4 ноября 2018 в Волгограде: День народного единства, Ночь искусств, премьеры и гонки по бездорожью

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-02T18:02:25+03:00

Куда пойти в Волгограде и Волжском в праздничные выходные 3, 4 и 5 ноября 2018, в День народного единства, куда пойти с ребенком на осенних каникулах [афиша, досуг, программа мероприятий]

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День народного единства 4 ноября 2018 подарил жителям и гостям Волгограда и Волжского дополнительный выходной. Осенние каникулы продлятся три дня - 3, 4 и 5 ноября. Праздник пройдет без фейерверков, зато со звездами. На концертах в обоих городах выступит солист группы «Корни» Александр Бердников. Плюс к этому в честь праздника театры, библиотеки и музеи устроят «Ночь искусств». Премьеры покажут театры. А любителей активного отдыха и экстрима ждут за Волгой.

ГРУППА «КОРНИ» И КАЗАЧЬИ ЗАБАВЫ

День народного единства 4 ноября 2018 с 12.00 до 15.00 в Волгограде отметят праздник у интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме Царицы. Горожан ждут интерактивные площадки, ярмарка, викторины, мастер-классы, казачьи забавы и праздничный концерт, хедлайнером которого станет солист группы «Корни» Александр Бердников. В 12.00 откроется ярмарка и развлекательные площадки. Казаки покажут рубку лозы и бутылок, а также фланкировку в танце. Народные игры ждут детвору. Концерт начнется в 13 часов с выступлений фольклорных коллективов, а завершится песнями звездного гостя.

А на собор Александра Невского 4 ноября будут поднимать колокола.

Учтите, 3 и 4 ноября в Волгограде перекроют дороги - нулевую продольную от улицы Калинина до перекрестка Краснознаменской и набережной.

Александр Бердников исполнит лучшие хиты. Фото: афиша

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 2018 В ВОЛЖСКОМ

4 ноября 2018 в Волжском в 11 утра стартует крестный ход. По улицам пронесут мощи святителя Феофана Затворника и Казанскую икону Божией Матери. Маршрут пройдет от храма Новомучеников и Исповедников Российских (ул. Пушкина, 12б), затем по улицам Свердлова и Набережной до соборного храма апостола Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б). Дороги на время крестного хода перекроют.

Также в 11 часов 4 ноября в ДК «Октябрь» (ул. Сталинградская, 6) начнется фестиваль национальностей в День народного единства. Зрителям споют национальные песни, покажут танцы и множество красивых костюмов. Фишкой праздника в волжском станет выступление солиста группы «Корни» Александра Бердникова, который позже споет на празднике и в Волгограде. Вход свободный.

ОСТРОВ OFF/ROAD

Адреналин, свежий воздух, хорошее настроение и море экстрима ждут волгоградцев 5 ноября (это выходной день) на берегу Волги в парк-клубе «Бобры» (пляж у одноименного хутора). Здесь устроят большую экстремальную тусовку. Проект «Остров OFF/Road» - это гонки по бездорожью в трех категориях: мотоциклы, квадроциклы и вездеходы, киберарена и масса развлечений для всей семьи. А еще всех бесплатно угостят солдатской каша и чаем из самовара. 5 ноября 2018 сбор гостей - с 11.00, начало - в 12.00. Вход свободный.

Любителей экстрима ждут на пляже Бобры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НОЧЬ ИСКУССТВ

В 2018 году «Ночь искусств» в Волгограде растянется на несколько дней - 2, 3 и 4 ноября. В программе - концерты, спектакли, мастер-классы, квиз и квесты, экскурсии в закулисье и в старинные подвалы, семейные праздники, конкурсы и игры для всех от мала до велика. Присоединятся к акции музеи, театры, библиотеки, планетарий и областная филармония. А вход многие музеи и планетарий сделают бесплатным. Как говорится, искусство объединяет и идет в массы.

3 ноября в 17.00 музей-панорама «Сталинградская битва» приглашает на концерт симфонического оркестра под управлением Андрея Аниханова. Гости услышат симфонию «Память о Сталинграде». Вход свободный. А Мемориально-исторический музей, музей «Память» и музей-панораму объединит еще и акция «Музейное бинго». Бесплатно посетив три музея, можно выиграть экскурсию за полотно панорамы или в фонды музея.

Основные события Ночи искусств в Волгограде пройдут в День народного единства - 4 ноября 2018. Волгоградцев ждут во всех музеях города, в планетарии, ЦКЗ, Царицынской опере и Казачьем театре.

Полная программа Ночи искусств 2018 в Волгограде.

Ночь искусств накроет все музеи Волгограда.Фото: Сергей ГАПОН

Театры

«12 СТУЛЬЕВ»

В праздничные выходные 3 и 4 ноября в музыкальном театре премьера мюзикла «12 стульев» по Ильфу и Петрову. Зрителей ждут знакомые и любимые персонажи, яркие мелодии и постановка в лучших традициях Бродвея. Это будет одна из самых «многолюдных» постановок театра. В ней множество массовых картин и новые голоса.

Кстати, к концу года волгоградцев ждут еще три яркие премьеры – мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», концерт «Карнавальная ночь» и новогодняя сказка «Новые приключения Красной Шапочки».

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru. 3 и 4 ноября в 17.00. Билеты: 300 руб. 12+

Волгоградцам покажут свои "12 стульев".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»

В праздничный день в Казачьем театре покажут спектакль-воспоминание о восстановлении Сталинграда «Белое платье». Посвящен он 75-летию Черкасовского движения, которое родилось в Сталинграде в 1943-м и охватило всю страну. Это история наших с вами бабушек и дедушек, которые жили в землянках, без элементарных удобств, в голоде и холоде. Днем работали в цехах, а после выходили и по кирпичику восстанавливали из руин свой город.

Пьеса Анны Степновой основана на реальных исторических фактах. Играют на сцене непрофессиональные актеры. Но тем они искренней. Ведь это наша история, наша гордость.

Премьера спектакля прошла в Ночь музеев на вершине Мамаева кургана. Повторов может и не быть. Так что не пропустите!

Казачий театр, ул. Академическая, 3. т (8442) 94-93-68. 5 ноября в 18.30. Билеты: 200 руб. 12+

"Белое платье" покажут в театре.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

Театр кукол 6 и 23 ноября покажет новый спектакль для взрослых «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя. Будут здесь и кузнец Вакула, и запорожцы, и чудные черевички. Покажут классику в сценической версии Дмитрия Дашкова, поставил спектакль московский режиссёр Карен Нерсисян. Будет необычно.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru. Премьера! 6 и 23 ноября в 18.00. Билеты: 200 - 250 руб. 12+

"Ночь перед Рождеством". Фото: Александр Скащенков

Спорт

ВОДНОЕ ПОЛО: РОССИЯ - ИСПАНИЯ

В субботу в Волгограде пройдет матч европейского квалификационного этапа Мировой лиги по водному поло между женскими национальными сборными России и Испании. Приходите болеть за наших!

Бассейн спорткомплекса на Семи ветрах, ул. 8-й Воздушной Армии, 12. 3 ноября, в 16.00, предматчевая презентация команд - в 15.50.

Концерт

ДУДУК, ГОЛОС, ОРГАН

В католическом приходе Святого Николая 4 ноября пройдет необычный концерт. Солист Астраханской филармонии Шамситдин Мирзоев (дудук, кларнет, саксофон), солистка Царицынской оперы Ольга Сабирова (меццо-сопрано) и органистка Наталья Фомичева (орган, Астрахань) представят произведения Баха, Вивальди, Генделя, армянские народные мелодии и другие. Зрителей ждут музыкальные диалоги, объединяющая роль в которых принадлежит органу.

Церковь Св. Николая, ул. Пражская, 14. 4 ноября 2018 года в 17.00. Билеты: от 300 руб. 6+