Волгоградцы проводят за рулем больше времени, чем водители других городов России

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-06T20:26:36+03:00

В среднем наши люди «крутят баранку» два часа в день

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Два часа десять минут - столько ежедневно средний волгоградский водитель проводит за рулем. Это не просто много, а очень много. Больше, чем водители из любого другого города нашей страны. Даже больше, чем москвичи. Такие данные опубликовали специалисты «АльфаСтрахование».

ДОЛГО ЕДЕМ…

Вообще, аналитики изучали манеру езды водителей в разных городах России. Как изучали? Ну, не опрашивали, конечно. В исследование попали те, кто подключился к стартаповской программе этой страховой компании под названием «КаскоЭкономия». Поэтому говорить о массовом и детальном исследовании нельзя. Но суть от этого, впрочем, не меняется. И то, что волгоградцы оказались в рейтинге «по времени за рулем» на первой строчке, не удивляет. Да, москвичи долго стоят в пробках, но они стоят, а наши водители все это время едут. Ведь в Волгограде от края до края - сотня километров. Наш город так вытянут вдоль Волги, что дорога из спальных районов в центр занимает больше часа. Час - на работу, час - обратно, вот и получается два часа в день за рулем. И пробки в Волгограде тоже имеются, пусть и не такие, как в столице.

Москвичи в этом рейтинге заняли почетное второе место: они проводят за рулем 1,92 часа. На третьей строчке - жители Казани (115 минут в день).

Далее вниз по списку: Краснодар, Иркутск, Новосибирск, Тюмень, Питер, Екатеринбург. Замыкает «десятку» - Калуга с показателем 1,52 часа. Ростов-на-Дону в этом списке на 12-м месте. Ростовчане проводят за рулем в среднем полтора часа, а точнее 1 час 37 минут.

…НО АККУРАТНО

В ходе анализа специалисты страховой компании сравнили и манеру вождения водителей в разных городах. Где живут самые резвые, где самые неторопливые. Волгоградцы и тут оказались в лидерах. Не поверите, по аккуратности вождения.

Мобильное приложение от страховщиков посчитало все резкие ускорения или торможения машины, разговаривал ли водитель по телефону во время движения, как долго был за рулем, степень его усталости. По итоговым баллам Волгоград попал в «десятку» и занял восьмое место.

Самыми аккуратными оказались водители Омска, Красноярска и Краснодара. Наши соседи - ростовчане - на четвертой позиции. Пятые - жители Самары.