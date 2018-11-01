Работник «Концессии теплоснабжения» стал лучшим наставником в сфере ЖКХ по Южному федеральному округу

1 Нояб. 20:10 2018-11-02T15:10:47+03:00

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По результатам II Открытого межрегионального конкурса «Воля и великодушие» лучшим наставником в сфере жилищно-коммунального хозяйства по Югу страны признали Тимура Корнеева, заместителя начальника энергорайона №2 «Концессии теплоснабжения». Под его руководством в тепловых сетях Волгограда в 2017-2018 годах будущую профессию освоили 10 студентов «горхоза». И сегодня специалист продолжает обучать практическим навыкам еще шестерых старшекурсников.

Тимур Корнеев трудится в тепловом хозяйстве более 20 лет. Будучи выпускником профильной кафедры теплогазоснабжения и вентиляции «горхоза», он прекрасно понимает, как важно без пяти минут коммунальщикам осваивать специальность под присмотром опытных сотрудников.

— Помнится, когда я проходил практику в тепловых сетях, учась в вузе, у меня тоже были наставники. Старшие слесари показывали, я делал. Если что-то получалось неправильно, мне говорили: бери и делай еще раз. Не с первого раза все было хорошо, но тем не менее рука набивалась, — вспоминает Тимур Корнеев, замначальника энергорайона №2 (Ворошиловского и Центрального районов). — Конечно, многое пришло с опытом, но по большей части именно наставники научили меня всему, что я знаю.

В 2017-2018 гг. под его руководством коммунальные азы постигли 10 студентов кафедры «ТгВ» института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета. Ребята снимали показания контрольно-измерительных приборов, чистили теплообменники, регулировали запорную арматуру в котельных и тепловых пунктах и при этом получали за это зарплату. Совмещение учебы в университете с официальным трудоустройством на предприятии – результат сотрудничества компании и профильной кафедры опорного вуза.

Именно такой опыт подготовки молодых специалистов — под присмотром наставников — компания продемонстрировала в ходе II открытого межрегионального конкурса «Воля и великодушие», проводившегося по инициативе Общественной палатой РФ среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Участие в нем приняли более 300 волонтёров и руководителей социальных проектов – жители 13 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса Тимур Корнеев победил в номинации «Лучший наставник в сфере ЖКХ». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Ростове-на-Дону.

— Молодые специалисты – наше будущее, все-таки ни одно предприятие не может обойтись без смены кадров. А посему очень важно обучать студентов профессиональному мастерству уже в вузе. Это залог того, что с получением диплома они будут полностью готовы погрузиться в профессию с головой, имея при этом трудовой стаж, — отметил Тимур Корнеев.