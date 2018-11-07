Обновленная Suzuki Vitara в Волгограде: плюсы и минусы новинки
Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».
ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
Suzuki Vitara 2019 порадует своих поклонников новой цветовой гаммой. Дизайнеры компании постарались и назвали их довольно поэтично – солнечный желтый и серо-голубой лёд. Но одним цветом они не ограничились и добавили во внешний облик авто:
- обновленный дизайн радиаторной решетки;
- новые стильные литые диски;
- изменилась отделка переднего и заднего бамперов;
Модель получила светодиодные задние фонари, которые отлично видно в темноте. В результате всех этих изменений в экстерьере новой версии все отчетливее видны спортивные черты, характерные для авто премиум-сегмента.
Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».
В интерьере изменения коснулись отделочных материалов – передняя панель теперь отделана мягким приятным на ощупь пластиком. На ней разместился цветной дисплей бортового компьютера и обновленные поля тахометра и спидометра. Последнее помимо информации о скорости, также показывает остаток топлива и уровень зарядки аккумуляторной батареи. Улучшена эргономика водительского места. Удобная форма руля хорошо ложится в руки, а наличие кнопок управления мультимедиа позволяет переключать каналы или музыкальные треки, не отвлекаясь от дороги. Suzuki Vitara 2019 получила и новый дизайн фирменных часов в салоне в одном стиле с приборной панелью.
Передние кресла – удобные с хорошим профилем, но им недостает боковой поддержки, что особенно заметно при длительных поездках. Задний диван – просторный, на нем достаточно места для трех пассажиров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Новая версия кроссовера сохранила прежние габариты. Размер багажного отделения варьируется от с 375 до 1120 литров, в зависимости от того сложены ли задние сиденья или нет. Силовые агрегаты обновленной Suzuki Vitara в России представлены двумя вариантами:
- атмосферный двигатель M16А[1], мощность которого составляет 117 л.с.;
- турбированный мотор K14C-DITC[2] мощностью 140 л.с.;
Двигатель и трансмиссия у Suzuki Vitara 2019 европейского производства. Покупатель может выбрать автомобиль с механической коробкой или 6-ступенчатым автоматом. Передний привод является основным для обновленного кроссовера, но в качестве опции доступен фирменный полной привод (AllGrip AWD[3]). Водитель на Suzuki Vitara с четырьмя ведущими колесами сможет выбирать один из четырех режимов движения (Auto[4], Snow[5], Sport[6] и Lock[7]) в зависимости от характеристики дорожного покрытия. При необходимости буксировки требуется перевести рычаг в нейтральное положение.
Подвеска кроссовера рассчитана как для езды по асфальту, так и бездорожью, спереди стоят стойки МакФерсон, сзади – полунезависимые балки.
НАДЕЖНОСТЬ
Новая версия Suzuki Vitara в Россию будет поставляться из Венгрии. Европейская сборка гарантирует высокий уровень контроля за производством авто и положительно влияет на длительный срок эксплуатации. В основе надежности обновленной модели лежит большой опыт в проектировании внедорожников и отработанные японские технологии компании Suzuki. В основном кроссоверы на нашем рынке отечественной сборки, что приводит к снижению качества и негативным отзывам владельцев на профильных сайтах.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокий уровень заботы о защите водителя и пассажиров в Suzuki Vitara 2019 виден уже в базовой комплектации кроссовера, который оснащен:
- подушками безопасности (семь штук, включая боковые шторки);
- элементами пассивной защиты на основе силовой конструкции кузова;
- дисковыми тормозами;
Конструкторы Suzuki основательно поработали над системами активной безопасности. Новая версия кроссовера получила обширный перечень электронных помощников, которые помогают в управлении автомобилем в трудных условиях. Максимальное количество ассистентов доступно в топовых версиях модели, в них входит:
- контроль за движением в полосе
- распознавание дорожных знаков
- контроль помех при движении задним ходом;
- автоматическое торможение;
ОСНАЩЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ
Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».
Компания Suzuki сохранила высокий уровень оснащения кроссовера и в модели 2019 года. В базовой комплектации доступны:
- Системы активной и пассивной безопасности;
- Кондиционер;
- Климат-контроль;
- Многофункциональный руль;
- Мультимедийная система с цветным экраном;
- Подогрев передних сидений;
- Дневные ходовые огни;
- Бортовой компьютер.
Компания сохранила широкие возможности для покупателей по оптимизации автомобиля под потребности водителя. На выбор доступно шесть вариантов комплектации, начиная от базовой GL[10] с передним приводом и механикой, и заканчивая топовой GLX[11] с панорамным люком, датчиками дождя и света.
Уточнить все подробности о новой Suzuki Vitara можно у официального дилера "А-моторс" по телефону +7 (8442) 55-11-00 или на сайте.
Официальный дилер Suzuki «А-моторс»
г. Волгоград, ул. Землячки, д.69,
+7 (8442)55-11-00, www.suzuki34.ru
[1] М16А
[2] К14Ц-ДИТЦ
[3] Аллгрип АВД
[4] Авто
[5] Сноу
[6] Спорт
[7] Лок
[8] АБС
[9] ЕБД
[10] ГЛ
[11] ГЛИкс
Реклама.