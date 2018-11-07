Есть ли у нас запасные суставы?

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-07T10:41:55+03:00

Физиотерапия – во время обострения артроза есть шанс запастись здоровьем, а не терпением

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Наступление осени – это не только ежегодное торжественное увядание природы, но и частое обострение суставных заболеваний! Это воспаление, боль, ограничение подвижности.

О, АРТРОЗ – МОИ БЕДНЫЕ НОГИ!

Артроз может помешать любым планам. Если от некоторых можно отказаться, пусть и с сожалением, то хозяйственная рачительность всегда поборется с болезнью – ведь есть дела совершенно безотлагательные! Существуют ли способы не только преодолеть боль, но и методично воздействовать на саму причину заболевания, а не только на его следствие – болезненные ощущения?

Современные тенденции в лечении суставных заболеваний требуют новых подходов к лечению таких сложных недугов как артроз.

На данный момент специалисты все чаще начинают говорить о важности применения физиотерапии в составе комплексного лечения артроза.

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ! Физиотерапевтический аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД используют не только для лечения артроза вне стадии обострения, но и для снятия самой боли в воспалительный период.

Противовоспалительный и обезболивающий режим АЛМАГа+ действует специальными параметрами магнитного поля и дает возможность лечиться даже в остром периоде.

Использование аппарата на всех этапах течения болезни способствует:

- снятию боли, отека и воспаления в период обострения заболеваний;

- нормализации тонуса кровеносных сосудов и кровообращения;

- восстановлению питания хрящевой ткани необходимыми элементами;

- усилению местного действия лекарственных препаратов,

- прекращению разрушения суставов, ускорению выздоровления.

АЛМАГ+ создан не только для физиотерапевтических кабинетов, но и для домашнего применения, а значит, его можно взять с собой и в поездку, и на дачу, и даже на работу, если понадобится. Аппарат работает в трех режимах:

1. Обезболивающий и противовоспалительный для острой стадии заболевания,

2. Основной режим применяется вне обострения болезни, а также для дальнейших профилактических курсов;

3. Режим для лечения детей делает возможным использование у самых маленьких пациентов, воздействуя мягкими щадящими параметрами магнитного поля.

Применение АЛМАГа+ для снятия воспаления и боли может стать началом курсового лечения, которое даст возможность воплотить в жизнь все намеченные планы.

Аппарат применяется для лечения:

- артритов,

- артроза,

- остеохондроза, в том числе и шейного,

- грыжи межпозвоночных дисков,

- последствий травм.

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