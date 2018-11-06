Страшное ДТП в Волжском: пострадали шесть детей

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-06T11:11:16+03:00

Автомобили от удара разбросало по дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На выезде из поселка Краснооктябрьский столкнулись «Приора» и Hyundai Accent

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Страшная авария случилась утром 6 ноября в городе Волжский Волгоградской области. На выезде из поселка Краснооктябрьский столкнулись «Приора» и Hyundai Accent, в которых было полно детей. Шесть мальчиков и девочек, в том числе двухмесячный младенец оказались в больнице.

По предварительным данным полиции, ДТП случилось около девяти утра на пересечении улицы Заволжской и федеральной трассы «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». В больницу с места аварии увезли детей в возрасте 2,5 месяцев, шести, семи, восьми и 12 лет.

Одну из машин вынесло в кювет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Новорожденная девочка находилась в момент аварии в сумке-переноске на руках у матери и не была пристегнута, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Не пристегнули ремнями безопасности и 7-летнюю пассажирку «Лады Приора».

Полицейским еще предстоит установить все обстоятельства и причины ДТП. На месте аварии сейчас работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа.

В больнице оказались шесть детей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отмечают в ГУ МВД России по Волгоградской области.