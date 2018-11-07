"Комсомолка" ищет родственников фронтовички, чтобы вручить потерянный орден Красной Звезды

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-07T12:07:08+03:00

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Эта история просто удивительна и мы верим, что награда вернется в семью

Коробочку и лежащий в ней орден Красной Звезды нашли наши коллеги из КП-Новосибирск. Они делали в редакции генеральную уборку и среди старых газет увидели неожиданный раритет. Как он попал к ним никто не знает – возможно, принес читатель и оставил.

На то, чтобы определить хозяина боевой медали ушли месяцы, потребовалось долгая переписка с военкоматом, с Министерством обороны и с поисковиками. Удалось выяснить имя владелицы: Галина Александровна Шарова.

«По документам Центрального архива МО РФ установлено, что указанный орден вручен красноармейцу Галине Андреевне Шаровой, награждена приказом по 70-й гвардейской стрелковой дивизии от 17 февраля 1943 года», - сообщили «КП-Новосибирск».

70-я гвардейская дивизия образовалась из частей 138-й стрелковой Краснознаменной дивизии, отличившихся в боях за Сталинград. Галина Шарова выносила с поля боя раненых, работала санинструктором. Участвовала в сражениях за остров Людникова.

После войны женщина вышла замуж и осталась в Сталинграде. Ее очень хорошо знают болельщики и игроки еще старого победоносного «Ротора». Галина Висоцкая – баба Галя – была самой пожилой и активной болельщицей команды. Женщина умерла в 2012 году и это стало большой утратой для всех, кто был связан с «Ротором».

«Комсомолка» ищет родственников Галины Андреевны, чтобы передать утерянную награду и узнать, как же орден попал в Новосибирск.