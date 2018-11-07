Есть ли у нас запасные суставы?
Наступление осени – это не только ежегодное торжественное увядание природы, но и частое обострение суставных заболеваний! Это воспаление, боль, ограничение подвижности.
О, АРТРОЗ – МОИ БЕДНЫЕ НОГИ!
Артроз может помешать любым планам. Если от некоторых можно отказаться, пусть и с сожалением, то хозяйственная рачительность всегда поборется с болезнью – ведь есть дела совершенно безотлагательные! Существуют ли способы не только преодолеть боль, но и методично воздействовать на саму причину заболевания, а не только на его следствие – болезненные ощущения?
Современные тенденции в лечении суставных заболеваний требуют новых подходов к лечению таких сложных недугов как артроз.
На данный момент специалисты все чаще начинают говорить о важности применения физиотерапии в составе комплексного лечения артроза.
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ! Физиотерапевтический аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД используют не только для лечения артроза вне стадии обострения, но и для снятия самой боли в воспалительный период.
Противовоспалительный и обезболивающий режим АЛМАГа+ действует специальными параметрами магнитного поля и дает возможность лечиться даже в остром периоде.
Использование аппарата на всех этапах течения болезни способствует:
- снятию боли, отека и воспаления в период обострения заболеваний;
- нормализации тонуса кровеносных сосудов и кровообращения;
- восстановлению питания хрящевой ткани необходимыми элементами;
- усилению местного действия лекарственных препаратов,
- прекращению разрушения суставов, ускорению выздоровления.
АЛМАГ+ создан не только для физиотерапевтических кабинетов, но и для домашнего применения, а значит, его можно взять с собой и в поездку, и на дачу, и даже на работу, если понадобится. Аппарат работает в трех режимах:
1. Обезболивающий и противовоспалительный для острой стадии заболевания,
2. Основной режим применяется вне обострения болезни, а также для дальнейших профилактических курсов;
3. Режим для лечения детей делает возможным использование у самых маленьких пациентов, воздействуя мягкими щадящими параметрами магнитного поля.
Применение АЛМАГа+ для снятия воспаления и боли может стать началом курсового лечения, которое даст возможность воплотить в жизнь все намеченные планы.
Аппарат применяется для лечения:
- артритов,
- артроза,
- остеохондроза, в том числе и шейного,
- грыжи межпозвоночных дисков,
- последствий травм.
.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
На правах рекламы.