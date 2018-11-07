2018-11-07T12:07:08+03:00
Общество

"Комсомолка" ищет родственников фронтовички, чтобы вручить потерянный орден Красной Звезды

Награду Галины Висоцкой нашли среди газет в редакции "КП-Новосибирск"
Виктория МИНАЕВАЕкатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Орден Красной Звезды передадут семье санинструктора.Орден Красной Звезды передадут семье санинструктора.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Эта история просто удивительна и мы верим, что награда вернется в семью

Коробочку и лежащий в ней орден Красной Звезды нашли наши коллеги из КП-Новосибирск. Они делали в редакции генеральную уборку и среди старых газет увидели неожиданный раритет. Как он попал к ним никто не знает – возможно, принес читатель и оставил.

На то, чтобы определить хозяина боевой медали ушли месяцы, потребовалось долгая переписка с военкоматом, с Министерством обороны и с поисковиками. Удалось выяснить имя владелицы: Галина Александровна Шарова.

«По документам Центрального архива МО РФ установлено, что указанный орден вручен красноармейцу Галине Андреевне Шаровой, награждена приказом по 70-й гвардейской стрелковой дивизии от 17 февраля 1943 года», - сообщили «КП-Новосибирск».

70-я гвардейская дивизия образовалась из частей 138-й стрелковой Краснознаменной дивизии, отличившихся в боях за Сталинград. Галина Шарова выносила с поля боя раненых, работала санинструктором. Участвовала в сражениях за остров Людникова.

После войны женщина вышла замуж и осталась в Сталинграде. Ее очень хорошо знают болельщики и игроки еще старого победоносного «Ротора». Галина Висоцкая – баба Галя – была самой пожилой и активной болельщицей команды. Женщина умерла в 2012 году и это стало большой утратой для всех, кто был связан с «Ротором».

«Комсомолка» ищет родственников Галины Андреевны, чтобы передать утерянную награду и узнать, как же орден попал в Новосибирск.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Как в сказке: в парке Волгограда появится избушка, Баба-яга и Кот в сапогах
Волгоградцев зовут написать географический диктант
Волгоградцы получили 11 лет «строгача» и миллион рублей штрафа на двоих за поджог и побои
Волгоградка стала лучшей в России в лесном конкурсе
В Волгограде домоуправление наказали на миллион рублей
Транспортную карту Волна можно пополнить онлайн
В Волгограде судят банду, которая за шесть лет ограбила 31 ювелирный магазин
В Волгограде главбух украл у фирмы почти пять миллионов рублей
Волгоградец станет автором Тотального диктанта
Рядом с «Гасителем» сделают парковку за шесть миллионов рублей
Голограммы Ласкина и Паулюса появятся в волгоградском музее «Память»
На Волжской ГЭС за фальшстеной 7 ноября нашли горельеф Ленина, забытый там 30 лет назад
Железнодорожные экскурсии устроят в Волгограде
200 елей, каштанов и рябин высадили в парке на Спартановке
Автобус сбил пешехода на зебре в Волгограде
В Волгограде вот уже два месяца дети ищут пропавшую перед 1 сентября маму
ДТП в Волжском: от удара машины отбросило на рельсы
Под Волгоградом украли 24 канализационных люка
В Волгоградской области стали больше производить нефтепродуктов и мазута
Три астраханки застряли над обрывом в горах под Анапой
Сотрудника волжской колонии поймали на взятках от зэка