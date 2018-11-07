Обновленная Suzuki Vitara в Волгограде: плюсы и минусы новинки

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-07T10:08:38+03:00

Компания Suzuki развивая популярность своего флагмана – кроссовера Vitara, анонсировал рестайлинг модели на автосалоне в Париже в октябре 2018. В России заказать новую версию автомобиля можно уже в ноябре этого года

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Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».

ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

Suzuki Vitara 2019 порадует своих поклонников новой цветовой гаммой. Дизайнеры компании постарались и назвали их довольно поэтично – солнечный желтый и серо-голубой лёд. Но одним цветом они не ограничились и добавили во внешний облик авто:

- обновленный дизайн радиаторной решетки;

- новые стильные литые диски;

- изменилась отделка переднего и заднего бамперов;

Модель получила светодиодные задние фонари, которые отлично видно в темноте. В результате всех этих изменений в экстерьере новой версии все отчетливее видны спортивные черты, характерные для авто премиум-сегмента.

Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».

В интерьере изменения коснулись отделочных материалов – передняя панель теперь отделана мягким приятным на ощупь пластиком. На ней разместился цветной дисплей бортового компьютера и обновленные поля тахометра и спидометра. Последнее помимо информации о скорости, также показывает остаток топлива и уровень зарядки аккумуляторной батареи. Улучшена эргономика водительского места. Удобная форма руля хорошо ложится в руки, а наличие кнопок управления мультимедиа позволяет переключать каналы или музыкальные треки, не отвлекаясь от дороги. Suzuki Vitara 2019 получила и новый дизайн фирменных часов в салоне в одном стиле с приборной панелью.

Передние кресла – удобные с хорошим профилем, но им недостает боковой поддержки, что особенно заметно при длительных поездках. Задний диван – просторный, на нем достаточно места для трех пассажиров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новая версия кроссовера сохранила прежние габариты. Размер багажного отделения варьируется от с 375 до 1120 литров, в зависимости от того сложены ли задние сиденья или нет. Силовые агрегаты обновленной Suzuki Vitara в России представлены двумя вариантами:

- атмосферный двигатель M16А[1], мощность которого составляет 117 л.с.;

- турбированный мотор K14C-DITC[2] мощностью 140 л.с.;

Двигатель и трансмиссия у Suzuki Vitara 2019 европейского производства. Покупатель может выбрать автомобиль с механической коробкой или 6-ступенчатым автоматом. Передний привод является основным для обновленного кроссовера, но в качестве опции доступен фирменный полной привод (AllGrip AWD[3]). Водитель на Suzuki Vitara с четырьмя ведущими колесами сможет выбирать один из четырех режимов движения (Auto[4], Snow[5], Sport[6] и Lock[7]) в зависимости от характеристики дорожного покрытия. При необходимости буксировки требуется перевести рычаг в нейтральное положение.

Подвеска кроссовера рассчитана как для езды по асфальту, так и бездорожью, спереди стоят стойки МакФерсон, сзади – полунезависимые балки.

НАДЕЖНОСТЬ

Новая версия Suzuki Vitara в Россию будет поставляться из Венгрии. Европейская сборка гарантирует высокий уровень контроля за производством авто и положительно влияет на длительный срок эксплуатации. В основе надежности обновленной модели лежит большой опыт в проектировании внедорожников и отработанные японские технологии компании Suzuki. В основном кроссоверы на нашем рынке отечественной сборки, что приводит к снижению качества и негативным отзывам владельцев на профильных сайтах.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокий уровень заботы о защите водителя и пассажиров в Suzuki Vitara 2019 виден уже в базовой комплектации кроссовера, который оснащен:

- подушками безопасности (семь штук, включая боковые шторки);

- системами ABS[8] и EBD[9];

- элементами пассивной защиты на основе силовой конструкции кузова;

- дисковыми тормозами;

Конструкторы Suzuki основательно поработали над системами активной безопасности. Новая версия кроссовера получила обширный перечень электронных помощников, которые помогают в управлении автомобилем в трудных условиях. Максимальное количество ассистентов доступно в топовых версиях модели, в них входит:

- контроль за движением в полосе

- распознавание дорожных знаков

- контроль помех при движении задним ходом;

- автоматическое торможение;

ОСНАЩЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ

Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».

Компания Suzuki сохранила высокий уровень оснащения кроссовера и в модели 2019 года. В базовой комплектации доступны:

- Системы активной и пассивной безопасности;

- Кондиционер;

- Климат-контроль;

- Многофункциональный руль;

- Мультимедийная система с цветным экраном;

- Подогрев передних сидений;

- Дневные ходовые огни;

- Бортовой компьютер.

Компания сохранила широкие возможности для покупателей по оптимизации автомобиля под потребности водителя. На выбор доступно шесть вариантов комплектации, начиная от базовой GL[10] с передним приводом и механикой, и заканчивая топовой GLX[11] с панорамным люком, датчиками дождя и света.

Уточнить все подробности о новой Suzuki Vitara можно у официального дилера "А-моторс" по телефону +7 (8442) 55-11-00 или на сайте.

Официальный дилер Suzuki «А-моторс»

г. Волгоград, ул. Землячки, д.69,

+7 (8442)55-11-00, www.suzuki34.ru

[1] М16А

[2] К14Ц-ДИТЦ

[3] Аллгрип АВД

[4] Авто

[5] Сноу

[6] Спорт

[7] Лок

[8] АБС

[9] ЕБД

[10] ГЛ

[11] ГЛИкс

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