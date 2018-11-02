2018-11-02T16:00:26+03:00
Общество

Хотел русскую жену: мошенница-волгоградка развела испанца на 12 тысяч евро

Сейчас он дает показания в полиции
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина мечтал о русской жене, а приходится иметь дело с полицией.Мужчина мечтал о русской жене, а приходится иметь дело с полицией.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Русских женщина за границей любят: красивые, хозяйственные, душевные. А еще очень часто – мошенницы. Кто-то представляется худенькой красавицей вместо пышки, кто-то просто разводит иностранцев на деньги, как волгоградка.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Как были же были удивлены полицейские дубовского ОВД, когда 1 ноября к ним в дежурную часть пришел житель Германии. Он на английском и немецком и испанском пытался объяснить, что ищет свою невесту. Через полчаса жестикуляций стало ясно, что разыскивает он некую Елену Хренычеву, жительницу поселка, к которой приехал делать предложение руки и сердца. Свою печальную историю любви испанец по происхождению рассказывал уже туристической полиции, которая весьма поднаторела в языках за время ЧМ-2018.

Познакомился он с 38-летней волгоградкой на сайте знакомств Тильда. Роскошная женщина сразу приглянулась 48-летнему испанцу. Собеседница вполне сносно изъяснялась на английском, поэтому разговоры затягивались до полуночи. А утром мужчина отправлялся в небольшой магазинчик в Штудгарде, где работал продавцом за три тысячи евро в месяц. Так пара общалась не один месяц, и иностранец предложил возлюбленной приехать к нему в гости в Германию. Но женщина неожиданно отказалась. После упорных расспросов созналась: ее не выпускают за границу приставы, на имущество наложили арест, чтобы его снять, нужны 12000 евро. Горячий испанец тут же перевел ей необходимую сумму через «Вестерн Юнион». Но дама почему-то так и не приехала и перестала отвечать на сообщения. Причину молчания мужчина узнал через пару дней. Ему на чистом английском в телефонном разговоре сообщила будущая родственница - ее мама. Она рассказала, что Леночка попала в больницу и ей нужны деньги на лечение. Приехать она не сможет.

ВМЕСТО ЖЕНЫ - ПОЛИЦИЯ

Кавалер решил не переводить деньги, а лично приехать и помочь, чем сможет. Сделать сюрприз. Адрес у него был: Дубовка, улица Лазо, 51. На следующий день он уже был в Волгограде. Взял в аэропорту такси до Дубовки, купил цветы и подарки для будущей жены и тещи, и как рыцарь примчался к дому дамы сердца. Но никакой Елены Хренычевой в поселке не оказалось. Незнакомые люди посоветовали иностранцу обратиться в полицию. Там ему и рассказали, что попал он в цепкие лапы мошенниц.

Сейчас мужчина до сих пор не оправился от шока. Ведь вместе с деньгами его Лена украла у него душу. Полицейские выясняют все обстоятельства обмана и решают, куда же определить на постой несчастного влюбленного с разбитым сердцем . В ближайшее время он отправится домой в Германию. Ну если до этого времени ему не приглянется еще какая-нибудь русская красавица.

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