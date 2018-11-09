Беременная потеряла ребенка при опрокидывании автобуса в кювет в Волгоградской области

Авария произошла 8 ноября возле села Коростино Котовского района Волгоградской области в 19-35. Автобус «Мерседес» с 12 пассажирами направлялся из райцентра в город Камышин. Но на одном из поворотов 59-летний водитель не справился с управлением. Машину занесло на обочину, а затем она перевернулась в кювет.

Все пассажиры упали со своих мест. Больше всех досталось двум пассажиркам. Одна из них 21-летняя жительница Жирновского района во время аварии потеряла ребенка: в больницу она поступила с диагнозом «неразвивающаяся беременность». Еще одна пострадавшая – 54-летняя женщина сломала лучевую кость. Обе волгоградки сейчас находятся на лечении в Камышинской ЦРБ.

Автобус ехал практически пустым. На 47 мест было всего 12 пассажиров.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства ДТП. Проверяют техническое состояние автобуса. Под пристальным вниманием и водитель: проходил ли медкомиссию перед рейсом, был ли трезвым.