за Сталинград. Галина Шарова выносила с поля боя раненых, работала санинструктором. Участвовала в сражениях за остров Людникова. Недалеко от этого места она и провела практически всю жизнь.

В Волгограде Галину Шарову знали больше как Галину Висоцкую – она сменила фамилию после замужества. Ну а болельщики «Ротора» помнят Галину Андреевну как "бабу Галю". Женщина любила футбол и оставалась преданной любимой команде до самого последнего вздоха.

Судьбу санинструктора не назовешь самой счастливой. У нее умерла дочь, остался внук, который примером героической бабушки не вдохновился. По словам соседей, он был наркоманом, забирал у женщины пенсию и даже избивал.

Однажды в конце двухтысячных у нее пропали все награды.

- Она говорила, что подозревает, кто мог это сделать. Очень расстраивалась, что ее лишили такой памяти. Бабу Галю любили все. Она была очень волевой и сильной женщиной. Любила детей, часто встречалась со школьниками и рассказывала свои боевые истории, - вспоминает экс-директор "Ротора" Владимир Горюнов.

А в 2003 году женщина пообщалась с Владимиром Путиным. Было это на Мамаевом кургане, куда президент страны приехал возложить цветы. Он заметил фронтовичку и завел разговор. Галина Андреевна пожелала главе государства успехов, сказала, что верит в то, что он делает для страны.

Похоронили санинструктора рядом с дочкой – она сама об этом попросила.

Редакция "КП-Новосибирск" по закону должна вернуть найденный орден Комиссии по госнаградам при президенте РФ. И уже там решат, что с ним делать: вернуть непутевому внуку или передать в музей. В музее «Сталинградская битва» готовы принять орден Красной Звезды в свои фонды и рассказать о роли девочки-санинструктора в жесточайших боях за советскую землю. Никто не должен быть забыт.

«Комсомолка» обещает следить за историей.