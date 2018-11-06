Экшена ждете? Один день из жизни волгоградского участкового

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-06T17:53:19+03:00

Местные жители благодарны Дмитрию за неравнодушие к их проблемам. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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МВД и «Комсомольская правда» проводят конкурс «Народный участковый» вот уже в восьмой раз. Каждый регион страны выбрал своего «дядю Степу». Волгоградцы проголосовали за Дмитрия Стукалина, который следит за порядком в поселках Максима Горького и Песчанка.

Если вы думаете, что работа участкового состоит из погони, арестованных преступников и толпы благодарных жителей, то глубоко ошибаетесь. «Комсомольская правда» напросилась в стажеры, чтобы посмотреть, как проходит обычный день обычного участкового: без показухи и постановочных кадров.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – К НАЧАЛЬСТВУ

Полиция – структура с жесткой иерархией. Поэтому вторым после жены, от кого утром выслушивает наставления Дмитрий, начальник участковой службы. Разбор по конкретным делам, новые уголовные дела, жалобы населения.

- От гражданки Никоновой поступило заявление о краже. Из квартиры унесли золотые украшения на сумму 23 тысячи рублей. Посмотри, кто у тебя на учете. Отработай. У тебя сколько сейчас дел?

- 15

- Придется еще загрузить. Инин с понедельника уходит в отпуск.

- Так точно.

Разнарядку получает каждый.

Следом еще одно совещание – теперь уже у руководителя отдела полиции Советского района Александра Гудкова.

- Продолжаем профилактические операции «Алкоголь», «Шанс». Пройдитесь по магазинам, школам, отработайте тех, кто на учете в ПДН. Ну вы сами знаете порядок. Теперь по новым и старым делам…

Жесткий разбор продолжается около получаса: кому-то достается за опоздание по срокам окончания дел, у кого-то на участке слишком много жалоб на наркоманов.

- Это он еще добрый сегодня, гостей стесняется - выходя из кабинета, перекидываются между собой участковые и отправляются каждый на подотчетную территорию. Но дойти до машины сразу не получается. В дежурной части нас перехватывает молодая женщина.

- Дмитрий Владимирович, я к вам. Из МФЦ отправили, паспорт нужно восстановить.

- Потеряли?

- Нет, муж порвал.

И участковый с волгоградкой отправляются оформлять документы.

- Живут они как кошка с собакой, - уже позже рассказывает Дмитрий, когда на служебной «Ниве» мы скачем по разбитой дороге в сторону Песчанки. - Заявления друг на друга пишут, руками машут. Во время одного из скандалов, муж, видимо, и разорвал документ. Но она сказала, что разводится – надоело терпеть измывательства. Правда, хватит ли ей решимости…

Дмитрий замолкает. И пока мы еще пять минут едем до поселка, можно поразмышлять на тему «бьет – значит, любит».

До некоторых "подопечных" Дмитрия Стукалова можно добраться только на всепроходной "Ниве"ик.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Первая остановка – единственный магазинчик в селе.

- Мы проводим профилактическое мероприятие, - начинает было казенным языком участковый, но постепенно разговор с пожилой продавщицей становится человеческим. – Алкоголь несовершеннолетним продавать запрещено. Сомневаетесь, что исполнилось 18, лучше спросите паспорт. Имеете право. Начинает юлить, просто не продавайте. Штрафы за нарушение огромные, меры жесткие, не расплатитесь. После 11 вечера и до 8 утра никаких спиртных напитков, как бы не просили.

- Мы работаем до половины девятого, да и всех покупателей в лицо знаем, нам проблемы не нужны - понимающе говорит женщина.

Участковый довольно часто бывает в школе, но, слава богу, пока только для профилактики.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Следующий пункт небольшая школа в этом же селе.

- Дмитрий Владимирович, как хорошо, что вы зашли, - встречает нас с радостью директриса.- А то у нас Сидоренко совсем от рук отбился. Пожурите его немного. Вот этого, с веснушками.

И Дмитрий Владимирович отправляется на урок. Дети смотрят на полицейского заинтересованно, а тот самый Сидоренко – с опаской. Разговор с ребятами достаточно короткий: напомнить об обязанностях и об ответственности за свои поступки.

- Вы взрослые и отвечать за то, что делаете, будете согласно закону, - наставляет участковый. - Если у вас есть вопросы или проблемы – звоните, я всегда на связи.

Одна из учительниц перехватывает полицейского уже на выходе из школы.

- Дмитрий Владимирович, помогите решить вопрос с соседями. Я вам позвоню, ладно?

Пока Стукалин ездит по жалобам, пока заполняет документы, телефон у него не умолкает. Звонят коллеги, звонят жители.

ГЕРОИЗМ – В МЕЛОЧАХ

"Нива" мчит нас по колдобинам к аккуратному домику с садом, где нас встречает улыбающаяся женщина.

- Ой, спасибо вам, Дмитрий Владимирович. Все, не ходят, так что деревья в порядке, клумбы целые, - благодарит участкового за поимку странного преступника Людмила Глушкова.

Оказалось, что дело - в коровах. Соседи выпускают скот гулять прямо на улицы, и он лакомится тем, что попадает под копыта

- Выезжаем к таким нерадивым хозяевам с административной комиссией. Когда получают штрафы, начинают следить за животными. А потом по-новому кругу, - объясняет участковый.

День заканчивается на опорном пункте за бумагами. Их очень много. Пока Дмитрий печатает один документ за другим, я представляю, сколько деревьев колосилось бы вместо этих пачек. Но отчеты – обязательный пункт работы.

К семи часам возвращаемся, откуда начали – в отдел полиции №6: нужно сдать оружие, отчитаться за проделанную за день работу.

- Не повезло, сегодня день очень спокойный, вам, наверное, экшена хотелось бы, - напоследок говорит Дмитрий. - Но его у нас и не бывает. Наша задача - людям помогать. А спасать мир – дело супергероев.

Не согласна, я с вами, Дмитрий Владимирович. Настоящее супергеройство как раз в таких мелочах: не остаться равнодушным к беде, помочь оступившемуся, а иногда просто выслушать человека. И такой Народный участковый заслуживает всероссийского признания.

Поэтому не поленитесь, зайдите на сайт «Комсомольская правда» kp.ru и проголосуйте за земляка Дмитрия Стукалина.